Horóscopo del día jueves 8 de diciembre de 2022

Aries. Aparecerá una propuesta más que interesante, pero deberás dar una respuesta hoy mismo. No dudes, te conviene decir que sí.

Amor: Si tu familia y tu pareja no se llevan muy bien, no te preocupes, deja que el tiempo cierre las diferencias que hay entre ellos.

Riqueza: Tus compañeros sienten envidia por tu buena relación con tus superiores y por eso hacen lo que hacen. Réstales importancia.

Bienestar: En el pasado no está la solución a tus problemas. Si quieres que te vaya bien en la vida, ten la mirada encauzada en el porvenir.

Tauro. Tienes la vida que soñaste y estás en paz contigo mismo, pero hoy llegará una noticia poco agradable. Ten calma, pasará pronto.

Amor: Si no eres capaz de ser sincero y hablar con tu pareja sobre su relación, no te sorprendas cuando ella te deje por otro

Riqueza: Por un mal cálculo surgirán problemas inesperados. No dudes en la toma de decisiones, escucha tu corazón más que tu mente.

Bienestar: Si no te sientes a gusto contigo mismo, es imposible que estés bien con los demás. Aprende a aceptarte tal cual eres, te hará bien.

Géminis. Tendrás un mal humor generalizado que se extenderá hacia todo tu entorno provocando tensiones y molestias por doquier.

Amor: Tendrás grandes problemas para dejar atrás un capitulo de tu vida. Toma el tiempo que sea necesario antes de continuar.

Riqueza: No hay otra forma de despojarte de tus responsabilidades que no sea el cumplirlas. Resígnate y avócate a ellas.

Bienestar: No puedes mentirte acerca de ciertos factores de tu realidad por siempre. Eventualmente deberás enfrentarlos o simplemente resignarte a ellos.

Cáncer. Tendrás la oportunidad de reivindicarte ante los ojos de ciertos amigos de pasado que habían quedado desilusionados contigo.

Amor: No podrás alcanzar a experimentar el amor verdadero si no eliminas todo sentimiento de egoísmo y egocentrismo.

Riqueza: Todo irá sobre ruedas en lo que a lo laboral se refiere en el día de hoy, no tendrás problema alguno que te afecte.

Bienestar: El que avanza apresurado por la vida tropieza con la primera piedra. Mantén un ritmo constante, pero asegúrate de no perder tu concentración.

Leo. Deja que los demás hagan su vida como quieran. Mejor preocúpate por cómo vives tú, porque no eres ejemplo para nadie.

Amor: Tu pareja es el centro de tu vida y tu familia está un poco celosa de ella. No te pongas de mal humor, ya se les pasará.

Riqueza: No seas tan cerrado en tus pensamientos. Las personas que trabajan contigo pueden enseñarte diferentes maneras de ver la vida.

Bienestar: Un nuevo corte de pelo te ayudará a cambiar tu imagen. Complementa este cambio con ropa de colores sobrios pero fuertes.

Virgo. No busques conflictos donde no los hay. Mejor concéntrate en lo realmente importante y no te detengas en pequeñeces.

Amor: Deja de lado tu timidez o nadie podrá conocerte tal cual eres. Organiza una fiesta en tu casa, serás el centro de atención.

Riqueza: Alguien te ofrecerá una propuesta laboral muy tentadora, pero analízala bien porque algunos puntos resultan sospechosos.

Bienestar: A veces te gustaría conocer qué te depara el destino. Pues bien, consulta las runas o el tarot y obtendrás respuestas.

Libra. Hoy puede ser un gran día tanto en el ámbito familiar como laboral, todo depende de que no te expongas a discusiones.

Amor: Si aprendes a ser franco con tu pareja y decirle todo lo que sientes, la relación comenzará a transitar un camino más armónico.

Riqueza: Ten una posición firme y elige sólo aquellas propuestas que te favorezcan, no es cuestión de apostar por cualquier proyecto.

Bienestar: Descubrirás que hay algunos familiares con los que tienes una conexión muy fuerte, que comparten sensaciones e ideas.

Escorpio. Por más vueltas que le des al conflicto, sólo podrás solucionarlo hablando de frente. Sé responsable y actúa seriamente.

Amor: No estés pendiente del futuro y trata de vivir el día a día de la pareja. Los problemas que los aquejan son muchos.

Riqueza: Después de mucho trabajo, lograste recuperarte de tu crisis financiera. Que te haya servido para aprender a cuidar tu dinero.

Bienestar: Te gusta la buena vida, las salidas con amigos, la noche, pero debes parar un poco con este ritmo porque tu salud te pasará factura.

Sagitario. Hoy la suerte estará de tu lado. Lo que te propongas lograrás cumplirlo, pero ten cuidado con lo que deseas.

Amor: Ciegamente enamorado, no le das importancia a lo que sucede en tu relación. Así, será normal que sufras una infidelidad.

Riqueza: Deja las decisiones sobre negocios para otro momento. Este es un período signado por los desaciertos, mejor espera.

Bienestar: Evita sumar más obligaciones a todas las que ya tienes. Deberás organizar mejor tu tiempo para poder cumplir con todo.

Capricornio. Deja de preocuparte por los problemas económicos. Hay otras cuestiones más importantes que debes atender.

Amor: Tu carisma hace que siempre estés rodeado de gente, observa bien porque hay alguien que te quiere más que como a un amigo.

Riqueza: Tendrás un fin de semana libre de tensiones, más que propicio para recargar energías y enfrentar la rutina venidera.

Bienestar: Procura encontrar tu cable a tierra. Busca alguna actividad donde canalizar tus energías, que no sea el trabajo el centro de tu vida.

Acuario. Te sentirás profundamente frustrado al notar que no hay forma alguna de tratar civilizadamente con ciertas personas.

Amor: Tus inseguridades crónicas están comenzando a afectar en gran manera a los cimientos mismos de la pareja. Mucho cuidado.

Riqueza: Recuerda que lo más difícil de retomar el ritmo laboral es romper la inercia, una vez en movimiento todo es más sencillo.

Bienestar: No puedes permitirte vivir una vida de maltratos y abusos. Aprende a valorarte de mejor manera y junta la fuerza para perseguir tus sueños.

Piscis. No podrás evitar extrañarte al sentir ciertas actitudes hostiles por parte de amigos cercanos. Busca averiguar las razones.

Amor: El entendimiento solo se dará si pones de tu parte la predisposición para escuchar la opinión de tu pareja.

Riqueza: No dejes pasar ni un minuto de tu tiempo en vano en la jornada de hoy. Aprovecha para adelantar trabajo de días venideros.

Bienestar: Recuerda que la pareja es una sociedad en la que es necesario que ambos organicen sus esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes.