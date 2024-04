Volvieron a internar a Darío Barassi de urgencia tras su operación y generó preocupación

Tras haber recibido el alta médica de una cirugía para extraer un pólipo en una de sus cuerdas vocales, Darío Barassi volvió a ser internado en el Sanatorio Finochietto. “¿A dónde regresó el gordito?”, escribió junto a una foto donde se puede ver la habitación donde se encuentra realizando reposo.

El conductor de Ahora Caigo (eltrece) trató de tomarse la situación con humor, pero reveló cuál es el malestar que atraviesa en estos momentos y que le impide hablar.

“La herida de la cirugía estaba haciendo una reacción alérgica y como tuve no se dudó y a darle antibiótico endovenoso al gordi. Está calmo, controlado y sin riesgo alguno. Paciencia nomás”, expuso.

Luego, dejó en claro que la evolución es favorable y contó que volvió a usar paulatinamente la voz: “Me acaban de dejar que diga diez palabras. Y, si bien suena rara, ronca, cansada, la voz está y yo no puedo más de agradecimiento y emoción”.

El posteo que Darío Barassi les dedicó a sus hijas desde su internación

Después de dar detalles del cuadro que atraviesa, Darío Barassi explicó qué es lo más difícil de volver a estar internado. “Lo que más odio de estar internado un rato más y de no hablar es lo que extraño estar y jugar con estas dos criaturas”, reconoció junto a una foto junto a sus hijas Emilia e Inés, fruto de su relación con Lucía Gómez Centurión.

“Que son, no sé... parte de mi alma y cuerpo. No puedo sin ellas. Obvio que acabo de hacer videollamada y quedé para atrás. Enanas, papá las ama a otro nivel”, completó.

Antes de que esta nueva internación, el presentador ya había adelanto que el posoperatorio no sería sencillo: “Tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio, por eso lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa”.

“Me quedan igual algunos programas grabados, pero a otros no llegué”, indicó sobre su ausencia en Ahora caigo (eltrece). Si bien Ángel de Brito había anticipado que “El Chino” Leunis sería su reemplazo, Barassi aprovechó para confirmar nuevamente la noticia: “Le mando un beso al Chno porque vino a bancar el programa. Lo va a hacer propio y la va a romper toda porque es el número uno”.

Además, adelantó que en unas semanas volverá a pasar por el quirófano para operarse una hernia umbilical. “Me voy a sacar las tetas, la papada, me voy a poner botox... no sé si me van a reconocer cuando vuelva”, bromeó al respecto.