Yanina Latorre contó el indignante episodio que la alejó para siempre de sus suegros

Por primera vez, Yanina Latorre contó públicamente el sufrimiento que vivió con sus suegros. Después de 25 años de matrimonio con Diego Latorre, la mediática no pudo y tampoco le interesa recomponer el vínculo con ellos tras todo el maltrato que sintió de su parte.

"Mis suegros no vivían de Diego porque ellos estaban bien económicamente, pero a ellos les jodía que yo viva bien. Les jodía que gaste, que viva, que disfrute... La división de la familia es porque aparecí yo, pero si hubiera aparecido otra mujer era igual. Es la mujer que se lleva a la gallina de los huevos de oro. Hubo una época en la que yo padecí humillaciones. Nunca hubo una buena época. Yo la pasé muy mal", comenzó a decir en "Los Ángeles de la Mañana".

A su vez recordó lo mal que la pasó cuando se fue a vivir a España: "Volví con 15 kilos menos en las primeras vacaciones. Cuando mi mamá me vio, le blanqueé todo. Yo tuve un año de un padecimiento hasta que un día me harté y me apersoné en la casa de mis suegros. Ustedes no saben todo lo que les dije".

"¿Viste cuando me broto, grito y enloquezco? Bueno, entré y me decían 'o de la guita, que yo era put..., que compré el título, que era más grande que él, que me iba a hacer un hijo y que se iba a escapar'. Bueno, un día me inventaron que me habían chocado el auto porque yo salía de noche borracha. Ellos me habían mandado a romper el auto. Destrozaron el auto. Eso fue lo que reventó la relación del todo. Gracias a Dios, Diego estaba enamorado, sabía qué tipo de mujer era yo", manifestó Yanina.

Además mencionó la última y polémica conversación que tuvo con los padres de su esposo. "Yo enloquecí. Caminé diez cuadras, enloquecida con el perro, entré a la casa de mis suegros y les dije 'yo no soy put..., soy muy put..., me dedico a ser muy put..., estoy con él para sacarle la guita y cada noche le hago (tienen sexo) por guita. Pero mucho peor es tener 60 años y pelear con una put... de 20 por la guita del hijo. Laburen, sean dignos. Desde ahí nunca mas los vi", concluyó.

DiarioShow