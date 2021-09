Vuelve Bake Off a la noches de Telefe

Dolli Irigoyen y Pamela Villar, son las dos mujeres que integran el terceto que juzgará la labor de 14 participantes de la tercera edición de "Bake Off Argentina, el gran pastelero" que desde el lunes a las 22.30 se incorpora a la exitosa grilla nocturna de Telefe.

"Los cocineros amateurs de hoy día corren con la ventaja de toda la información y el material de consulta que hay a diario para aprender, e innovar. Ciertamente hay toda una biblioteca física y virtual impresionante para desarrollarse", comenta Irigoyen, quien debuta en el programa, a Télam.



Sobre el fenómeno de los espacios de cocina en televisión y redes, Villar ?quien ha sido jurado desde el debut del envío en 2018- reflexiona en charla con Télam que "al hacerse más popular todo lo relacionado con cocinar, eso generó que haya más personas queriendo buscar información sobre ello y se amplíe el círculo de interesados".

Desde la pastelería y a caballo de un formato mundial estrenado en 2010 en la TV inglesa (bajo el nombre "The Great British Bake Off") que ostenta 11 temporadas desde entonces, la nueva edición local buscará sostener el liderazgo de audiencia de la emisora ocupando el espacio por el que se sucedieron taquilleros ciclos como las dos entregas consecutivas de "MasterChef Celebrity" y "La Voz Argentina".



Los antecedentes del espacio -que se emitía solamente los domingos- en materia de rating y ganadores, mostraron que entre abril y junio de 2018 anotó 13.8 y consagró a Gastón Salas.



Mientas que la edición 2020 (entre marzo y julio, atravesando la primera y más estricta fase del aislamiento sanitario por la pandemia), logró 10.7 y tuvo como ganador a Damián Pier Basile tras la eliminación posterior de Samanta Casais, quien se había impuesto pero fue descubierta como pastelera profesional.



Para atender a esa exigencia de reunir televidentes en las noches de Telefe, la próxima "Bake Off?" local abandonará su habitual propuesta semanal para emitirse de lunes a jueves y entregar su gran gala de eliminación los domingos.

En vista del nuevo esquema de cinco emisiones por semana, se contempla que cada velada semanal entregue un ganador o ganadora y que el premio de lunes a jueves sean cinco minutos adicionales de tiempo para la noche decisiva.

"En pastelería el tiempo es oro, así que contar con más minutos para resolver una preparación es un gran incentivo para cada participante", evalúa Irigoyen sobre la innovación.



La nueva edición del programa mantendrá otros dos nombres ligados a su historia en la TV vernácula con Paula Chaves en la conducción y el chef Damián Betular en el jurado, mientras que Dani la Chepi será la host digital para difundir contenidos del espacio en las redes de la señal del grupo Viacom CBS.



Con producción de WarnerMedia Latin America el concurso y "reality show" culinario mostrará las habilidades de un elenco que deberá hacer frente a un menú dulce de postres, tortas, galletas y panes.