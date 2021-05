Horóscopo del día jueves 13 de mayo de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

En tus manos estará la posibilidad de solucionar algunos altercados con amigos cercanos que han debilitado el vínculo. Aprovéchala.

Amor: Ha llegado el momento de tomar la decisión de formalizar la pareja. Medita bien tus pasos antes de hacerlo.

Riqueza: El tiempo que dedicarás a cultivar tus conocimientos en nuevos campos de tu área laboral rendirá frutos en el día de hoy.

Bienestar: No dudes en poner bajo la lupa todo tipo de limitaciones que creas tener. Te asombrará cuantas de ellas son puramente mentales.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Una secuencia de afortunados imprevistos permitirá que cumplas anhelados sue?os. Agradece a las manos amigas.

Amor: Día difícil, descubrirás probables enga?os en tu pareja. Tendrás inconstancia en lo que hagas y tendencia a las rupturas.

Riqueza: Debes tener cuidado al conducir y concentrarte en el trabajo, pues tenderás a cometer errores graves por distracción.

Bienestar: Quizás la terquedad frente a una situación te haga cometer un error a nivel laboral. Permite que los demás expongan su punto de vista, aprenderás mucho.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu sentido común y tu olfato para los negocios te ayudarán a salir bien librado de una situación difícil. Igualmente, cuida tu espalda.

Amor: Algo inesperado va a ocurrir, un viejo amor golpeará a tu puerta y despertará sentimientos que creías muertos.

Riqueza: Evita entablar relaciones íntimas con personas de tu entorno laboral, porque estas sólo llevan a enredos y problemas innecesarios.

Bienestar: A la hora de las confesiones lo mejor es la familia, no esperes que alguien que apenas conoces guarde tus secretos. Sé más reservado.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Estarás muy desorientado, así que trata de estar solo un tiempo más para poner en claro tus ideas. Una llamada te alegrará.

Amor: Tu familia será tu mejor apoyo y notarás que estarás más unido a ellos. Acude a tus seres queridos en los momentos bajos, te harán reír.

Riqueza: Para progresar a ritmo sostenido, nada de aventuras financieras. Usa la cautela a la hora de gastar grandes sumas de dinero.

Bienestar: Le pones demasiada atención a lo que la gente espera de ti, cuando debieras concentrarte en aquello que eres capaz de realizar.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

No tomes tus errores con tanto enojo, aprende a ser más indulgente contigo mismo. Relájate un poco y tómate las cosas con humor.

Amor: Esa persona que conociste te fascinó, fue amor a primera vista. Pero no te equivoques, no le interesan las relaciones estables.

Riqueza: Muéstrate proactivo y dinámico, demuestra que no le temes ni al trabajo ni al cambio. Es importante tener la actitud correcta.

Bienestar: Los cambios son difíciles de aceptar, pero representan crecimiento. Tómalos con calma y acepta el desafío, verás que con inteligencia llegarás lejos.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Evita caer en los excesos durante la jornada de hoy. Estarás propenso a sufrir alteraciones de salud inesperadas

Amor: No permitas que el pasado de tu pareja se interponga en lo que puede ser un brillante futuro juntos. Deja tu orgullo de lado.

Riqueza: No permitas que tu tendencia callada y solitaria haga que tus pares laborales te subestimen. Imponte como es debido.

Bienestar: Que la sensibilidad que te embarga en el día de hoy no nuble tu juicio y pensamiento negativamente. Procura mantener la mente clara a pesar de esto.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Malestares de salud golpearán tu puerta durante el día de hoy. No incurras en ningún tipo de exceso en la jornada.

Amor: Tu elocuencia se verá potenciada hoy. Esto te permitirá salir airoso de varias discusiones en la pareja.

Riqueza: La fortuna te sonreirá gratamente durante toda la jornada de hoy. Muy buena suerte en los juegos de azar. Aprovéchala.

Bienestar: Te sorprenderás de ti mismo para bien en el día de hoy. Tu capacidad de superar los embates de la vida y continuar tu camino será maravillosa.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Deberás atravesar una acalorada discusión con amigos cercanos en la jornada. No permitas que pase a mayores.

Amor: Un encuentro improvisado será el puente que te llevará a conocer a un gran amor. Prepárate para vivir este sentimiento.

Riqueza: La jornada de hoy se presentará estresante dado que es la ultima de la semana. Tómala con mucha calma, no desesperes.

Bienestar: En tu interior se encuentra la clave para superar cualquier tipo de adversidad que la vida te imponga. Solo debes tener confianza en ti mismo.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Deberás caer en discusiones con ciertas personas sin escrúpulos de tu ambiente hogare?o. No pierdas los estribos.

Amor: Jornada apropiada para pasar momentos de cercanía junto a tu pareja, sea en la comodidad del hogar o fuera de este.

Riqueza: Llegarás a la conclusión de que ya no estás cómodo haciendo tu trabajo. Es el momento de empezar a buscar nuevos horizontes.

Bienestar: Las limitaciones del cuerpo están puramente en la mente. Si piensas que puedes hacer algo y lo crees, entonces lo harás. Confía en ti.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Jornada apacible y tranquila de principio a fin. Tendrás un descanso de los recientes malos tragos. Disfrútala.

Amor: Entrégate por completo al amor y deja tu orgullo de lado. Busca en ti la entereza para olvidar el pasado de tu pareja.

Riqueza: Se generarán tensiones entre tus pares laborales y tu debido a recientes problemas en el entorno laboral. Modera tus palabras.

Bienestar: La inspiración y corrección para ciertos errores puede venir de las fuentes más impensadas. No descartes ningún tipo de comentario.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Comenzarás a experimentar ciertos problemas de salud que te dejarán completamente sin energía. Baja un poco tu ritmo.

Amor: Recuerda que parte importante de la pareja es la capacidad de compartir. Si no estás listo para ello, procura continuar solo.

Riqueza: Deberás tolerar repetidos arranques por parte de tus superiores en la jornada de hoy. Debes ser paciente y evitar problemas.

Bienestar: Debes dejar de intentar ser el centro de atención de cada lugar al que vas. Esto es un claro síntoma de inseguridad por tu parte. Procura superarlo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Encontrarás lo que por tanto tiempo buscaste sin esperarlo en la jornada de hoy. No lo dejes escurrirse entre tus dedos.

Amor: Vientos negativos soplarán para la pareja. La paciencia y la tolerancia serán tus mejores aliados en el día de hoy.

Riqueza: No dejes trabajo para último momento durante la jornada de hoy. Las cosas podrían complicarse y aguar tu fin de semana.

Bienestar: No puedes siempre buscar la satisfacción de tus propias necesidades sin importar el da?o que le haces a las personas que te rodean.