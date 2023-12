Horóscopo del día domingo 3 de diciembre de 2023

Aries:

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: Tendrás la oportunidad de hacer partícipe a tu entorno familiar de tus recientes logros y avances. Muy buena jornada.

Amor: Que tu tendencia a renunciar cuando las cosas se ponen difíciles no acabe con la relación con el posible amor de tu vida.

Riqueza: Se presentarán ciertas situaciones en tu ambiente laboral en las que no te podrás permitir dudar. Confía en tus instintos.

Bienestar: Asegúrate de hacer una clara definición de los roles que cada parte de la pareja deba cumplir para evitar confusiones y reclamos innecesarios.

Tauro:

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: Las exigencias laborales te demandarán un mayor consumo energético y la entrega será menor a la que acostumbras habitualmente.

Amor: El amor es una realidad que se construye entre dos almas que se atraen más allá de todas las creencias y fronteras. Ábrete a tu pareja.

Riqueza: Ten presente que lo importante no es sólo mejorar tu presente, el futuro se abre ante ti y debes poner los cimientos del mismo.

Bienestar: Hoy disfrutarás de un día magnífico. Salud excelente, humor inmejorable y una interesante cuota de buena onda.

Géminis:

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Sientes cómo tu objetividad y tu fría estabilidad se comienzan a desvanecer por un arrebato de pasión. No desesperes.

Amor: Las mentiras y los engaños no te llevarán lejos. Termina la relación con tu amante, antes de que esta termine con tu pareja.

Riqueza: Tendrás acceso a información clave que te permitirá desarrollar una ventaja competitiva frente a tus pares laborales. Aprovéchala.

Bienestar: Los días de intensa humedad te jugarán una mala pasada en el ámbito de la salud. No te expongas innecesariamente al sol o a calores extremos.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Recibirás presiones por compromisos que habías tomado y no eres capaz de asumir. Debes tenerlo en cuenta para otras veces.

Amor: A tu pareja le afectará el frío de tus sentimientos. Mantén la mente abierta y ella hará que te sientas satisfecho en todos los aspectos.

Riqueza: Será un día impulsivo y económicamente frustrante. Tendrás disputas de dinero con amigo y/o socios.

Bienestar: Tendrás pensamientos importantes, medita un poco y planea tus metas. Tu ánimo puede resurgir de las cenizas.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Adquirirás mayor confianza y tenacidad para integrar cambios. Nuevos hobbies o aficiones aparecerán para recrearte y disfrutar.

Amor: Período ideal para las reconciliaciones y para explorar nuevos horizontes con personas que tú piensas que son inalcanzables.

Riqueza: Debes ser muy pero muy precavido y no hacer gastos superfluos si no quieres que tu economía se vea demasiado resentida.

Bienestar: Si tienes el hábito de pensar que no puedes tener más de lo que tienes, llegó el momento de cambiar de pensamientos negativos y disfuncionales.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: En el terreno del éxito, la mentalidad positiva es muy importante y necesaria para alcanzar los objetivos previamente fijados.

Amor: El amor renace y se renueva. Nuevos romances en puerta gracias al magnetismo y poder de atracción que irradiarás.

Riqueza: Tienes grandes probabilidades de trabajar con dinero proveniente de ganancias de socios o de tu pareja, y de obtener más ganancias.

Bienestar: No cedas tus decisiones a otros, porque si quieres, puedes. Si no sabes hacia dónde quieres ir, difícilmente llegarás.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Quizá hoy tengas problemas emocionales. Necesitas meditar y reflexionar antes de tomar decisiones, no actúes impulsivamente.

Amor: En el amor, estarás más identificado con las actitudes prudentes que con las disparatadas, pero igual sabrán entender tu seriedad.

Riqueza: Tendrás un golpe de suerte en lo económico. Además, tu inteligencia y talento te beneficiarán en cuanto a inversiones.

Bienestar: Todos los alimentos que llevan hidratos de carbono son generalmente apetitosos, pero tu estado físico indica que no debes consumirlos.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Comenzarás a ver mejorías en cuestiones que tenían tu mente sumida en tinieblas y preocupación en jornadas anteriores.

Amor: Deja de dilatar la presentación de tu pareja a la familia. Ella podría pensar que no estas tomando en serio la relación.

Riqueza: Si estás por mudarte, inspecciona bien las posibles casas o departamentos porque muy pocos están en condiciones.

Bienestar: Estudiar teatro o alguna disciplina circense te ayudará a superar la timidez y forjará en ti una personalidad más extrovertida y desenvuelta.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Tu casilla de correos necesita una buena limpieza. Hoy puede ser el día en que borres e-mails viejos y deseches el correo basura.

Amor: Valoras mucho la sinceridad y la persona que está a tu lado no es del todo transparente. No apuestes por algo que no funcionará.

Riqueza: Ese aumento de sueldo que hace tiempo estabas esperando, puede que se haga efectivo en estos días. Piensa en qué invertirlo.

Bienestar: Eres una persona simpática, activa, inteligente, con buena presencia. Tienes todo lo necesario para conquistar el mundo, hazlo.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Hace tiempo que no ves a tus amigos. Organiza una cena en tu casa y demuéstrales tu cariño con una buena comida hecha por ti.

Amor: Un gran amor, que ya creías superado y olvidado, regresará sorpresivamente y pondrá en jaque tu actual relación actual.

Riqueza: La jornada no se presenta ideal para las inversiones, ni mucho menos para lo que tenga que ver con compra de automóviles.

Bienestar: El clima en tu trabajo está bastante contaminado por energías negativas. Un sahumerio puede ayudar a mejorar el ambiente.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Te agradará ver que das inspiración a los demás. Tu propio comportamiento y tu experiencia son ejemplos a seguir.

Amor: Ruptura a nivel sentimental, y aunque en los primeros momentos te sentirás desolado, a la larga te darás cuenta que fue lo mejor.

Riqueza: El cansancio debido a tu ritmo acelerado de los últimos días está comenzando a hacer estragos en tu rutina laboral. Descansa.

Bienestar: Estás preocupado por algo en lo que no vale la pena pensar, aunque no te resulta fácil. Esos temas sólo te robarán tiempo y energía.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Problemas en las vías respiratorias. También tendrás un día difícil a nivel sentimental y te cuestionarás tus proyectos laborales actuales.

Amor: Tu tranquilidad y buen carácter se verán turbados por tu pareja. No permitas que te enfade con comentarios fuera de lugar.

Riqueza: Te sorprenderás a ti mismo con los resultados obtenidos del trabajo que realizas. Estás en la cumbre de tus capacidades.

Bienestar: No pretendas tener una edad diferente a la que tienes. Los años nos brindan la experiencia y sabiduría para enfrentar mejor los retos de la vida.