Horóscopo del día lunes 19 de julio de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Buscarás compensar a las personas que son atentas contigo. Las gentilezas se retribuirán con gentilezas. No dudes en hacerlo.

Amor: Las obligaciones te hacen descuidar tus vínculos sentimentales. De nada vale acumular dinero si no tienes con quién disfrutarlo.

Riqueza: La evolución de tus finanzas te agobiarán menos que de costumbre. Te conviene revisar a fondo los acuerdos que lleves a cabo.

Bienestar: Las ansias de poder te jugarán en contra. Preserva tu integridad moral y te verás retribuido en tiempo y forma. Te sentirás valorado por quienes te rodean.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Entusiasta y locuaz, aunque te encontrarás algo confundido. Buscarás la compa?ía de amigos y familiares que conozcan tus puntos débiles.

Amor: Superarás las malas experiencias pasadas a través de un nuevo y sincero amor que llega a tu vida. Recuperarás tu buen humor.

Riqueza: Sin complicaciones en la administración de tus cuentas. Actúa con rapidez si se te presentara alguna piedra en el camino.

Bienestar: Los de afuera no tienen por qué opinar, no permitas que lo hagan. Nadie tiene la suficiente autoridad como para decirte cómo transitar tu vida.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tendrás problemas para aceptar lo que te sucederá el día de hoy. Busca dentro tuyo la aceptación de lo inevitable.

Amor: Las infidelidades son temas complicados en la pareja. No hay una fórmula mágica para poder superarlos, solo la paciencia.

Riqueza: Necesitarás de un tiempo para considerar ofertas que has recibido de cambio de trabajo. Determina cual te será de mayor gusto.

Bienestar: No te dejes cegar por juegos de seducción. Mantén la cabeza fría a la hora de tomar ciertas decisiones o podrías poner en peligro lo que tienes.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Habrá distancias que salvar, pero lamentablemente no todos los miembros de la familia estarán abiertos al diálogo.

Amor: Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena.

Riqueza: Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá más.

Bienestar: Dedícate tiempo para viajar durante los fines de semana con tus mejores amigos. Presta atención al empleo saludable de tu tiempo libre.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Jornada propicia para destacarse, puesto que contarás con la mirada atenta de tus jefes en tu espalda. Da lo mejor de ti.

Amor: La aceptación abrirá muchas puertas a nivel sentimental para ti. Te permitirá alcanzar el amor que tanto ansías.

Riqueza: Contarás con una extrema mala fortuna en todo lo que tenga que ver con inversiones a corto y mediano plazo. Cuidado.

Bienestar: La meditación y la introspección te permitirán alcanzar la madurez a nivel emocional e intelectual. Dale un lugar en la rutina de tus días.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Finalmente tu voluntad y energías parecen haberse agotado. Date un momento para el descanso antes de exigirte nuevamente.

Amor: Muéstrale a tu pareja que estás listo para planear un futuro en serio junto a ella, demuéstrale cuanto has madurado.

Riqueza: Iniciarás la jornada laboral desde muy temprano en la ma?ana. Finalmente estás logrando tomar tu ritmo laboral acostumbrado.

Bienestar: Que este momento complicado que estás viviendo a nivel familiar sirva de excusa para tenerlos más cerca y fortalecer su vínculo.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No le des cabida a las viejas costumbres, que han probado ser erradas. Procura darle lugar al cambio en tu relación.

Amor: Que la soledad no te obligue a caer en garras de una relación poco fructífera que sabes te traerá serios inconvenientes.

Riqueza: No puedes mantener un ritmo laboral correcto si no renuncias a la vida irresponsable de parrandas y juergas. Madura.

Bienestar: Deja detrás todo tipo de prejuicios que puedan afectar tu razonamiento a la hora de conocer a una persona. Recuerda que todos somos diferentes.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Busca el silencio durante el día de hoy. Podrás meterte en serios problemas si sigues tus impulsos, así que mejor piensa antes de opinar.

Amor: Momento ideal para el acercamiento de la pareja, muéstrate tierno y cari?oso, y no le temas al rechazo. Entrégate por completo.

Riqueza: Los juegos de azar te darán una gran satisfacción económica. Invierte el capital recién ganado en tu hogar o tu coche.

Bienestar: La creatividad debe ser cultivada, no pienses que ella es únicamente innata. Las cualidades naturales deben ser reforzadas con la práctica.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Deberás aprender a mantenerte callado porque tus comentarios impertinentes y no pensados te pondrán en un serio aprieto.

Amor: El amor requiere de romanticismo, tómate tiempo para organizar una salida romántica y olvida las responsabilidades.

Riqueza: Posees todas las características necesarias para ocupar el cargo que siempre so?aste. Demuéstraselo a tus superiores.

Bienestar: No descargues tu frustración, ira y enojo con aquellos que no son responsables de ellas. No castigues a inocentes sólo porque puedes.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Resuelves asuntos domésticos pendientes. Borrón y cuenta nueva. La comunicación y el buen trato fluirán correctamente.

Amor: Te costará como nunca elegir entre dos amores. Luego de llevar al límite la relación con alguien querido se generarán cambios.

Riqueza: Cierra círculos, en el área económica haz un balance, revisa lo que funcionó en el a?o y descarta lo que causó pérdidas.

Bienestar: Contribuye a que otras personas se sientan bien consigo mismas, esta actitud te retroalimentará. El compa?erismo será tu mejor virtud.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Conservar la calma ayudará a que te mantengas objetivo ante disputas innecesarias. No des la razón a nadie, sólo media para terminar el tema.

Amor: No huyas. No naciste para padecer la soledad. Te resultará difícil encontrar tu alma gemela, pero no imposible. Persiste.

Riqueza: Confusiones afectan el área laboral, muévete y lograrás mejores resultados. Revisa fracasos para no cometer los mismos errores.

Bienestar: El resentimiento y la tristeza te irán apagando, encuentra peque?os incentivos para el día a día que te ayuden a superar esta etapa. Usa tu inteligencia.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Descubrirás mentiras. Ya sabes lo que puede suceder, toma las precauciones necesarias para que tu bolsillo no se vea afectado.

Amor: Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas. Pasarás por una etapa de plenitud y entendimiento con tu pareja. Aprovéchala.

Riqueza: Estás en un período favorable respecto a tus finanzas, los ingresos crecen y te sentirás más tranquilo, utiliza tu ingenio

Bienestar: Prioriza tus necesidades. Evita situaciones que te comprometan y pongan en riesgo tus relaciones cercanas. Deja en claro tu posición