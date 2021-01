Horóscopo del día lunes 18 de enero de 2021

Aries

En el trabajo se te pueden abrir nuevas puertas Aries, aprovéchalas porque serán muy positivas. Tu empleo constituirá para ti una forma de olvidarte de otros problemas. Podrás alcanzar alguna de tus metas en lo económico, sigue trabajando así. Si necesitas dinero espera unos días para pedirlo, ahora no es el momento. En estos días te darás cuenta de los sentimientos de alguien que conoces. Atraviesas una pequeña crisis en el amor, pero pronto vendrán otros tiempos. Algún amigo necesita que le prestes ayuda, pero no hace falta que te excedas. Tendrás una buena relación con tu familia y con tu pareja también, si tienes. Tendrás ganas de cambiar tu rutina diaria y eso algo que siempre viene bien. Estás bien pero podrías estar mejor si hicieses ejercicios de relajación. No descuides tu espalda, realiza los ejercicios adecuados para mantenerla. Bien de salud.

Tauro

Tauro, no te obsesiones con posibles fallos en el trabajo, lo estás haciendo bien. Laboralmente vas a tener una buena oportunidad, no dejes que se te escape. Puede que recibas una nueva oferta, consulta a ver si te interesa. Hoy tendrás noticias familiares agradables, como un nacimiento o boda próximos. Te faltan alicientes en tu relación y te estás aburriendo, plantéate cambios en el amor. Piensa las cosas antes de decirlas si no quieres problemas, puedes hacer daño. Tus seres queridos no son solo una carga, pasa más tiempo con ellos, escúchales. Llevar una dieta sana es muy importante para tu salud, tenlo en cuenta. Tu estado de ánimo va a mejorar progresivamente, te sentirás muy bien ahora. A poco que te muevas y cuides tu alimentación te sentirás estupendamente. Procura mantener la calma, estás con algo de nervios por la influencia planetaria.

Géminis

Tu economía funcionará mucho mejor de lo que esperabas Géminis, sigue actuando así. No te preocupes en el trabajo, quizá estés en una mala racha pero se terminará pronto. En tu empleo puede haber algún problema, pero con calma podrás solucionarlo. Te llegará un dinero o algo atrasado que te vendrá muy bien, te animará. Disfrutarás mucho con tu pareja de los pequeños de la familia, les hará ilusión. Mezclarás obligación y distracción, te lo podrás pasar muy bien en este día. Tendrás nuevas tentaciones en asuntos de amor, pero debes pensarte las cosas. Estás bien de salud, pero necesitas más horas de sueño para tranquilizarte. No hagas cambios sustanciales en tus planes porque tengas un día algo malo. Ten cuidado antes de tomar una importante decisión que pueda cambiar tu vida. Te encuentras bien, pero con algo de nervios, prueba algún remedio natural.

Cáncer

Tienes tendencia a gastar el dinero en cosas superfluas Cáncer, intenta controlarte. No descuides un trabajo que estás realizando, es importante que lo atiendas bien. Actúa con la cabeza fría en tus asuntos, así todo funcionará bien. Es el momento de que te plantees algún cambio laboral, ten iniciativa. No creas que siempre tienes la razón, trata de ser diplomático con los demás. Tus relaciones sentimentales y de amistad van a ser muy positivas este día. Vas a contar con el apoyo de los tuyos para realizar un proyecto que tienesen la cabeza. Si organizas tus asuntos de amor de una forma sensata, todo marchará estupendamente. Dedica más tiempo a cuidarte y hacer cosas que te resulten interesantes. Tu cuerpo se resiente de algún sobreesfuerzo, ahora debes descansar un poco. Te sientes con fuerza e ilusión como para iniciar cosas nuevas, hazlo.

Leo

Algunos cambios en el trabajo te harán ganar más Leo, serán positivos para ti. Tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con tu profesión, aprovecha. Ten cuidado con la gente con la que haces negocios, debes estar muy pendiente. No seas tan impaciente y deja que los demás también den el primer paso en el amor. Sigue los impulsos de tu intuición y no hagas caso de comentarios ajenos. Si te has distanciado de tu pareja, ahora te toca acercarte a ti, te irá bien. Estás en una buena posición para ayudar a un compañero y ganar su amistad. A lo largo del día irás recuperando el buen humor poco a poco, te animarás. Ten cuidado con perder documentos o dinero, andas con despiste este día. Déjale claro a los demás lo que quieres y lo que no, así no habrá malentendidos.

Virgo

Has hecho una inversión que de momento no da frutos Virgo, pero debes esperar un poco. Tendrás que darte prisa para terminar un trabajo y empezar cosas mejores. Tendrás que afrontar nuevos retos que te van a motivar mucho. Si quieres progresar, vas a tener que intentar modernizarte. Para el amor, en estos días vas a recuperar el encanto que te ha caracterizado siempre. Puedes tener un encuentro con un familiar al que quieres mucho estos días. Si tienes algún problema, lo miembros de tu familia te ayudarán encantados. El estrés y la falta de descanso serán tus peores enemigos, toma medidas. Parece que tienes algo de insomnio o que estás con bastantes nervios, desconecta. Practicar alguna técnica de relajación le iría bien a tu salud, te otorgará beneficios. Tu dieta va a ser determinante para que mantengas tu estado de energía.

Libra

No te creas los comentarios que escuches en el trabajo Libra, mantente al margen. Estás en buen momento para recuperar el tiempo perdido y avanzar. Puede que te hagan una oferta que suponga mejoras económicas. Tendrás una mejora en lo económico y mucha suerte en asuntos laborales. En el amor, si tienes pareja, en este día quizá te sorprenda con algo muy especial. Si estás buscando aventuras o conquista, en este día lo tendrás fácil. Potenciar la comunicación es la solución a los problemas de convivencia. Surgirán cosas inesperadas que le darán emoción y dinamismo a este día. En tu tiempo libre descansarás o harás algo que te apetezca de verdad. Aprovecha unos días libres que tengas para salir de tu entorno y despejarte. Necesitas planificar un poco más tu vida para que todo salga como quieres.

Escorpio

Harás tu trabajo correctamente Escorpio, pero debes ponerle un poco más de interés. No te despistes, puedes perder algún documento importante. Cuidado con los excesos, a la larga te pasarán factura, descansa. Si sabes expresar tus sentimientos mejorarán tus relaciones con los demás. Te encuentras bien y con equilibrio en el aspecto emocional, estás con ánimo. Harás amistades interesantes este día, debes estar pendiente de la ocasión. Analiza si tu actitud es correcta, recuerda que se cosecha lo que siembra. En cuanto a la salud, si tratas de evitar las discusiones, tendrás un día maravilloso y tranquilo. Te sentirás con actividad mental y tendrás ideas que valdrán la pena. Procura divertirte al máximo en este día, en el que tendrás oportunidad de hacerlo. Tienes mucha energía física, aunque te conviene dosificarte para mantenerla siempre en la misma situación.

Sagitario

Sagitario, pide ayuda si ves que no puedes con todo el trabajo, es mejor que dejarlo pendiente. Estarás con inspiración, poco a poco pondrás en práctica todas tus ideas. Estás dejando todo para después y será peor, ponte al día. Tendrás muchos gastos domésticos, pero no te preocupes, podrás afrontarlos. Esta tarde sal por ahí y diviértete (con las debidas precauciones), te hace falta desconectar. En el amor, si tienes pareja te irá muy bien con ella en estos próximos días, disfrútalo. Para la buena salud, si cuidas tu alimentación y haces un poco de ejercicio, te sentirás mejor. Podrías tener dolor de cabeza a causa de un enfado, pero no te automediques. Lo bueno siempre tarda en llegar, dentro de poco verás los resultados. El estrés te está agotando, necesitas tomarte las cosas con calma y relajarte.

Capricornio

Ten un poco de cuidado en los asuntos de dinero Capricornio, no te fíes de cualquiera. En el trabajo ten cuidado antes de aceptar tareas que no te correspondan. En esta época puedes empezar a recibir los frutos de tu dedicación anterior. Mejorar de algún modo tu formación será la clave para avanzar laboralmente. Intenta prestar más atención a tu familia cercana, sabes que les necesitas. Puedes salir mucho y conocer gentes interesantes y divertidas, aprovéchalo. Un amigo te demostrará lo mucho que te quiere, no pienses en nada anormal. En el amor, querrás poner a prueba tu relación, ten cuidado y no te pases, no sería bueno para ninguno de los dos. Tienes ganas de mucha actividad, pero debes moderarte para mantener tu energía. Tu cuerpo se resentirá si no bajas el ritmo, debes dosificar mejor. Dedica más tiempo al ocio y cuídate lo que debas, debes pensar en ti y en tu salud.

Acuario

Puedes conseguir ganar un dinero con el que no contabas Acuario, trata de gastarlo con cuidado. Hoy pueden hacerte una oferta laboral bastante extraña, pero debes estudiarla. Vas a tener muchísimo trabajo, pero lo harás relajadamente y muy bien, disfrutarás. No des consejos a nadie, en vez de agradecértelo dirán que les has empeorado. El apoyo de tu pareja será crucial para ti en este día, no rechaces su ayuda. No estaría de más que tuvieras más gestos de cariñocon tu pareja, te lo pide a gritos. Puedes conseguir todo lo que quieras en el amor, no dejes pasar las ocasiones. Vigila lo que comes y trata de hacer más ejercicio, suprime grasas. Las articulaciones podrían causarte más de un trastorno, no hagas esfuerzos innecesarios. Las actividades artísticas siempre te vienen bien para relajarte, distráete. Tienes el estado de ánimo un poco bajo, pero será por muy poco tiempo.

Piscis

En el trabajo pasas por una etapa tranquila y positiva Piscis, intenta aprovecharla bien. No tomes decisiones en relación con tu empleo, no es el momento, espera tiempos mejores. Podrías asociarte con un amigo para poner un negocio, piénsalo, aunque te interesa. Tienes que reclamar un dinero y no lo vas a conseguir, pero no te desanimes. No busques, si te abres al amor, simplemente te llegará. Si no tienes pareja, mira en tu entorno cercano, hay alguien con interés. Si tomas la iniciativa en los temas sentimentales te irá fenomenal, lánzate. Te preocupa el estado de ánimo de alguien cercano, pero puedes apoyarle. Te sentirás sociable y te comunicarás muy bien con la gente que te rodea. En el hogar tendrás paz y tranquilidad, el ambiente estará bastante relajado. No cometas excesos que te puedan pasar factura después, tu salud es primordial en este momento.