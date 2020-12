Warner anunció que hará seis películas de superhéroes de DC por año

La pandemia obligó a los grandes estudios de Hollywood a reinventar sus planes para el futuro. Hace algunas semanas, la compañía Warner resolvió estrenar al mismo tiempo de manera digital y en las salas de cine todos sus tanques para 2021 con el objetivo de robustecer su servicio de streaming. En ese contexto, la compañía fortaleció su acuerdo con DC Comics y anticipó que hará seis películas por año basadas en superhéroes, con la inédita expansión del multiverso abordado en los comics.

En una entrevista con The New York Times, Walter Hamada, responsable de DC Films, confirmó que las producciones se verán a partir de 2022: cuatro, serán para lanzar en las salas de cine, mientras que las otras dos se verán en la plataforma de HBO Max. De esta forma, DC planea anticiparse a los cambios que pueda tener Marvel -su principal competencia- en sus proyectos cinematográficos, ya que Avengers: Endgame fue el final de una era y todavía no está claro cómo son los planes para lo que viene.

Hamada remarcó que las películas “más caras” son las que se van a ver en el cine, mientras las que tienen menos presupuestos se lanzarán de manera digital. “Con cada película que estamos viendo ahora, pensamos, ¿cuál es el potencial spin-off que puede tener?”, se preguntó el directivo. Dentro de las producciones televisivas -además de las cinematográficas- que están desarrollando hay una derivada de The Batman y otra de The Suicide Squad, dos de las grandes películas que esperan tener listas en esta nueva etapa.

El primer título importante en esta nueva etapa que Warner estrenó fue Wonder Woman 1984, película que inauguró la “nueva normalidad” de la industria en pandemia. El film dirigido por Patty Jenkins y protagonizado por Gal Gadot recaudó a nivel internacional 85 millones de dólares, a pesar de que se lanzó de manera digital.

La intención de la compañía es poder desarrollar al mismo tiempo diferentes proyectos que no tengan relación directa unos con otros. En este contexto entra el concepto del multiverso, expandido en las historietas. Bajo este paraguas, diferentes actores pueden interpretar a los mismos personajes. Un ejemplo claro es otra de las películas que están en plena preproducción: The Flash, en la cual Ezra Miller es el protagonista que va a interactuar tanto con Ben Affleck como con Michael Keaton como diferentes Batman.

El ambicioso plan implica un fuerte aumento de la producción. En 2019, Warner hizo dos películas de superhéroes como Joker y Shazam! y en 2018, Aquaman. Las tres fueron grandes éxitos de taquilla, lo que potenció la idea de los directivos de mantener la lógica individual de las producciones, sin entrar en complejas interconexiones entre las tramas, como se intentó hace unos años, copiando el exitoso modelo de Marvel.

DC ya había blanqueado su estrategia del multiverso en uno de los crossovers que lanzaron de las series The Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman y Legends of Tomorrow. En un fragmento de uno de los episodios especiales el Barry Allen encarnado por Ezra Miller se cruza con el que interpreta Grant Gustin en la televisión.

De acuerdo a lo que planteó Hamada en el reportaje, cuando AT&T se hizo cargo de WarnerMedia en 2018 pidió que haya más sinergia entre las diferentes divisiones, algo que el directivo está intentando lograr ahora. “En el pasado, éramos tan reservados. Fue impactante para mí, por ejemplo, la poca gente en la empresa que realmente podía leer los guiones de las películas que estamos haciendo”, reflexionó.