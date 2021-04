Horóscopo del día jueves 1 de abril de 2021

Aries: Comenzarás a ponerte nervioso a medida que ciertos planes que habías diagramado para el día de hoy no salgan como esperabas.

Amor: Deberás enfrentar un distanciamiento temporal en la pareja debido a ciertas diferencia de idiosincrasia. Se resolverá pronto.

Riqueza: Chocarás continuamente con ciertos pares laborales debido a diferencias fundamentales en tu forma de pensamiento.

Bienestar: Una vez que has tomado una determinación y la has llevado a cabo no hay vuelta atrás, no puedes regresar el tiempo. No gastes energías en lamentarte.

Tauro: Bien de ánimo, con el valor agregado de la paciencia. Tu optimismo mejorará el humor de quienes te rodean.

Amor: Las amistades de tu pareja podrían ocasionarte varios problemas personales. Trata de apartarte para que no te afecten.

Riqueza: Aunque obtendrás ganancias, deberás enfrentar desavenencias con miembros de tu grupo. Llegó el momento de tomar algunas decisiones.

Bienestar: Tienes la obligación de disfrutar y ser feliz cuando veas que las cosas te salen bien, pero no exageres porque perderás objetividad.

Géminis: Hoy podría surgir una disputa. No sabrás organizarte durante tu vida cotidiana y podrás vivir pequeños problemas que molestarán.

Amor: No siempre encontrarás a esa persona que consideras necesaria o ideal para que te acompañe en el camino hacia la felicidad.

Riqueza: No sigas dormido, ahora tienes la oportunidad de competir. Mejor, haz a un lado los titubeos y las vacilaciones.

Bienestar: Si estás descontento con tu vida, programa un cambio radical. No tienes que forzarte a hacer cosas que no deseas hacer.

Cáncer: Ser diferente trae acarreado una serie de sinsabores constantes y difíciles de llevar, pero te permite sobresalir del resto.

Amor: Deberás aprender a controlar tus impulsos si pretendes salir adelante en tu pareja actual. Modera tus palabras.

Riqueza: Tendrás la oportunidad de hacerle un gran favor a tu superior en la jornada de hoy. Esto puede presentar una gran oportunidad.

Bienestar: Todo en esta vida es inherentemente efímero y terminará por abandonarte tarde o temprano, en ello radica su belleza y grandeza. Valóralo.

Leo: Día apropiado para compartir momentos agradables en compañía de tu pareja. Conversa sobre las inversiones que tienes en mente.

Amor: El día a día en la pareja es el verdadero reto a afrontar en la convivencia, procura hacer la tolerancia tu estandarte diario.

Riqueza: No pierdas la cordura con tu personal a cargo. Pero asegúrate de dejar a tu lado solo aquellos en los que puedes confiar.

Bienestar: No sirve de nada lamentarse de aquellas acciones que ya hemos cometido. No hay forma de cambiar el pasado. Mantén tu mirada hacia lo que vendrá.

Virgo: Día de grandes chances laborales. El aprovecharlas o no dependerá únicamente de la capacidad que tengas para vislumbrarlas.

Amor: Aprende a dar mérito a tu pareja por sus aciertos, que la relación no sea únicamente de reclamos y reproches.

Riqueza: Las primeras impresiones siempre son importantes. Muéstrate ávido de conocimiento y proactivo en tu nuevo cargo.

Bienestar: El entendimiento y comprensión en la pareja son procesos largos de recorrer y que tardan más en algunos casos que en otros. Se paciente.

Libra: Buscarán irritarte para que descuides una posición estratégica. Sé astuto y adelántate a tus oponentes con inteligencia.

Amor: Une relación que durante un tiempo fue provechosa ya no lo es. Mejor toma distancia y conoce a nuevas personas.

Riqueza: La actividad laboral ofrecerá finalmente los frutos tan ansiados. Habrá más que merecidos aumentos en tus ingresos.

Bienestar: No des las cosas por perdidas antes de tiempo, sólo se trata de complicaciones y percances con documentos. Sé más resolutivo y menos temeroso.

Escorpio: Necesitarás mantener un ritmo intenso para así adaptarte a las dificultades. Si no estás alerta, tendrás problemas.

Amor: Es posible que tengas contactos sexuales clandestinos y situaciones amorosas ocultas. Hay riesgo de ruptura.

Riqueza: El día de hoy estará signado por la suerte y por las chances de que tu vida cambie en forma radical. Aprovecha el momento.

Bienestar: Conéctate más con tus propios deseos, deja de pensar en las exigencias del entorno que no hacen más que generarte presión y estrés.

Sagitario: Los problemas se abrirán paso a través de tu jornada de hoy. Procura mantenerte centrado en tus obligaciones, no te disperses.

Amor: Deberás dejar de lado el orgullo que te caracteriza para darle lugar a la comunicación y el amor si pretendes formar una pareja.

Riqueza: Que tu confianza no nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones laborales. No puedes estar en todos lados al mismo tiempo.

Bienestar: La fuerza física tiene que ser tu ultimo recurso ante una situación insalvable. Siempre procura resolver tus pleitos de manera civilizada.

Capricornio: Buscarás consuelo y refugio en los brazos de seres queridos cercanos durante la jornada de hoy. No temas desahogarte.

Amor: Te enterarás de ciertos eventos del pasado de tu pareja que te molestarán bastante. Recuerda que todos tenemos un pasado.

Riqueza: Divide y conquistarás. Esta es la única forma de poder abarcar todo el caudal de trabajo que pretendes. Planifica.

Bienestar: No permitas que los miedos constantes e irracionales terminen por acabar con tu confianza. Afronta tus temores o controlaran tu vida.

Acuario: Entre otras preocupaciones de estos días, debes prevenirte de juicios y querellas. Esta mala racha terminará en un vuelco favorable.

Amor: Creatividad, originalidad y fidelidad, serán las tres características que busques cuando conozcas a alguien. Espero que tengas paciencia.

Riqueza: La relación profesional con personas incompetentes podría acarrear ciertos contratiempos. Mejor revisa tu entorno laboral.

Bienestar: Aprovecha la energía de este día para aprender algo nuevo. También podrías comunicarte con tus familiares para llenarte de buenas energías.

Piscis: Te darán la segunda oportunidad que tanto estabas esperando, no la desaproveches. Desenvuelvete con efectividad.

Amor: Tendrás que ser sincero contigo mismo, sin tanto miedo a que te dejen de querer o te rechacen. Eleva tu autoestima, valórate más.

Riqueza: Complicaciones en el plano laboral y profesional. Sortea los obstáculos en toda relación societaria y no arriesgues dinero.

Bienestar: Deja de lado la agresividad y tu impulsividad. No olvides que los demás no leen tu mente y no tienen modo de saber por lo que estás atravesando.