Horóscopo del día jueves 17 de junio de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Visitas inesperadas caerán de improviso a tu vida. Aprovecha para tener una relajadora reunión social. Procura relajarte.

Amor: Tu suerte terminará por acabarse y deberás responder por tus continuas infidelidades. Afronta las consecuencias de tus actos.

Riqueza: Deberás hacer un último esfuerzo para concluir con todas tus responsabilidades. No dejes que el cansancio te venza.

Bienestar: No temas mostrarte vulnerable y buscar el apoyo de las personas más cercanas a ti para que te ayuden a atravesar este duro momento.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tu terqueza a la hora de tomar consejos te hará cometer varios errores y descubrir lo advertido por tu propia cuenta.

Amor: Terminará tu buena racha en lo que a conquistas casuales se refiere. Comienza a considerar iniciar una relación estable.

Riqueza: Tus disfunciones a la hora del trabajo en equipo te traerán inconvenientes en la etapa que estas atravesando en tu trabajo.

Bienestar: No puedes pasar tu vida dependiendo económicamente de otros. Llega el momento en el que una persona debe buscar su propio futuro.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Aunque hoy te digan que debes hacer A, tú haz B. No hagas caso a lo que te digan los demás, actúa según tu instinto.

Amor: Tu pareja pondrá a prueba tu capacidad de adaptación a los cambios algo que a ti, por ser muy estructurado, no te será fácil.

Riqueza: En tu trabajo se respira un clima de competencia y odios encubiertos. Trata de hacer tu trabajo y no meterte en problemas.

Bienestar: Hoy estarás con la cabeza en mil lugares diferentes y te costará concentrarte en las cosas importantes. Usa tu inteligencia.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Deja de lado los temores de enfrentar el futuro por ti mismo. Siempre es difícil abrirse paso en la vida, pero nunca imposible.

Amor: Deberás dar todo de ti mismo si pretendes que la relación con tu pareja no se desvanezca. Lucha por tu amor.

Riqueza: Lograrás grandes avances en tus proyectos personales durante la jornada de hoy. Estarás iluminado por la concentración.

Bienestar: Procura elegir un criterio para tomar tus decisiones y apegarte a esos criterios permanentemente. No te dejes influenciar por las críticas de los demás.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

No dejes que te convenzan con argumentos poco serios. Lo mejor es que tengas criterio propio a la hora de tomar decisiones.

Amor: Este mes crearás un halo de misterio a tu alrededor, que conquistará y atrapará a todos los que te rodean.

Riqueza: Los conflictos del trabajo déjalos allí, no los lleves a tu casa porque además sumarás conflictos con tu familia.

Bienestar: Hoy estarás con las energías recargadas y nadie podrá pararte. Pero no te conviene pasarte de revoluciones. Baja un cambio.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Tus ideas están un poco obsoletas y pronto lo descubrirás al quedar mal parado frente a otras personas. Abre tu mente.

Amor: Buscarás a la persona perfecta que se adapte a ti, pero te darás cuenta que los ideales no existe. Evita un desenga?o.

Riqueza: Tienes que tener más cuidado a quién le prestas dinero porque puede que no tenga intenciones de devolvértelo.

Bienestar: Es momento de apretar el acelerador y ponerte al día con todo lo que tienes pendiente. No dejes nada librado al azar.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

La tristeza y desesperanza te invadirán durante la jornada de hoy. No tomes decisiones afectado por ellos. Espera un poco más.

Amor: Conocerás a una persona que cambiará radicalmente tu futuro. Como influirá en él será decisión completamente tuya.

Riqueza: La voluntad parecerá haberte abandonado el día de hoy. Deberás luchar contra la pereza para poder avanzar con tu trabajo.

Bienestar: El compromiso debe surgir desde dentro de uno mismo para poder proyectarse hacia el resto de las actividades que desarrollamos.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

El tiempo dedicado a los sentimientos no está desperdiciado. Necesitas alcanzar el balance en tu vida o experimentarás la soledad.

Amor: Utiliza la jornada de hoy para organizar un programa de ejercicios con tu pareja. Esto descomprimirá tensiones notablemente.

Riqueza: Una gran oportunidad de realizar finalmente una inversión altamente productiva llamará a tu puerta el día de hoy. Aprovéchala.

Bienestar: El frenesí de esta actualidad en que vivimos lleva consigo una tendencia a descuidar los hábitos alimenticios. Procura comer más sano.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Los cables se cruzan y hay posibilidades de que los demás tomen las cosas con un sentido equivocado.

Amor: Utiliza mucho tu voz para llevar a tu pareja sexualmente hasta donde deseas o lograr cualquier otro tipo de efecto.

Riqueza: Estás en una etapa con posibilidades de aumentar tus ingresos, estudia con sagacidad cada una de las propuestas que tienes.

Bienestar: No seas tan intransigente, tu familia necesita que te muestres más tolerante. Trata de aceptar alguna de las propuestas que te hacen.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Te ruborizarás ante las palabras halagadoras de alguien muy importante para ti. Reconocerán talentos innatos en tí.

Amor: Tendrás un sexto sentido para predecir las situaciones que sucederán. Trata de que no pasen a mayores y rompan esta relación.

Riqueza: Podrás ver las cosas realmente como son y descubrirás que son diferentes a lo que creías. No te angusties.

Bienestar: Hoy estarás muy mano suelta y gastarás más allá de la cuenta. Trata de cuidar más el dinero que ganas.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

No te sientas el centro del mundo, porque pronto descubrirás que apenas eres uno más del montón. No te enga?es.

Amor: Te mostrarás tímido en cuestiones del amor, mientras que en las relaciones sociales serás muy extrovertido.

Riqueza: Te comprometerás a ayudar a alguien de tu trabajo pero luego verás que no tienes intenciones de hacerlo. Cumple con lo prometido.

Bienestar: Sé más consecuente con tus actos y acciones o tendrás problemas con la gente. Evita ir al choque y enfrentamiento.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Te apetecerá disfrutar de encuentros gastronómicos con amigos y allegados. Compartirás charlas de los más diversos temas. Goce.

Amor: Tendrás la sensación de que no te va bien en el amor. Valora las experiencias vividas hasta el día de hoy y verás que eres afortunado.

Riqueza: Si no tienes cuidado podrás caer en algún enga?o o fraude. No es buen momento para las apuestas o juegos de azar.

Bienestar: Volver a tu pasado te regocijará. Recorre aquellos lugares donde pasaste tus mejores momentos. No dudes en tocar la puerta de alguien muy importante para ti.