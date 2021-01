Horóscopo del día jueves 7 de enero de 2020

Aries: No podrás apegarte a tus planes para el fin de semana debido a situaciones que escaparán completamente de tu control.

Amor: Finalmente encontrarás una persona con la cual puedes llegar a sentirte entendido y valorado debidamente. Aprovéchala.

Riqueza: No temas hacer partícipe a tus superiores de las ideas que estas teniendo sobre como mejorar tu ambiente laboral.

Bienestar: No puedes vivir pendiente de tu pasado, pero asegúrate de haber aprendido las lecciones en el. No cedas ante los impulsos ciegamente.

Tauro: Tómate vacaciones porque esa oficina es un volcán en erupción, y cuando vuelvas seguramente todo estará más tranquilo.

Amor: Tu familia y tu pareja no se llevan bien. Conviene que entre ellos limen las asperezas porque, si intercedes, arruinarás todo.

Riqueza: Hoy podrías conocer a alguien que podrá ayudarte y apoyarte en tu carrera profesional. Harán buenos negocios juntos.

Bienestar: Si decides adoptar una actitud positiva, cualquiera que esta sea, superarás todos los obstáculos y las influencias negativas que te acechen. Sonríe.

Géminis: Hoy todos querrán ser como tú luego de que tu eficiencia en el trabajo sea elogiada por tus superiores. Felicitaciones.

Amor: No te gusta estar solo, y al finalizar una relación buscas otra. Pero esta vez la situación no será tan fácil, no desesperes.

Riqueza: Los rumores podrían abundar, debes poner los pies en la tierra y concentrarte en lo que hagas y así evitarás errores.

Bienestar: Si estás sintiendo alguna dolencia, lo mejor será que te cuides ya que no lo has estado haciendo hace mucho tiempo. Si no, las cosas empeorarán.

Cáncer: Una respuesta desagradable recibirán hoy quienes traten de meterse en tu vida. Demuéstrales que tienes carácter.

Amor: La familia se entromete demasiado en tu relación y no les deja espacio para la intimidad. Háganse un tiempo.

Riqueza: Surge la posibilidad de un viaje, acéptalo porque tendrás la oportunidad de contactarte con personas importantes.

Bienestar: Siempre es mejor exteriorizar todo lo que pasa en nuestro interior. Es una buena técnica para liberar tensiones y conflictos.

Leo: Hoy será un día de esos para olvidar. Imprevistos, contratiempos, problemas y más problemas. Deberás aprender a mantener la calma.

Amor: Hace tiempo que entre ustedes no hay química y ya casi ni tienen fantasías sexuales. Ponle pimienta a la relación.

Riqueza: Se te ocurren ideas geniales, creativas, pero no las aplicas a tus proyectos. Si no las materializas, de nada sirven.

Bienestar: Deja de lado los chismes y dedícate a vivir tu vida. Ten en cuenta que tus filosos comentarios pueden dañar a mucha gente.

Virgo: No busques conflictos donde no los hay. Mejor concéntrate en lo realmente importante y no te detengas en pequeñeces.

Amor: Deja de lado tu timidez o nadie podrá conocerte tal cual eres. Organiza una fiesta en tu casa, serás el centro de atención.

Riqueza: Alguien te ofrecerá una propuesta laboral muy tentadora, pero analízala bien porque algunos puntos resultan sospechosos.

Bienestar: A veces te gustaría conocer qué te depara el destino. Pues bien, consulta las runas o el tarot y obtendrás respuestas.

Libra: No le restes importancia al sufrimiento de un ser querido. Está pasando un mal momento y hoy necesitará de tu apoyo.

Amor: Tus amigos te invitarán a una reunión en donde conocerás a una persona que te impactará. Ponte tu mejor ropa y un buen perfume.

Riqueza: Situaciones confusas con colegas retardarán tus proyectos económicos. Usa tu diplomacia para destrabar los problemas.

Bienestar: Aprende a reconocer el potencial de quienes te rodean. No seas tan estricto porque así terminarás quedándote solo.

Escorpio: Cada vez que tomas una decisión es porque estás convencido de lo que haces, pero esta vez no estás demasiado seguro. Ten cuidado.

Amor: No te fijes sólo en los aspectos negativos de esta relación. Tu pareja tiene muchas virtudes que tú no las tienes en cuenta.

Riqueza: No hagas caso a los consejos que te den, ya que pretenden hacerte fracasar. Sólo guíate por tu instinto, no te equivocarás.

Bienestar: Haz que tu cuerpo no termine deformándose. Deja de lado los dulces y dedícate a realizar ejercicios.

Sagitario: Es momento de que dejes de poner excusas para no terminar esas tareas atrasadas que tienes. Hoy ponte al día con lo que debes.

Amor: Tu pareja está al tanto de una historia tuya del pasado. Habla con ella y explícale que eso ya no significa nada para ti.

Riqueza: Tienes todas las condiciones para ocupar ese puesto al que todos aspiran, pero ten cuidado porque te lo quieren arrebatar.

Bienestar: Tienes todas las condiciones para lograr lo que deseas, sin embargo vives haciendo alarde de tu talento. Sé más humilde.

Capricornio: Tus valores éticos y morales serán puestos a prueba durante todo el día, en cada lugar al que vayas. Lucha por ellos.

Amor: Los problemas en la pareja parecerán desvanecerse con la misma celeridad con la que aparecieron en primer lugar.

Riqueza: No incurras en la continua necedad de no aceptar tus errores y falencias en lo que a lo laboral se refiere o te estancarás. Intenta visualizar tu futuro.

Bienestar: No existe un manual sobre que se deba hacer en cada situación complicada que se deba experimentar en la vida. Deberás confiar en tus instintos.

Acuario: Descubrirás que puedes llegar a aprender mucho de tu entorno si prestas atención correctamente. Mantén la mente abierta.

Amor: Deberás entender que los recientes arranques de tu pareja son debido a una gran necesidad que tiene de atención. Medítalo.

Riqueza: Estarás en la mira de tus superiores en el día de hoy, por lo cual deberás intentar no cometer errores en absoluto.

Bienestar: Que tu forma de ser impulsiva y desmedida no termine por complicar la relación amorosa que estas experimentando. Intenta controlarte.

Piscis: Tus relaciones se basan en el cariño y en la comprensión. Tu equilibrio y felicidad te incita a expresarte mediante el arte.

Amor: Desconfiado, ya no crees en las excusas que te da tu pareja. Sospechas, pero no tienes manera de comprobar su infidelidad.

Riqueza: Estás aprendiendo que en la vida hay cosas más importantes que trabajar sin descanso y amasar dinero. Serás feliz.

Bienestar: Ansiedad frente a una situación planteada a nivel laboral. Aprender que no todo es justo en la vida nos ayuda a tener mayor fortaleza.