Yanina Latorre reveló que padece Neuroma de Morton y mostró cómo hace tratar su dolor

En sus redes sociales, Yanina Latorre comparte muchos detalles de su día a día. No solo muestras algunos tips de belleza o cuestiones relacionadas con la decoración del hogar, también se explaya sobre el cuidado de su salud. Y este martes, sorprendió cuando transmitió en vivo su visita al kinesiólogo.

La panelista contó que tuvo su primera sesión con un especialista que la va a ayudar a lidiar con el Neuroma de Morton; una dolorosa afección que suele producirse en la planta del pie por el uso de tacos.

“Hoy me empiezo a tratar, va a ser un tratamiento de radiofrecuencia y de inyecciones Met. Que, con eso, se supone que me va a empezar a ceder el dolor”, arrancó diciendo Latorre en sus historias de Instagram.

Luego, describió las etapas de la sesión que comenzaron con “el calorcito” y continuaron con la parte más dolorosa: una inyección. “¡El pánico que estoy teniendo! Ahora, ya tengo la aguja adentro y tengo que estar así durante veinte minutos. No la estoy pasando bien”, reconoció la angelita.

Fiel a su estilo, les explicó a sus fans “en criollo” cómo es el tratamiento que deberá repetir en otras dos oportunidades: “Primero es la Radiofrecuencia, después te clavan esa agujita que no sé qué carajo libera que no sé que hace que haga tu pie y que da un calor insoportable, que se supone que eso va a achicar mi Neuroma”.

“Me lo banqué chicos. Fue una aguja clavada en el pie durante veinte minutos, qué grosa me siento”, cerró muy orgullosa por la manera en que soportó el dolor.

Yanina Latorre recordó el doloroso proceso que vivió para quedar embarazada de su hija: “Fue duro”

Cuando Rocío Marengo contó que no logró quedara embaraza tras someterser a un tratamiento, Yanina Latorre le brindó su apoyo y reveló que ella atravesó una situación muy parecida hace más de 20 años.

La panelista dijo que después de casarse con Diego Latorre quiso convertirse en madre, pero estuvo varios años sin poder concebir. “Es durísimo, durísimo, dolorosísimo. No quedaba embarazada bajo ningún punto de vista, y yo era sana y Diego también. Nos hicimos todos los estudios y me descubrieron endometriosis”, relató en LAM. Yanina Latorre tuvo que operarse para tener a su hija Lolita. (Foto: instagram/yanilatorre)

“Hice de todo, yo pasé por todos los tratamientos. Ponés el cuerpo todos los días y son diez inyecciones diarias. Era todo muy caro y no te cubrían nada. No era cuestión de dinero porque yo quería ser madre. Cuando estuve en México conocí a uno de los mejores doctores. Hice todo un tratamiento con él y me operé porque tenía endometriosis”, rememoró.

Después de dar a luz a Lola, Yanina quiso ser mamá otra vez. Sin embargo, perdió tres embarazos. “Yo quedaba embarazada y los largaba durmiendo en la cama, con Diego concentrado. Espantoso”, señaló con la angustia a flor de piel. Yanina Latorre tuvo dos hijos con Diego Latorre. (Foto: instagram/yanilatorre)

Finalmente, después de algunos años, su test dio positivo, pero decidió no decírselo a su marido por miedo a sufrir otro aborto espontáneo, hasta que un día no pudo ocultar más la pancita. “Nos habíamos mudado a Guatemala, Lola iba al jardín y lo agarré a Diego y le dije 'en cinco meses vas a ser papá'. Fue el embarazo más corto del mundo”, cerró.