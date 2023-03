Horóscopo del día lunes 13 de marzo

Aries. Este es el momento de poner las semillas en la tierra para que germinen. Disfrutarás de abundancia en tu hogar.

Amor: Te esperan momentos especiales junto a una taza de té y una persona que antes te era indiferente y que hoy despertará algo en ti.

Riqueza: Surgirán importantes invitaciones para formar parte de grupos sociales. Tu intervención será un punto de inflexión.

Bienestar: Vigila más tu alimentación porque tu estómago podría decir basta. Un encuentro virtual con la familia sería de gran utilidad para tu alma.

Tauro. Se cumplirán muchos anhelos, la entrada de dinero será favorable y aumentará tu prestigio profesional. En buena hora.

Amor: Tómate un par de semanas en blanco y así evitaras el desgaste que generalmente provocan las discusiones en toda relación.

Riqueza: Las obligaciones aumentarán. Sabrás divertirte incluso en momentos de mucha acción. Delega cuando puedas.

Bienestar: Recibirás ayuda si la pides, aunque algo tendrás que ceder. No esperes que los demás se adapten a tus necesidades, aprende de las diferencias.

Géminis. Tendrás la posibilidad de tomar posiciones de líder. Cuida el dejar a todos conformes. Inténtalo y lo conseguirás.

Amor: Cuando todo parecía perdido, lograrás unirte a una persona que creías inaccesible. Concretarás un deseado proyecto de pareja.

Riqueza: Negocios que dan ganancias. Es importante que evalúes con gran calma cada paso que das. Los progresos se harán desear.

Bienestar: Tómate un merecido descanso. No te compares con la rutina laboral y de descanso de los otros. Evalúa de acuerdo a tus propias necesidades.

Cáncer. Vas a resolver diversos problemas que te tenían preocupado y te quitaban el sueño. Si necesitas un cambio comienza por las cosas más pequeñas.

Amor: Pasarás por una etapa personal negativa. Se complicará tu relación de pareja, dejarás de lado la compañía para encerrarte en ti mismo.

Riqueza: Estado de alerta en el plano económico. Decide con prudencia los movimientos que vayas a realizar con tu dinero. Cautela.

Bienestar: Pasarás por momentos de congoja, nada sale como lo habías planeado. Haz un parate y mira el lado positivo de las cosas, te encontrarás con sorpresas.

Leo. Todo seguirá su curso sin grandes cambios. Deberás disfrutar más de la vida social y de tu familia. Usa más el sentido común.

Amor: Se potenciará la incompatibilidad con tu pareja. Intereses diferentes ocasionarán trastornos irreversibles. Cede ante las presiones.

Riqueza: Éxitos notorios en materia comercial. Te ofrecerán un atractivo negocio con posibilidades de ser tú quien lo maneje.

Bienestar: Recuerda que con amabilidad y diplomacia lograrás mucho más que imponiendo tu voluntad. No pongas en contra a quienes tienen que respaldarte.

Virgo. Dudas, tanto sentimentales como financieras. Tenderás a ir más allá de tus fuerzas y te agotarás. Puntos en común con amigos.

Amor: Dices las palabras correctas en el momento justo. La mirada vale más para tu pareja. Tendrás muchos recursos para apelar.

Riqueza: Nada es casual. Tal vez la crisis económica que estás atravesando te sirva para tener un futuro mejor.

Bienestar: Por el bien de tu salud no vayas a mil revoluciones por minuto. Tómate el tiempo para contemplar la belleza que te rodea.

Libra. Disfruta de tener un día apasionado pero sereno a la vez. Encontrarás puntos en común con una persona que no estimabas demasiado.

Amor: Si tu actual pareja no te pone a la altura de las circunstancias, tendrás que ponerle un límite. El tiempo dirá quién es quién.

Riqueza: La fortuna no siempre está de tu parte, pero podrás aventajar a muchos. Tu habilidad ayudará a que logres estabilidad.

Bienestar: Llegarás tan lejos como te lo propongas. Compite con ferocidad y crea lazos indestructibles con tus alianzas para llegar al objetivo.

Escorpio. Tener un hogar cálido y cómodo es muy importante. Los que viven contigo comprenden tus deseos, buen momento para hacer reformas.

Amor: Te encuentras de armas tomar y te propondrás encarar los temas postergados. Ve despacio, las cosas se podrían dar como no lo esperabas.

Riqueza: Te hace falta habilidad para negociar. Protégete en temas legales. Resuelve tus asuntos de a uno para que no se te vayan de las manos.

Bienestar: No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Pide ayuda cuando lo necesites y no olvides poner límites.

Sagitario. Baja el nivel de exigencia que tienes para contigo y con los demás. Se hará insoportable sostener tus convicciones a costa de todo.

Amor: Momento de miradas penetrantes, actitudes osadas, celos y reconciliaciones muy apasionadas. Fantasías a la orden del día.

Riqueza: Nada de dejarte abrumar por la tarea. Al final del camino te espera un tesoro. No actúes en caliente, piensa bien antes de dar un paso.

Bienestar: Tensiones dentro y alrededor de tu entorno familiar. Intenta convencerlos de que se apoyen y busquen consejos. No aportes más problemas.

Capricornio. Evita las conjeturas que te provocan inquietud y sufrimiento. Si observas actitudes poco claras, háblalas con calma.

Amor: Tu pareja no entenderá por qué te has vuelto huraño. Estará afectado tu equilibrio emocional, es solo un estado pasajero

Riqueza: Oportunidad para escuchar nuevas propuestas comerciales. Tus colaboradores te respetan y serán solidarios en todo momento.

Bienestar: No te demores en reconquistar afectos que te importan. El buen humor y la generosidad imprimirán nuevos bríos.

Acuario. Percibirás un molesto estancamiento en el plano amoroso que afectará todas las áreas de tu vida. Evita energías negativas.

Amor: La convivencia te resultará rutinaria y desapasionada. Unos días de distancia les vendrá muy bien para desacartonarse.

Riqueza: Si pones atención, evitarás a tiempo las dificultades. En materia de negocios haz uso de tu cabeza, no te guíes por la intuición.

Bienestar: No permitas que te invadan, te presionen o hagan dudar de tus cualidades como persona. Si te equivocas, tardarás en reparar el daño.

Piscis. Golpe a golpe te abres paso en un medio hostil. Nuevos amigos te ayudarán a olvidar los malos momentos que has pasado.

Amor: Dos mundos que se unen. Desencuentros de ayer se convierten en la conexión perfecta del presente. Amigos leales pero celosos.

Riqueza: Enérgico y autoritario al poner límites a tus colaboradores sin voluntad de acción. Tu estilo agresivo dará buenos resultados.

Bienestar: No corras el riesgo de moverte en círculos. Arremete, llega al sitio que te propones. Si quedas esperando nunca saldrás del punto de partida.