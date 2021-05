Vidal y Quique Sacco revivieron su historia de amor con Juana Viale

“Esta es la mesa celestina”, deslizó Juana Viale entre risas después de presentar a sus invitados del sábado en La Noche de Mirtha, por El Trece. Tenía sentados a su izquierda a María Eugenia Vidal, ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y su pareja, el periodista Enrique Sacco. Con un vestido en gasa en grises tornasolada cortada al bies de Gino Bogani ?recreación de uno que le había hecho a Mirtha en los años 70? la conductora estuvo además acompañada por los periodistas Luciana Geuna y Paulino Rodrigues.

“Fue un tiempo para volver a estar con la familia, con la pareja. También para reflexionar, aprender a hacer autocrítica, para aprender. El libro habla de eso. Volver mejor, con nuevas fuerzas e ideas”, aseguró la ex Gobernadora Vidal en referencia a lo que pasó con su vida después del 11 de diciembre, cuando le traspasó el poder a Axel Kicillof. Mucho de lo que habla en Mi Camino, su nuevo libro, anticipó.

“Antes de ser gobernadora vivía en un barrio, conocía a mis vecinos. Fue un cambio mudarme a una base militar. No me victimizo, pero hubo un costo personal”, contó Vidal consultada por lo que había quedado relegado en su vida personal cuando se entregó a la política. “Hubo muchas cosas que involucraron a mis hijos, que no tenían que ver con la política”, agregó en relación a la crianza de Camila y Pedro.

Entonces, impulsado por Juana Viale, Quique Sacco habló de ese primer encuentro con Vidal en la mesa de Mirtha, en agosto de 2019. “Sí, nos conocimos acá”, contestó el periodista. Y Vidal recordó que en aquellos más de tres años de soltería ?tras separarse de Ramiro Tagliafferro, el padre de sus hijos?, Mirtha siempre le preguntaba si salía con alguien y ella le contestaba que no tenía tiempo. Todo sin imaginar que en la mesa que la conductora lideraba encontraría al amor. “Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”, río Vidal.

Justo después Quique recordó que en aquella oportunidad estuvo en el programa para compartir novedades porque el día anterior se había resuelto el juicio por la muerte de quien había sido su pareja, Débora Pérez Volpin. “Estaba a punto de no venir. Habían sido días extenuantes. Estábamos de nueve de mañana a nueve de la noche”, contó Sacco en relación al proceso judicial. “Yo venía de una pérdida. Habían pasado más de 18 meses... Pero conocer el fallo hizo que se generara un alivio. Te vas sacando un peso de encima”, agregó el periodista deportivo sobre cómo llegó a ese primer encuentro casual con Vidal. “La vida me dio una nueva oportunidad con María Eugenia”, apuntó después de decir que no se va a presentar como candidato a la presidencia de Independiente en pos de preservar a su familia, que viene de años durísimos.

Vidal, en tanto, en materia de política habló de sus aspiraciones. “Si fuera presidente me gustaría tener una vida lo más parecida a la que tengo ahora. Algún día? Quiero transformar mi país. No me quiero ir. Este es mi lugar”, aseguró la ex Gobernadora. Y en cuestión de candidaturas agregó: “Le voy a poner el cuerpo a la elección”.

En tanto, Sacco contó cómo habló con los hijos de Pérez Volpin de la su nueva relación con Vidal. “No era fácil para mi. Por el amor que nos tenemos siempre supe que a los primeros que se los tenía que contar era a ellos”, dijo Quique sobre la relación que mantiene con Agustín y Luna. “Les dije el nombre y se impactaron. Fue una hermosa charla desde el amor. Valoro y abrazo estar siempre juntos. Acompañarnos en el dolor y en las cosas buenas que nos pasan”, reflexionó Sacco.

Entonces Juana quiso saber más sobre aquella comida en la que se habían conocido. “Vi la mujer en María Eugenia”, respondió Sacco y relató que ese día entre ellos no pasó nada, pero que Vidal ?que todavía era Gobernadora? se había acercado para decirle que estaba a disposición por la causa de Débora. “Yo suelo acercarme en esos casos y dejar mis datos. Lo hice desde ese lugar”, apuntó Vidal y destacó que un tiempo después Sacco hizo algo lindo: “Me escribió un mail, no un whats app”.

Relataron que a partir de entonces se escribieron varios más, para los cumpleaños, el Día de la Madre e incluso la noche en que María Eugenia perdió la elección. “Me dijo cosas lindas y terminó con un 'te dejo un beso de buenas noches'. Para mi era una noche triste... Y ahí apareció alguien para cuidarme”, relató Vidal y contó que salieron juntos por primera vez un 9 de noviembre y desde ahí están juntos. “Es que Quique es una buena persona y es fácil de querer”. Para que Sacco cierre: “La vida te da, te quita y siempre te sorprende. Hay que dejar que las cosas fluyan. El tiempo pone las cosas en su lugar”.