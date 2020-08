Horóscopo del día domingo 9 de agosto de 2020

Aries: Actúa con integridad y firmeza, que todo saldrá bien. Necesitarás de todo tu poder de concentración y creatividad para sostener tus ideas.

Amor: Los sentimientos serán adversos y a veces impulsivos. Sin embargo, con un poco de tu dulzura, la pareja podrá consolidarse.

Riqueza: Serás promovido a una posición superior en tu trabajo y, por supuesto, la remuneración será mucho mayor.

Bienestar: La vida en familia te encanta y eres venerado por tu gran corazón. Programa un encuentro virtual con tu seres más cercanos.

Tauro: Contarás hoy con determinación, fuerza de voluntad y justicia. Podrás llegar a tus metas y sentirte realizado.

Amor: Hay riesgos de traición en el amor. Quizá has desatendido a tu pareja y ahora pagues las consecuencias, pero todo puede ser reparable.

Riqueza: No busques en el juego la salida que debería darte el trabajo. El riesgo es muy grande y podrías perjudicarte aún más.

Bienestar: Tu inestabilidad hace que no puedas estar cinco minutos en el mismo lugar. No planificas ni evalúas ideas, por eso quedas siempre insatisfecho.

Géminis: Hacer proyectos para un viaje, luego de la pandemia, te dará la oportunidad de salir de esta monotonía.

Amor: Se desatarán un sin fin de reproches y celos por habladurías. Serán altibajos fáciles de dominar si apelas a tu criterio conciliador.

Riqueza: La buena posición de Mercurio y Plutón harán que esa mente inquieta no pare de dar ideas. Tendrás buenos frutos económicos por ello.

Bienestar: Estás fuera de peso en demasía. Pide ayuda, con voluntad y una estudiada dieta podrás recuperar tu estado físico.

Cáncer: Tómate vacaciones porque esa oficina es un volcán en erupción, y cuando vuelvas seguramente todo estará más tranquilo.

Amor: Utilizas tu propia inseguridad para atacar a tu pareja y eso no es justo. Conversa con ella sobre tus dudas e intenta mejorar.

Riqueza: Que no te estrese un desplazamiento por causas laborales ya que podrías encontrar en el mismo un tema de futuro muy importante.

Bienestar: Tienes un amigo que está pasando por un mal momento, te necesita y, aunque no lo dice, te está esperando. Acompá?alo y te sentirás muy bien.

Leo: Es un gran día para alegrarte con las llamadas más inesperadas. Podrías encontrarte con algo que nunca te hubieras imaginado.

Amor: Verás exaltado el goce de la vida íntima. Esto favorecerá tu noviazgo o tu relación y se podrán formalizar uniones perdurables.

Riqueza: Vas a favorecer todo lo que tenga que ver con el intercambio de ideas. Aprenderás mucho de ti mismo y de los demás.

Bienestar: Intenta alejarte de todo lo mental por un día y establece una nueva forma de pensar, basada en las primeras sensaciones e intenciones.

Virgo: Los pensamientos que se te vengan de repente podrían ser reveladores para continuar con tu plan de vida. Dale crédito incluso a lo que parezca descabellado.

Amor: En el hogar que has formado, se destacarán en estos días la armonía y la cooperación, y sentirás un clima de cordialidad hermoso.

Riqueza: No pares de invertir en la perfección y en el progreso individual. Recíclate porque es una inversión a un futuro redituable.

Bienestar: El Sol y la Luna propician un poquito de tensión. Ten a mano un poco de aceite esencial y déjate llevar por las sensaciones.

Libra: El cansancio te juega una mala pasada, te hace perder la paciencia con facilidad. Descansa y trata de relajarte.

Amor: Las discusiones son frecuentes en toda pareja. No permitas que tu relación se termine por pleitos sin sentido.

Riqueza: Estarás excelentemente parado para crear tus propias oportunidades, sólo debes tener la convicción necesaria.

Bienestar: Es necesario diferenciar la cordialidad de la complacencia absoluta y aduladora. Asegúrate de marcar los límites con tus superiores.

Escorpio: Estás ansioso e inquieto, así que trata de relajarte para poder descansar. Surgirán inconvenientes que no podrás solucionar.

Amor: No renuncies a tu pareja sin antes hacer todo lo que puedas para retenerla. Recuerda que la vida de a dos no es sencilla.

Riqueza: Continuarán las buenas noticias financieras para ti. Sólo asegúrate de eliminar los problemas antes de que surjan.

Bienestar: Asegúrate de no dejar tus responsabilidades en último lugar porque no sabes cuándo no contarás con el tiempo para cumplirlas.

Sagitario: Te contactará un amigo de la infancia. Conocerás de cerca las dos caras de la verdad, así que sé precavido a la hora de decidir.

Amor: No permitas que tu familia interfiera con tu relación de pareja. Con diplomacia, pon los puntos bien en claro.

Riqueza: Los negocios se desarrollarán más lentamente que de costumbre. También te verás inmerso en discusiones inevitables, ten cuidado.

Bienestar: Existen actividades simples, que demandan poco tiempo y que pueden hacer mucha diferencia a la hora de liberar tensiones. Busca alternativas.

Capricornio: Debes aprender a poner más entereza en tus decisiones. Hoy lograrás ver lo importante de esto en tu relación actual.

Amor: El trabajo y las preocupaciones no te dejan ver lo cerca que está el amor de ti. Tómate un minuto y observa a tu alrededor.

Riqueza: Ve con pie de plomo en tus decisiones. Si te apresuras demasiado o intentas forzar una situación, fracasarás.

Bienestar: El futuro no es el lugar para poner tus días felices. Procura vivir el hoy con la mayor pasión posible, no dejes que la vida se te escape.

Acuario: Un conocido va a entrometerse en tus asuntos, así que es hora de guardarte las cosas para ti y sólo contarlas a ciertas personas.

Amor: No exigirás afecto, te lo ganarás en buena ley. Tierno, protector y optimista, harás suspirar al sexo opuesto vayas donde vayas.

Riqueza: Tu escala de valores está sufriendo un cambio importante. Quizás ya no te preocupe tanto la economía ni el dinero.

Bienestar: Las relaciones pueden ser favorables siempre que encuentres el tiempo necesario para dedicarle a tu pareja. Intenta preservar tu vida íntima.

Piscis: No actúes en contra de tu propio juicio en el día de hoy o tendrás que asumir las consecuencias. Te llamarán para una entrevista.

Amor: Las cenizas de un antiguo afecto pueden convertirse en hoguera, cuidado con los reencuentros porque pueden ser muy peligrosos.

Riqueza: Estás aprendiendo que en la vida hay cosas más importantes que trabajar sin descanso y amasar dinero. Así serás feliz.

Bienestar: El momento es bueno pero requiere ejercicio, dieta adecuada y cuidarse. Cuidado con los excesos y esfuerzos, pues te pasarán factura.