Horóscopo del día domingo 25 de febrero de 2024

Aries. No podrás permanecer mucho más tiempo ciego y sordo a ciertos aspectos que te rodean. Deberás tomar una determinación.

Amor: Descubrirás que el pasado de tu pareja es algo tormentoso. Analizá bien la situación antes de tomar cualquier postura.

Riqueza: Buscá terminar con todas tus responsabilidades durante la jornada de hoy. Estarán controlando tus movimientos.

Bienestar: No podés renunciar a los compromisos que hayas forjado simplemente porque se han vuelto difíciles de cumplir. Apegate a tus palabras.

Tauro. Sos muy servicial y siempre estás predispuesto a ayudar al otro, pero hoy no todos merecen tu ayuda, algunos abusan de tu bonanza.

Amor: Alguien del pasado aparecerá para complicar tu vida de pareja. Marcá tu territorio y defendé tu relación con uñas y dientes.

Riqueza: Lo que te propongas lo conseguirás, solo debés tener metas claras y esforzarte por conseguirlas. Poné manos a la obra.

Bienestar: Cuando tengas algún tiempo libre, aprovechalo para ponerte al día con tu carrera o capacitación. Puede que surjan oportunidades.

Géminis. Viví cada día como si fuese el último. Empezá hoy a implementar esta filosofía, verás que te llenará el alma y levantará tu ánimo.

Amor: Si apostás a esta relación todo saldrá bien. Encontraste a tu media naranja y no tenés a qué temerle. Vienen buenos tiempos.

Riqueza: Los proyectos marchan mejor que nunca, sin problemas. Todo lo que hagas será innecesario, ya que están encarrilados.

Bienestar: Cada vez más pensás que estás dando vueltas en círculo y eso te frustra enormemente. Es hora de enfrentar los problemas.

Cáncer. Si no dejás de lado tu soberbia, la gente que te rodea comenzará a alejarse de vos. Sé más humilde, comenzá a partir de hoy.

Amor: Si seguís siendo tan confiado, descubrirás un engaño de la peor manera posible. Controlá más a tu pareja, no es fiel con vos.

Riqueza: Necesitás renovar tus conocimientos para que surjan nuevas posibilidades de crecimiento profesional. Capacitate.

Bienestar: Nunca dejés que nadie se atreva a cuestionar tus elecciones de vida. Si tu conciencia está tranquila, esa será tu mejor consejera.

Leo. Deberás esforzarte el doble para lograr obtener buenos resultados. No te desanimés, confiá en tu instinto para los negocios.

Amor: Los amigos serán tus referentes a la hora de encontrar un modelo de pareja. Pero cada relación es un mundo, construí el propio.

Riqueza: Separar los asuntos de la vida privada de los laborales es una tarea prioritaria. No mezclés o las consecuencias serán graves.

Bienestar: Te darás cuenta de que estuviste realizando tareas equivocadas. Nunca es tarde para corregirlas y ponerse al día. Adelante.

Virgo. Pondrán a prueba tu sinceridad, ya que de lo que vos digas dependerá el futuro de una persona muy cercana. No encubras a nadie.

Amor: Tu franqueza y sinceridad pondrá en jaque tu relación de pareja. Sé directo aunque las consecuencias sean negativas.

Riqueza: Estarás muy solicitado, ya que todos querrán tenerte en su grupo de trabajo debido a tu capacidad para los negocios.

Bienestar: Manifestá de manera diplomática tu desacuerdo en el trabajo. No permitas que nadie te pase por encima ni te falte el respeto.

Libra. Procurá no caer en la tentación de usar la violencia para solucionar inconvenientes con los que te enfrentarás en la jornada.

Amor: Descubrirás con agrado en la jornada de hoy que tenés con tu pareja más puntos en común de los que pensabas.

Riqueza: La jornada de hoy se presentará extensa y complicada. Mantenete alerta y reuní todas tus fuerzas, las necesitarás.

Bienestar: Para evitar recaer en hábitos nocivos de los cuales estás intentando escapar, lo mejor es evitar todo tipo de situación te exponga a ellos.

Escorpio. Descubrirás que fuiste víctima de un elaborado engaño por parte de personas muy allegadas. Cuestioná los motivos de esto.

Amor: Una salida improvisada abrirá paso a la oportunidad para conocer a esa persona que tanto buscás. Animate y disfrutá.

Riqueza: Dedicá la jornada de hoy para realizar esos arreglos en el hogar que postergaste durante tanto tiempo.

Bienestar: Tratá de calmar o dominar tu temperamento, puede que no sea un buen momento para entrar en discusiones que no llevan a nada.

Sagitario. No permitas que los eventos que deberás atravesar en la jornada te causen problemas a posteriori en días venideros. Cuidado.

Amor: Deberás soportar algunas discrepancias por parte de tu pareja en la jornada de hoy. Mostrate calmado y saldrás airoso.

Riqueza: Aprovechá la jornada de hoy para reorganizar tus horarios. Que la semana laboral no te tome por sorpresa.

Bienestar: No hay forma de alcanzar el éxito duradero de la noche a la mañana. No hay soluciones mágicas a los problemas. Trabajá para alcanzar tus metas.

Capricornio. Tu temple se pondrá en cuestionamiento en la jornada, deberás demostrar que no cedés con la presión. Muestra de lo que sos capaz.

Amor: Jornada maravillosa para el amor y el romance. Aprovechá la ocasión para hacer esa invitación que tenías en mente.

Riqueza: Tomá un par de horas de la jornada de hoy para organizar tu semana laboral. Evitá actuar improvisadamente.

Bienestar: No tiene sentido que te lancés a batallar peleas en las que sabés de antemano que estás condenado al fracaso. Sé astuto para tomar los riesgos.

Acuario. Tomarás la determinación de cambiar aspectos fundamentales de tu vida. Dejá las dudas de lado y decidite a hacerlo.

Amor: Improvisá una salida con amigos para quitar de tu mente aquel amor imposible. Disfrutá a pleno de esta velada.

Riqueza: No dejés que el caos sentimental que estás atravesando afecte tu rendimiento laboral. Refugiate en tu trabajo.

Bienestar: Tené en mente que no podrás apreciar la felicidad si en algún momento no has experimentado la tristeza. Valorá cada experiencia.

Piscis. Querrás conocer la verdad sobre un asunto que nunca fue esclarecido. Tené cuidado porque lo que descubras no te gustará.

Amor: Antes de tomar una decisión, es mejor confirmar los rumores que te llegaron. Decidas lo que decidas, no habrá vuelta atrás.

Riqueza: Te sentirás exigido como nunca antes por tus superiores y por el ritmo que impone tu trabajo. Hacete un tiempo para descansar.

Bienestar: La desorganización es una de tus principales características. Pon´w un poco de orden a tu vida, empezá por tu situación afectiva.