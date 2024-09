Horóscopo del día jueves 19 de septiembre de 2024

Aries. Tu vida familiar está en un buen momento, no te dejes distraer en el trabajo. Prestá atención a todo lo que hagas.

Amor: Alguien del pasado te hará recordar sentimientos muy añorados. Tené en cuenta tu situación actual.

Riqueza: No es un buen momento para ayudar financieramente a alguien, ya que puede que no te devuelvan el dinero prestado.

Bienestar: Es recomendable que trates de bajar tu nivel de estrés, ya que está llegando a un punto crítico y será muy contraproducente en tu labor diaria.

Tauro. Oportunidad de organizar un encuentro virtual con parientes. Tratá de ser comprensivo con sus reclamos.

Amor: Tendencia a idealizaciones románticas. Intentá disfrutar el momento sin esperar compromisos concretos de parte del otro.

Riqueza: Te otorgarán premios y recompensas por la dedicación y la eficacia en el desempeño de tus actividades. Disfrutalos.

Bienestar: Tratá de controlar tus fuerzas y de lograr armonía interior. Deberás aprender a ser más paciente con vos mismo.

Géminis. Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte por ahora te ponga contra la pared. Descubrirás un secreto.

Amor: Tomá más en cuenta las opiniones de tu pareja, ya que esta ve tus problemas laborales desde afuera. No siempre tenés la razón.

Riqueza: Te has marcado unas metas claras. Abundan los conflictos de intereses, pero vos tenés claro cuáles son los tuyos.

Bienestar: No seas tan optimista como para creer que tu cuerpo aguanta todo lo que le echen, cuidalo un poco más. Con el paso de los años lo agradecerás.

Cáncer. Es momento que tomes una decisión y dejes de esperar que te digan que hacer. Puede ser arriesgado, pero debes hacerlo.

Amor: Deberás ser más práctico en las situaciones afectivas, no siempre es recomendable tener tantos prejuicios en las relaciones.

Riqueza: Perfilá tus ambiciones, ya que es un período muy favorable para que obtengas buenos ingresos.

Bienestar: No es buen momento para emprender una actividad extra, ya que te proporcionara un mayor nivel de nerviosismo del que te imaginás.

Leo. Un nuevo clima llega, se hace más claro el panorama y se distienden tensiones. Posibilidad de comprender situaciones confusas.

Amor: Un amor del pasado te hará replantear tu situación actual. Pensá con claridad que es lo que te conviene.

Riqueza: Atravesás por un período en que la fortuna está de tu lado, no lo desperdicies y aprovechá cada oportunidad.

Bienestar: Últimamente no has cuidado de tu figura como te hubiese gustado. Es la época para revertir esta situación, no la desaproveches.

Virgo. Parecerá que todo se pone lento, pesado y dificultoso, deberás poner un esfuerzo para seguir adelante en tus quehaceres diarios.

Amor: Si la relación de pareja parece que ha caído en un bache, tratá de poner todo tu empeño para que aflore un nuevo sentimiento.

Riqueza: Tené cuidado en aquella actitud adoptada por tus superiores. Mantenete alejado de las situaciones conflictivas.

Bienestar: Prestá mayor atención a las comidas y en especial a la actividad física, ya que esto mejorará tu capacidad operativa y tu concentración.

Libra. No es un buen momento para decir cuestiones referidas a lo laboral. Ya se aproximarán tiempos mejores es cuestión de saber esperar.

Amor: Alguien del pasado regresará y te hará sentir cosas que habías olvidado. No cometas los mismos errores.

Riqueza: Las oportunidades laborales se incrementarán en buena medida. Y esto se traducirá en una mejor forma de vida.

Bienestar: Prestá atención que tu actividad nerviosa está llegando a sus límites, es recomendable que te alejes de situaciones de mucho estrés.

Escorpio. Momento de lujo para concretar tus planes y hacer cambios de fondo. Pero no te duermas en los laureles, deberás ponerte a trabajar.

Amor: El que debe elegir sos vos. No permitas que te pongan entre la espada y la pared. Hacé lo que te dicte el corazón.

Riqueza: No podrás dilatar más el pedido de un préstamo a tus familiares. No tengas timidez, ellos no tendrán inconvenientes.

Bienestar: Debés tender a arreglar las cosas, y no contribuir a complicarlas aún más. Gracias a esto, mantendrás una cierta armonía con la gente que te rodea.

Sagitario. Las cosas están empezando a tomar forma en tu mente en la medida en que deseas desarrollar tu carrera. Estás listo para un cambio.

Amor: La energía es alta en cuestiones amorosas. Te costará trabajo contener tus emociones, cuando el corazón late y la mente sueña.

Riqueza: Posibles errores o algún tipo de engaño pueden castigar tu economía. También puede ocurrir que se demoren los ingresos.

Bienestar: Sos, sin duda, un gran pensador y una persona llena de recursos, no quieras quedarte en el dique seco por unos días malos. Sé vos mismo.

Capricornio. No podrás alcanzar tus metas de la vida, sentado en tu sillón. Utilizá el día de hoy para replantearte tus conductas de vida.

Amor: Compartirás horas de trabajo en tu hogar con tu pareja durante la noche de la jornada de hoy. Esto lo hará más llevadero.

Riqueza: Es buen momento para cambiar de ambiente profesional. Si le das vuelta a los asuntos, podrás contemplar un progreso.

Bienestar: Relajándote y dejándote llevar un poco, notarás cómo tus problemas se vuelven insignificantes. Tomate un tiempo de descanso, disfrutá de la soledad.

Acuario. Cometerás varios errores si no actúas con cautela. Tené en cuenta que todo lo que realizás tiene sus consecuencias.

Amor: Es momento que elijas y dejés de lado los prejuicios. Observá que siempre habrá alguien disconforme con tu situación amorosa.

Riqueza: Es un momento de cambios en tu vida, a partir de ahora tendrás más y mejores oportunidades. Está en vos resolverlas.

Bienestar: Estás pasando por un momento de fortaleza física y psíquica, aprovechalo para pasar muy buenos momentos con vos mismo.

Piscis. No es el momento oportuno para formar una opinión sobre un tema que te preocupa. Pensalo, verás que estabas equivocado.

Amor: Obtendrás una gran claridad en lo que deseas y gracias a esto comprenderás con mayor facilidad los inconvenientes.

Riqueza: Es un momento de falta de novedades en el ámbito laboral, y es por eso que te encuentras alterado. Concentrate en tu trabajo.

Bienestar: Estás pasando un buen momento tanto físico como emocional, seguí así y contagiá esto a tu familia y amistades.