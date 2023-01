Wanda Nara había advertido sobre el pasado de Rodrigo De Paul: "Les escribió a muchas famosas"

Para Rodrigo de Paul, su dramático enfrentamiento con su expareja Camila Homs está lejos de terminar. La demanda que inició contra la modelo por amenazas, además de la publicación posterior de algunos mensajes vía WhatsApp, no solo abrió un fuerte debate entre seguidores, sino además trajo al presente un comentario que Wanda Nara le habría hecho al periodista Ángel de Brito y que deja mucho que decir sobre el actual novio de Tini Stoessel.

El mediático desveló el detalle de una conversación con la empresaria que data desde los convulsos días del Wandagate. “Un montón de jugadores casados le escriben a famosas. Wanda Nara me contó que (Rodrigo) le escribió a medio mundo”, comentó de Brito. Wanda Nara habría contado a Ángel de Brito sobre las andanzas de Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram / wanda_nara rodridepaul)

El dato, que trascendió en medio del ciclo de LAM, vino luego con otra historia vinculada: “Wanda en un momento le cuenta a Yanina que De Paul le había escrito a la China, que de Paul le escribió a muchas chicas famosas, una de esas era la China Suárez. En ese momento yo estaba trabajando en el Bailando”.

Hay que recordar que por aquellos días, hubo cierta vinculación entre el 7 de la selección nacional y la actriz y cantante. El rumor incluso llegó a los oídos del futbolista, quien salió al paso para intentar desmentir la historia y así lo confirmó de Brito: “Viene Marcelo y me dice 'me preguntó de Paul si vos habías contado lo de la China porque me jura que es mentira'”. Ángel de Brito confirmó un comentario de Wanda Nara sobre la China Suárez y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram / rodridepaul, sangrejaponesa)

Sin embargo, para Ángel de Brito, dos temas no cierran en medio de este rumor que volvió a reflotar: primero, las fechas del inicio del romance entre el jugador y Tini Stoessel, y el hecho de que si fuera cierto que estuvo comunicándose con varias famosas, ni siquiera una hubiera estado con él. Según el conductor de LAM, “No todas le dijeron que no”, zanjó.

La razón de la ruptura entre Rodrigo de Paul y Cami Homs

Los rumores de infidelidad de De Paul hacia Homs eran cada vez más fuertes y fue ella misma quien confesó que decidió separarse cuando sospechó que su pareja estaba con otra persona. Sin embargo, nunca dijo si la causa había sido una tercera en discordia, y prefirió mantener los motivos del final de la relación en privado. Camila Homs y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram / camihoms, rodridepaul)

“Soy recontra conservadora. Apuesto mucho a la familia, siempre fui muy fiel. Para ser infiel, digo 'sorry', prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, 'chau, mi amor'”, confesó la modelo en una entrevista con la revista Caras.