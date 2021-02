Horóscopo del día domingo 21 de febrero de 2021

Aries

Este día te sentirás demasiado reservado, y puedes alejar a otras personas, esto se debe a la posición en trígono de la Luna con Plutón, estos aspectos suelen indicar la habilidad para la regeneración emocional sería buen momento de pensar en un retiro espiritual.

Si tienes algún conflicto contigo mismo, puedes ser el peor de tus propios enemigos, debes aprender a levantarte y no dejarse dominar por la autocompasión. Todo eso porque el Sol está pasando por la casa 12, la casa de los retos.

Amor

Puedes sentir la curiosidad de tener amores secretos, esa sensación es provocada por el paso de Venus en la casa 12, la casa de lo místico. También puedes amar a una persona que no es libre o sufrir rechazos en tu vida amorosa o experimentar la frustración de una ruptura emocional.

Salud

Sigue cuidando tu alimentación y el estrés, ya que puedes tener problemas con los intestinos, la fuerza de Virgo pasando por la casa 6 la casa de la salud puede provocar esa afectación, es mejor prevenir.

Trabajo

Por el paso del Sol en la casa 12 la casa de los retos te atrae un tipo de trabajo en instituciones u organizaciones benéficas, sindicales de investigación, aunque generalmente prefieres trabajar sin hacerte notar, donde no destaques mucho.

Tauro

Este día te sentirás totalmente líder en un nuevo campo de acción que estás iniciando o en el que ya te dedicas hace algún tiempo, te está favoreciendo mucho en este momento, el servicio público. Aprovecha la oportunidad de brillar, pues el Sol está pasando por la casa 11, la casa de las sociedades y los amigos.

Aprovecha la alineación de Neptuno y Venus en la casa 11 de las sociedades, pues genera energía positiva que te ayuda generalmente para que obtengas lo que deseas.

Puedes atraer la ayuda de otros en todas tus empresas o proyectos, ponte manos a la obra para concretar lo que tienes pendiente.

Amor

Tiendes a ser demasiado idealista y necesita ser más realista para alcanzar lo que deseas, no confundas la amistad con el amor pues Venus está pasando por la casa de los amigos, y además el signo de Virgo con su naturaleza educada y detallista, que pasa por la casa 5, la casa del amor, hace que no se te complique encontrar o conservar la pareja.

Salud

Debes cuidar tus riñones, pues la energía del signo de Libra pasando por la casa 6, la casa de la salud, puede influir para que se afecte esa parte del cuerpo.

Trabajo

Tendrás éxito trabajando con asociaciones y organizaciones; quizá entres en la filantropía, pues la energía de Venus el regente de la casa 6, la casa del trabajo, se encuentra pasando por la 11, la casa de las asociaciones, eso crea un ambiente muy favorable que te ayudan en esas áreas.

Géminis

Tienes una manera firme de ver las cosas, lo cual te ayuda a obtener una buena percepción de los valores, eres íntegro y respetable. Esta característica te la da la posición en trígono de la Venus con la Luna.

Con la estancia de Mercurio en la casa 9 la casa de los viajes te genera una energía que potencializa tu gusto por viajar, y te es fácil aprender lenguas extranjeras, podrías empezar a planear ese viaje que tienes en mente.

Amor

Venus, el planeta regente de la casa 5 la casa de la felicidad está pasando por la casa 10, la casa del éxito, eso te hace muy popular, afortunado y tiene éxito con el sexo opuesto, aprovecha esa excelente energía para concretar una buena relación de pareja.

Salud

El paso del signo de Escorpio genera energía que puede afectarte la vejiga y los órganos sexuales, debes tomar precauciones y al mínimo malestar acudir a una revisión médica.

Trabajo

La ubicación de el signo de Escorpio en la casa 6, la casa del trabajo, provoca que su planeta regente Plutón ubicado en la casa 8 la casa de la transformación, te haga muy analítico. Tienes buen sentido para ocupar trabajos donde obtengas excelente dinero y puedes poseer mucho poder financiero.

Cáncer

Este día te sentirás muy capaz, pues tu mente es buena para asuntos legales, herencias, impuestos y política, esa energía viene de Saturno pasando por la casa 8, la casa de lo elevado.

Aprovechando el aspecto de Saturno en la casa de lo elevado, podrías también administrar las finanzas de otros, quizá en un banco o en inversiones, es la oportunidad indicada para generar más ganancias.

Amor

Por la casa 5, la casa del amor, está pasando el signo de Escorpio, y su planeta es Plutón que se encuentra en la casa 8, la casa de la autotransformación, así que estarás un tanto reflexivo en temas de amor.

Quizá te quieras tomar un tiempo solo, y en el sexo sentirás una gran fuerza o puedas por otra parte ir en dirección opuesta y ser completamente asexual o célibe.

Salud

La energía que te da Sagitario en la casa 6, la casa de la salud, promete una larga vida, pues tu actitud hacia la vida y la muerte es buena, te proyectas como una persona feliz, no está de más que cuides tu hígado.

Trabajo

Eres hábil en el trabajo y manejas bien el dinero, podrías manejarlo para otros en áreas como bibliotecas, contabilidad, banca y dirección de empresas, esa energía te la da Júpiter el regente de Sagitario posado en la casa 6, la casa del trabajo.

Leo

Este día te sentirás franco y entusiasta, pero cuidado ya que puedes expresarte con demasiada fuerza, provocar el enojo de los demás y en consecuencia tener conflictos. Pero ten calma eso se debe a que el Sol está en cuadratura con Marte.

El aspecto de trígono entre Marte y Plutón te dan valor y confianza en ti mismo, te configuran como líder; tienes buenas aptitudes en muchos campos, incluyendo tecnología, medicina, deportes, cirugía e industria, pero debes enfocarte en una para no dispersar la energía. Este domingo ya contamos con buenos movimientos planetarios, como el fin de Mercurio retrógrado y la Luna en Cáncer.

Amor

La estancia de Sagitario en la casa 5 la casa del amor, provoca una situación que generalmente indica un matrimonio afortunado, o una relación de pareja feliz, tienes la tendencia a buscar parejas o casarte con alguien que posea dinero.

Salud

Cuida tus articulaciones, pues el signo de Capricornio está pasando por la casa 6 la casa de la salud, y la energía que genera se concentra en esa parte del cuerpo.

Trabajo

Plutón en la casa 6 la casa del trabajo, genera excelente energía para aumentar la capacidad de renovar y mejorar métodos de trabajo, pero cuidado porque podría elevar tu orgullo e intolerancia para aceptar críticas constructivas.

Virgo

Este día estarás dominado por un gran deseo de avanzar, a causa de que necesitas al mundo como público ya que te invade el deseo de sentirte socialmente útil, te puedes ver envuelto en algunos escándalos. Pues en la casa 10 la casa del éxito profesional tienes a la Luna.

Aprovecha la buena energía que proyecta Venus en la casa 7 la casa de los acuerdos, pues en este momento tus asociaciones comerciales se deslizarán sin obstáculos, si te desempeñas en el ámbito legal, puedes esperar éxito en materia que tengan que ver con las leyes.

Amor

Por tu fuerte erotismo, el sexo es una gran fuerza en tu vida, ya que Plutón está pasando por la casa 5 la casa del amor, y con esa energía también estarás un tanto atrevido, romántico y muy amable, así que te será muy fácil conseguir pareja o reafirmar tu relación actual.

Salud

Los problemas de salud en esta casa surgen muchas veces de un mal juicio más que de algo físico, pero también te gustan varios trabajos y quizá te estés ocupando en demasiadas cosas, porque Mercurio está pasando por la casa 6, la casa de la salud. Quizá sea un buen momento para pensar más en ti.

Trabajo

Saturno en la casa 6 la casa del trabajo, te proporciona una gran energía para que te tomes tu trabajo muy en serio. Puede sobresalir en trabajos para el gobierno, escribiendo, o en las áreas de matemáticas o ciencias, y tienes la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, aprovecha el momento para consolidar el trabajo que tienes, o buscar uno.

Libra

Este día te sentirás seriamente reflexivo, quizá estés pensando en continuar o avanzar en tus estudios profesionales, te interesa estudiar los aspectos profundos de la vida y eres receptivo en cuanto a áreas supra conscientes, esta energía te la da la Luna pasando por la casa 9, la casa de los estudios superiores.

Júpiter pasando por la quinta casa, la casa de los placeres, te hace afortunado en la especulación y en el juego de azar, sería bueno que te compres algún billete de lotería.

Amor

Amas la grandeza y haces las cosas a lo grande, el amor es uno de tus intereses, esta situación puede indicar que tengas familia numerosa, eso porque Júpiter está en la casa 5, la casa del amor, eso también podría provocar que andes de una relación a otra.

Salud

Neptuno está pasando por la casa 6, la casa de la salud, y esa energía aquí puede hacer que tus enfermedades puedan ser difíciles de diagnosticar, eres extremadamente sensible y deberías tener cuidado con todas las medicinas y drogas.

Trabajo

Te interesan mucho la educación y podrías ser un excelente maestro, actor, dramaturgo o crítico de arte, es porque Mercurio está ubicado en la casa 5, la casa de los placeres, así que si no tienes un trabajo, sería muy bueno que los busques en esas áreas.

Escorpio

Este día te sentirás creativo e indulgente contigo mismo y por eso encuentras una gran felicidad en el amor, manejas bien a los niños, pero raras veces tienes familia numerosa, esta energía se potencializa porque el Sol pasa por la casa 5, la casa del amor.

Venus en la casa 5, la casa de los placeres, te da un talento natural para el teatro y para escribir, y puedes también sobresalir en deportes, sería una excelente oportunidad para concretar tus proyectos en esas áreas.

Amor

Tienes éxito en este ámbito y puedes tener muchos asuntos amorosos. Tendrás una excelente racha en estos temas, pues el astro rey el Sol está en la casa 5, la casa del amor.

Salud

Es posible que sufras de dolores de cabeza, pues el signo de Aries está pasando por la casa 6, la casa de la salud, podrías empezar a meditar para calmar un poco el estrés.

Trabajo

Es una persona polémica, con una fuerte personalidad y la necesidad de demostrar lo que vales, así que estas desempeñando un buen papel en tu trabajo, a pesar de que a algunos de tus compañeros no les guste. Ya que por la casa 6, la casa del trabajo pasa el signo de Aries, y su planeta regente es Marte que está en la casa 7, la casa de los convenios.

Sagitario

Este día te sentirás preocupado por lo que los demás piensen de ti, necesitas sentirte necesario a otros y eres genuino porque aunque a veces eres tímido, tu interés por la humanidad puede llegar a vencer tu timidez natural. Esto porque el Sol está pasando por la casa 4 la de los valores.

La energía de Neptuno en la casa 4, la casa de los valores, te puede estar generando un impulso de querer cambiar muchas veces de residencia y sentir confusión acerca de tu identidad. Tranquilo, tienes que darte cuenta de que la paz mental en tu interior es la Solución de tus problemas.

Amor

El paso de la Luna por la casa 7, la casa de los acuerdos, te puede confundir en el amor, pues te hace muy sensible y a menudo te exaltas ante las necesidades de los demás. Eso te puede llevar a aceptar a alguien que no amas, solo por compasión y eso no será bueno para ti.

Salud

Puedes caer enfermo por exceso de trabajo, la fuerza de Marte en la casa 6 la casa del trabajo y la salud te está acelerando, también cuida mucho tu garganta porque el signo de Tauro está en la casa 6.

Trabajo

Trabajas duro, tanto mental como físicamente, puede serte difícil convivir con sus compañeros de trabajo, al menos que aprendas a controlar tu mal genio, todo esto por la energía que produce Marte en la casa 6 la casa del trabajo.

Capricornio

Este día te sentirás financieramente afortunado, esta es una buena posición para los negocios en especial de viajes, ventas, importación exportación. Todo esto porque Júpiter está pasando por la casa 2 la casa del dinero.

El Sol en la casa 3 la casa de las relaciones con los hermanos, provocará que estés especialmente preocupado por ellos, te gustará estar con tus amigos y tratas de evitar las emociones profundas, más bien buscarás el calor de la familia.

Amor

Marte está pasando por la casa 5, la casa del amor, esta casa es usualmente buena para Marte, así que te sentirás muy sexual y romántico, tú solamente relájate y disfruta de esta buena energía.

Salud

Eres muy nervioso y eso provoca que te enfermes a menudo, por la posición de la Luna en la casa 6, también cuida los hombros y los brazos ya que el signo de Géminis está en la casa 6, la casa de la salud y la energía que genera se concentra en esa parte del cuerpo.

Trabajo

La Luna en la sexta casa, la casa del trabajo, refleja cambios en el trabajo. Ten cuidado porque puede ser que tu carácter difícil no te ayude, además trabajas mucho y esperas que los demás lo hagan también.

Acuario

Este día te sentirás exitoso, pues tienes a la Luna en la casa 5, la casa del placer, y la Luna en esta ubicación puede indicar un éxito temprano, confía en que lograrás esa respuesta favorable que esperas.

El Sol está en una excelente posición, la casa 2, la casa del dinero, esta ubicación indica habilidad para atraer dinero, es un buen momento para aumentar tus finanzas.

Amor

El paso de la Luna por la casa 5, la casa del amor, te potencia la energía para ser romántico y aumenta el interés por tener muchos amores al mismo tiempo, por tus constantes búsqueda del placer, cosa que te pueden crear problemas o confusión, mejor piensa dos veces.

Salud

Cuida tu estómago, quizá no estés comiendo muy bien o estés bajo mucho estrés, cuida ese detalle ya que el signo de Cáncer está pasando por la casa 6, la casa de la salud, y su energía se concentra en esa parte del cuerpo.

Trabajo

Eres persistente, determinado y precavido, un trabajador laborioso que necesita tiempo para aceptar ideas nuevas, puesto que eres un amante del arte y de la música, puedes sobresalir en estas áreas. Esta fuerza la genera el Sol en la casa 2, la casa del dinero.

Piscis

Este día te sentirás con gran fuerza de voluntad, seguro, optimista y feliz; pues la ubicación del Sol en la casa 1, la casa de la personalidad intensifica la energía del Sol. Tuviste generalmente una infancia feliz, tienes una constitución fuerte y buena salud.

Venus en la primera casa, la casa de la personalidad, concede belleza, armonía, equilibrio, gracia personal, intuición, amabilidad, buena suerte y un temperamento feliz. Así que te gustará la ropa bonita, disfrutarás las reuniones sociales y adorarás que la gente te admire.

Amor

Con la estancia de el signo de Cáncer en la casa 5, la casa del amor, te sentirás casero, doméstico y familiar porque el planeta regente de Cáncer es la Luna y la Luna está en la casa 4, la casa del hogar paterno. Así que prefieres estar en casa con tu pareja y disfrutar de la paz que brinda el hogar.

Salud

Tienes una constitución fuerte y buena salud, te sientes con mucha energía y feliz, pues en la casa 6, la casa de la salud está el signo de Leo, y su planeta regente es el Sol, pero esa energía te puede afectar la espalda, toma tus precauciones.

Trabajo

La naturaleza de Leo en la casa 6, la casa del trabajo te hace fuerte, dirigente, sincero y leal en el trabajo, pero cuidado porque es muy común que no termines lo que empiezas.