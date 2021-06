Victoria Vanucci reapareció en las redes preparando un asado vegano y generó polémica

Victoria Vanucci sorprendió a sus seguidores de redes sociales al preparar un asado vegano. La modelo, que años atrás estuvo envuelta en un escándalo tras su separación de Matías Garfunkel y por las fotos que la mostraban junto a él participando de un safari por Africa y empuñando un arma, hizo un cambio de vida rotundo.

Instalada en California, Estados Unidos, abrió un restaurante -Pachamama- en donde proporciona alimentos saludables y se convirtió en una proteccionista de animales. Desde sus redes sociales suele mostrar algunas recetas que prepara pero en las últimas horas hubo una que llamó la atención: vestida con una bikini y hablando en inglés, la empresaria hizo un asado vegano.

“Hey, guys! Beautiful day outside. Why not some chorizos in the grill. Look at this: super dramatic. Here we go”, se la escucha expresar en inglés en la filmación que, traducido quiere decir: “¡Hola, chicos! Hermoso día afuera. ¿Por qué no unos chorizos a la parrilla? Miren esto: súper dramático. Aquí vamos”.

Esto no pasó desapercibido para sus seguidores que inmediatamente le cuestionaron la contradictoria preparación del “asado vegano”.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y muchos de ellos le recordaron la polémica que se generó con las fotos en África: “¿Esta es la que mata animales por diversión?”, preguntó uno, mientras que otro agregó: “¿Se acuerdan cuando mató a un león y posó con un habano en la mano”. Y, un tercero, señaló: “Ahora se hace la vegana... si le encantaba matar animales”.

Las imágenes a la que hicieron referencia en las redes salieron a la luz en 2016 y provocaron un verdadero escándalo. Allí se podía ver a Vanucci y Garfunkel posar junto a un león muerto.

Vanucci se volvió una defensora de los animales. (Foto: Instagram/@vick_im)

Además de estos cuestionamientos, otros hicieron hincapié en la pronunciación de la modelo: “Para hablar tan mal inglés, mejor que lo haga en español, ya que no solo nació en Argentina sino que la mayoría de sus seguidores son hispanohablantes”, le expresó un seguidor.