Vicky Xipolitakis y José Ottavis se reconciliaron, a cinco años de su escandalosa separación

Desde que Vicky Xipolitakis se divorció de Javier Naselli, en 2019, la exvedette se refugió en el amor de su hijo y no volvió a presentar una nueva pareja ante la prensa. Sin embargo, un hombre del pasado volvió a ingresar en su vida.

Majo Martino contó en Los Ángeles de la Mañana que Xipolitakis se habría reconciliado con José Ottavis, político con el que Vicky vivió cinco meses de amor en 2016 y concluyó el vínculo escandalosamente, con delicadas declaraciones en los medios.

"Me fue infiel. Nuestra relación terminó siendo una película de terror, no de amor", le dijo La Griega a Susana Giménez, en julio de ese año. Consultada por las supuestas adicciones de Ottavis, Xipolitakis respondió fuerte: "Él estaba en su mambo. Cinco o seis días estaba sin dormir. Yo estaba viviendo la vida de un drogadicto sin serlo. Yo era la única real en su casa. Todos los que tiene a su alrededor son compañeros de narices".

A cinco años de esa conflictiva separación, Ángel de Brito compartió la explosiva versión de reconciliación en su programa: "Fueron a cenar a un restaurante de Palermo, a una parrilla muy linda y muy conocida. Ella fue a la caja y dijo 'mándenme una cajita con vinos. Él pago la cuenta, ella se llevó la cajita. Pero estamos hablando, decís vos, Majo, ¿de la reconciliación? Porque estuvieron de la manito". Y su panelista se animó a afirmarlo: "Sí, estaban de la manito, tipo novios. Hay que ver si es un touch and go o no".

Con mayor cautela, De Brito terminó de revelar los detalles de la cena a solas de Vicky y José que encendió el rumor amoroso: "Según nos confirma Majo Martino, están reconciliados, por lo menos se terminó la batalla que tenían. No sabemos todavía si son pareja o no, pero hicieron las paces Vicky Xipolitakis y José Otavis".