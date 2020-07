Horóscopo del día jueves 16 de julio de 2020

Aries: Te sentirás más tranquilo y reconfortado cuando hables con un amigo al que le tengas mucha confianza.

Amor: Si te parece que posees sentimientos encontrados, la razón y la paciencia serán hoy un arma fundamental para ti.

Riqueza: Concéntrate en tus actividades y no hagas caso a lo que hagan o digan quienes te rodeen. Puede que no te quieran ayudar.

Bienestar: Buen momento para generar encuentros virtuales en compa?ía de tus amistades y familiares.

Tauro: Es el momento de que des un paso al costado y dejes que los demás se preocupen por sí mismos. Te ahorrarás inconvenientes.

Amor: Si tienes pareja sería perfecto que la invites a tener charlas sobre todos esos temas que suelen quedar pendientes por falta de tiempo.

Riqueza: Continuarás pensando mucho en los asuntos laborales y tu tenacidad te va a ayudar bastante, actúa con calma.

Bienestar: Tus relaciones con las personas cercanas y las que no lo son tanto serán muy positivas y enriquecedoras. Aprovéchalas y disfrútalas.

Géminis: Deberás dirigirte a los demás con mayor tranquilidad y sobre todo a prestar atención a lo que te dicen. No siempre tienes la razón.

Amor: Aunque hayas huido de una persona del pasado ésta vuelve con insistencia a tu vida. No dejes que se convierta en problemas.

Riqueza: No es un buen momento para lo financiero, así que no esperes demasiado de los negocios que tienes entre manos.

Bienestar: Ten en cuenta que aunque sea un período en el que te sentirás bien tanto física como psíquicamente, igualmente debes cuidarte.

Cáncer: Tendrás que hacer lo imposible para quedar bien en todos lados, no des tu palabra si no estás seguro de cumplirla.

Amor: No agobies a tu pareja con tantas idas y venidas, relájate un poco más y disfruta de los momentos de soledad.

Riqueza: Trabajas mucho y tienes gran sentido de responsabilidad. No te involucres en los rumores del ámbito laboral.

Bienestar: Para alejar todo tipo de estrés y nervios es recomendable que realices algún tipo de actividad, el baile o danza pueden ayudarte mucho.

Leo: Desarrollarás tus dotes histriónicas, harás un despliegue de simpatía y buen humor. Necesitarás ayuda para superar los obstáculos.

Amor: Te resultará especialmente difícil conjugar felicidad y amor. No consigues expresar tu optimismo en tu relación de pareja.

Riqueza: Contarás con calidad mental y definición en tus proyectos laborales, lo que te permitirá alcanzar lo deseado.

Bienestar: Hoy puedes avanzar mucho si buscas un buen camino para vadear un problema espinoso. Si sigues tus instintos podrás salir sin rasgu?os del problema.

Virgo: No temas si cometes errores, saca tu beneficio de los mismos. Aprende de la experiencia y disminuye tu nivel de exigencia personal.

Amor: Pon límites a la interferencia de quienes puedan opacar tu felicidad. Es tiempo de enfrentar la verdad.

Riqueza: Es posible que la crisis económica te afecte directamente y veas la necesidad de buscar otros medios para sobrevivir.

Bienestar: Tus compa?eros de trabajo no son tu familia. Cuídate de no confundir los roles de quienes te rodean. Sé más prudente con tus elecciones.

Libra: Todo seguirá su curso sin grandes cambios a la vista. Deberás disfrutar más de las charlas con amigos y familiares.

Amor: Las cosas con tu pareja siguen igual pero las verás diferentes. Es tiempo de dejar claras las cosas y resolver los conflictos.

Riqueza: Te mostrarás más divertido y jovial con las personas de tu entorno y estarás dispuesto a participar en grupos de trabajo.

Bienestar: Si te sientes mejor contigo mismo, te será más fácil ganarte el respeto. Asegúrate de que tu aspecto sea el mejor y sentirás una reacción inmediata.

Escorpio: Tú puedes ofrecer a esa persona de tu entorno más cercano un poco de luz para esclarecer esos oscuros rincones que lo agobian.

Amor: Trata de sorprender gratamente a tu pareja y cede ante sus deseos, estos les servirá para darle un giro a la relación.

Riqueza: Se acercan cambios favorables en tu ámbito laboral. Relaciónate todo lo que puedas con tus superiores.

Bienestar: Aleja los pensamientos negativos, ya que ellos son la principal manera que sentirte fatigado y sin ganas de realizar alguna actividad.

Sagitario: Tendrás mucha energía y entusiasmo y también el apoyo de tus amigos y compañeros. Aprovéchalos para realizar actividades.

Amor: Se aproximan tiempos en que mejorarán las condiciones actuales, pero ten paciencia y ve de a poco por vez.

Riqueza: Estás atravesando por un período de suerte, aprovéchalo para invertir algo de dinero y verás los resultados.

Bienestar: Deberás encontrar el tiempo para pensar en ti mismo y para ocuparte de tu físico. Esto ayudará a que te sientas en mejores condiciones.

Capricornio: Alguna situación a nivel familiar te desanimará bastante, trata de encontrar la manera de solucionarlo y sigue adelante.

Amor: Tus cambiantes estados de ánimo pueden llevarte a más de un problema con tu pareja. Trata de ser más racional.

Riqueza: Situación en la cual te motivarás a buscar respuestas diferentes y otras formas de abordar los problemas económicos.

Bienestar: Te encontrarás sometido a fuertes estados de tensión que te provocarán dolores de cabeza y problemas visuales. Relájate así eliminas tensiones.

Acuario: Tu potente personalidad impone la atención de quienes te rodean, tanto por el porte real como por tu aire de superioridad.

Amor: En el amor te gusta llevar la voz cantante, no soportas que tu pareja te la quite, te gusta compartir opiniones y criterios.

Riqueza: Tus gastos deben limitarse al mínimo ya que vienen épocas en donde los ingresos no serán los esperados. Ahorra para el futuro.

Bienestar: Estabilidad en tu salud. No debes confiarte demasiado y procura no cometer excesos ni en la dieta ni en el ejercicio.

Piscis: Es posible que te topes con personas que te generarán inquietudes. Supera tus propios límites y todo resultará más fácil.

Amor: Quizás conozcas a una persona del sexo opuesto que ejercerá sobre ti su seducción, a la cual no podrás resistirte.

Riqueza: Tu cuerpo comenzará a darte se?ales de que necesitas reorganizar tus horarios. No temas delegar responsabilidades.

Bienestar: Deja tus preocupaciones de lado y procura organizar reuniones virtuales con tus amigos para distender esta época difícil.