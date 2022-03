Viviana Canosa reveló que a los 20 años sufrió un intento de violación

En su programa en A24, Viviana Canosa sorprendió al contar un intento de violación que sufrió cuando tenía 20 años.

La conductora relató el dramático episodio que vivió cuando se refería al caso de los jóvenes acusados de violar a una mujer en un auto en el barrio de Palermo.

"Yo les cuento algo. A los 20 años tuve un intento de violación. Fue algo traumático durante mucho tiempo. Esto lo saben obviamente mis padres y mi novio de entonces", comenzó diciendo Canosa.

"Tenía 20 años, me comía el mundo, canchera, era una laburadora siempre... pensás que nunca te va a pasar nada. Un día estaba volviendo a mi casa y viene un tipo con una navaja en el estomago y otra acá (en el cuello). Me agarra y me deja absolutamente en blanco", siguió la conductora de Viviana con vos.

Canosa forcejeó con el hombre y logró escaparse. "Pensé 'prefiero que me mate'. Le pegué una patada y soltó las navajas. Dejé la cartera tirada y me fui corriendo a mi casa", concluyó.