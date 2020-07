Horóscopo del día jueves 2 de julio de 2020

Aries: La visita de un ser querido te brindará alegría pero vendrá a alterar tus planes futuros. De lo inesperado sacas algo bueno.

Amor: Si lo que buscas es una compa?ía estable, este no es un momento. Disfruta, el futuro te deparará mejores oportunidades.

Riqueza: Por tu marcado empuje, el trabajo te beneficiará y la consecuencia inmediata será una mejor situación económica.

Bienestar: Cuando tienes información de lo que te interesa, tienes más posibilidades de ejercer tus derechos y tener herramientas para definir una situación.

Tauro: Hoy estarás hiperactivo. Descarga tu energía realizando una actividad fisica en tu hogar y luego disfruta de una charla virtual con amigos.

Amor: Existen posibilidades de que aparezca alguien que te atraiga de una forma irresistible y te lleve a una experiencia de placer.

Riqueza: Deberás iniciar un grupo de trabajo en la jornada de hoy. Ten mucho cuidado de las personas que eliges para ello.

Bienestar: Recurre a tu necesidad de saber para conocer lo que es correcto y justo, y aplicarlo sabiamente. No te dejes llevar por impulsos.

Géminis: La vitalidad que tienes contagiará a los demás. Cuidado con el exceso de actividad, podría acarrearte algún susto con la salud.

Amor: No importa un resultado perfecto, tendrás que elegir sí o sí. Días de alegría para tu agitado y herido corazón.

Riqueza: La falta de sue?o esta comenzando a afectarte notablemente. No dudes en delegar responsabilidades para descansar un poco.

Bienestar: Si tú haces una elección y la has analizado muy bien, no pienses en otras alternativas que pudieran resultar mejor porque te estarías boicoteando.

Cáncer: Concurrirás a actividades culturales con altas posibilidades de reuniones donde los contactos de negocios se encontrarán presentes.

Amor: Tu pareja necesita de tu tiempo más que de tus regalos, y necesita más detalles como llamadas por teléfono y palabras de amor.

Riqueza: Si determinas que se puede perder todo y existen probabilidades altas de fracasar, será mejor abandonar el proyecto.

Bienestar: Si te sientes deseoso de imprimir un cambio notable en tu imagen, no te prives de hacerlo. Los demás notarán ese fabuloso cambio.

Leo: Lo tienes todo a tu favor, si sabes actuar con sensibilidad e inteligencia no habrá problemas en tu vida. Escucha los consejos.

Amor: Si estás solo, intentarás hallar compa?ía. La providencia colabora, pues el amor te aguarda a la vuelta de la esquina.

Riqueza: Tienes un don especial que te ayuda en tus relaciones laborales. Gracias a ti aparecerán muchas ideas beneficiosas.

Bienestar: No te dejes llevar por complicados razonamientos y escucha más tu sensibilidad. Trata de trabajar menos para tener más momentos de ocio.

Virgo: No permitas que tu ansiedad arruine un negocio casi cerrado. Se producirán cambios decisivos, pero tardarán en llegar.

Amor: Estás romántico, sensual y pasional. Las puertas del amor se abren, si no tienes pareja encontrarás a alguien justo a tu medida.

Riqueza: La situación económica no es desfavorable, hay perspectivas de éxito sólo si te esfuerzas. Concéntrate en progresar.

Bienestar: Te conviene no tomar bebidas alcohólicas mientras comes y suprimir totalmente los excitantes, como café y té. Dormirás mejor y más relajado.

Libra: Hoy será un día de posibles bajas energéticas. Tienes que cuidar de tu salud, pero no hay por qué preocuparse.

Amor: Tienes tendencia a idealizar al ser amado, realmente te sientes incapaz de comprometerte con alguien. Quiérete a ti mismo.

Riqueza: Si estás pensando en cambiar de trabajo, es el momento de dejarlo y aventurarte por el camino de un rubro diferente.

Bienestar: Permítete rechazar alguna salida o fiesta para poder gozar de la tranquilidad, el silencio y la soledad que tanto necesitas. Será reparador.

Escorpio: Es un buen momento en lo laboral, pero no descuides tus amistades ni familia. Ya que ellas son lo más importante.

Amor: Aparecen incertidumbres en la pareja, pero se verán sobrellevadas por el amor. Ten un gesto romántico hacia tu pareja.

Riqueza: Si eres eficiente y responsable podrás resolver cualquier imprevisto que se te presente en el trabajo, te ayudará a progresar.

Bienestar: Estás en un buen momento laboral, pero no dejes de lado a tus seres queridos. Realiza alguna actividad física en tu casa.

Sagitario; Buen momento para disfrutar de más tiempo de calidad con familia y amistades. Sal a visitar a la gente que extrañas.

Amor: Si te sobrepasan las emociones, ve de a un paso a la vez, este no es el mejor momento para modificar algo en la relación.

Riqueza: Es un tiempo en el que es conveniente no derrochar lo que tanto te costó conseguir. Cuidado en lo monetario.

Bienestar: Ten cuidado al hacer alguna actividad, hay un alto riesgo de que puedas sufrir algún accidente si no tomas más precauciones.

Capricornio: Hay tensiones en el trabajo, pero no las lleves a tu casa porque podrían generar grandes desacuerdos en el ámbito doméstico.

Amor: Si estás algo deprimido, apóyate en tu pareja ya que sabe cómo reconfortarte. Así te verás contenido en todos los planos de tu vida.

Riqueza: Tu buena suerte se nota a tu paso. Trata de ayudar a los demás algunas veces alcanza con un consejo.

Bienestar: Se mas comunicativo y ábrete con tus allegados, estos pueden ayudarte en esa situación de difícil resolución que te incomoda.

Acuario: No te asustes por lo que se te viene encima. Tendrás más responsabilidades, pero te calma, lo manejarás muy bien.

Amor: Si sigues pendiente de un ex amor, es momento de decir basta y seguir tu vida. Deja de mirar hacia atrás y ve hacia adelante.

Riqueza: Tendrás la oportunidad de asociarte en negocios. Y si te topas con problemas, sabrás encontrar rápidas soluciones.

Bienestar: Los planes futuros no han tomado forma todavía, muy adentro de ti está la visión de una idea maravillosa. Insiste y trata de que salga a la luz.

Piscis: Tendrás que evitar las actitudes demasiado obstinadas con uno de tus padres que se encuentra en una fase difícil.

Amor: Mejorará considerablemente tu relación de pareja, así que toda esa tensión que traías se irá poco a poco. Reinará la calma.

Riqueza: El terreno económico presenta cierta tensión, ya que tus ingresos no son suficientes para cubrir tus necesidades cotidianas.

Bienestar: Un enfoque positivo puede hacer maravillas, te sacará fuera del torbellino en que te has visto envuelto y te demostrará que todo reside en la mente.