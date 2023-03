Horóscopo del día lunes 20 de marzo

Aries. Mostrarás toda tu creatividad en la concreción de tus aspiraciones personales que sueles postergar por los demás.

Amor: Te enamorarás por primera vez o como si fuera la primera vez. Recuerda que el éxtasis es breve, no desperdicies tu felicidad.

Riqueza: Buen momento para invertir a largo plazo. Tu habilidad para las finanzas está aumentada.

Bienestar: Por más que tengas tu agenda completa, roba algo de tiempo para el placer y la distensión. Anímate a correr riesgos sin exponerte del todo.

Tauro. Perfecto equilibrio en tu estado de ánimo. Si bajas tu nivel de ansiedad, hoy resolverás milagrosamente lo que parecía imposible.

Amor: Ocurren cosas a tu alrededor que parecen hechas a tu medida. Te sentirás eufórico. Encauza racionalmente esa emoción.

Riqueza: Necesitas alejarte unos días de la agotadora rutina para recuperar la creatividad. Momento propicio para un ambicioso cambio.

Bienestar: La mayoría de los problemas de salud que padeces son por tu propio descuido. Debes descansar más de aquí en adelante.

Géminis. Disfrutar de buenos momentos ayudará a que pases por alto los tragos amargos que te da la vida. Evita llegar a los extremos. Usa la coherencia.

Amor: Te interesan varias personas, la atracción es evidente. Piensa qué quieres para ti y sé selectivo a la hora de elegir.

Riqueza: Si pretendes lograr una estabilidad económica ten una actitud positiva hacia planes financieros y profesionales a largo plazo.

Bienestar: La imagen será tu carta de presentación. Busca acompañarla de una buena preparación para impactar. No dudes en demostrar lo que sabes.

Cáncer. Sucesivos cambios, todos inesperados, te afectarán más de la cuenta. Las responsabilidades te parecerán difíciles de superar.

Amor: Sabes dirigirte en el rumbo correcto en cuestiones del corazón. Los rencores no permiten el libre curso de una relación.

Riqueza: Con actos concretos, no con ideas, llegarás a la meta. Es tiempo de acción, debes estar convencido de la dirección a seguir.

Bienestar: Deja las culpas de lado, no puedes resolver los problemas de todos. La verdadera caridad empieza por casa. Ocúpate del bienestar de la familia.

Leo. Tu familia será a quien más desees tener cerca en este tiempo. No escuches palabras de personas que no conoces con profundidad.

Amor: Lo que estás esperando de esa persona, hoy no llegará. Debes dar señales más claras de tus deseos.

Riqueza: Podría aparecer algún problema con tu jefe que deberás resolver sin dar vueltas. Plantea tu posición de forma clara.

Bienestar: Es el momento de controlar tu carácter y no cometer excesos. Discutir con otras personas te generará un malestar interno que no será bueno para tu salud.

Virgo. La realidad no será lo que esperabas y los planes no saldrán como los proyectaste. Piensa con calma antes de actuar.

Amor: Podrías traicionarte a ti mismo con algunas actitudes. Por fuerte que resulte la tentación, no olvides las consecuencias.

Riqueza: Posibles engaños y momentos confusos. Si surgen acuerdos, procura que estos se basen en principios éticos.

Bienestar: Piensa en enfocar tu vida hacia algo más espiritual. La pesadez podría deberse a la falta de motivaciones verdaderas.

Libra. Las penas quedan atrás. Mejoras tu trato humano, y por lo tanto, el que tu recibirás. Evita cerrarte en ti mismo.

Amor: No intentes escapar de tu destino. Vive el amor intensamente y sin restricciones.

Riqueza: Abandona por un tiempo las urgencias y reduce tus exigencias. Intenta tomar distancia del trabajo y amplía tus horizontes.

Bienestar: No al heroísmo. Enséñales a los demás a resolver solos sus problemas. Nada ganarás con quejarte y bajar los brazos.

Escorpio. Tus habilidades de tacto y diplomacia están siendo llamadas el día de hoy para que resuelvan un malentendido.

Amor: Amar es hermoso, pero no incurras en infidelidades que te pueden costar caro. Piensa con claridad.

Riqueza: La calidad es tu bandera, no la descuides. Si no tienes propuestas concretas no te desesperes. Espera la oportunidad.

Bienestar: Intenta contener tu orgullo. Deja de lado los egoísmos y verás como se abren muchas puertas. A veces la empatía te acerca a tus metas.

Sagitario. Se concretarán cambios que te acarrearán más responsabilidades. Toma dimensión de las cosas y piensa detenidamente la manera de hacerle frente.

Amor: Volcarás mucha energía en tu relación de pareja. Si todavía estás soltero perderás las últimas inhibiciones y saldrás a la conquista.

Riqueza: Tendrás que tomar decisiones importantes relacionadas con asuntos financieros e inmobiliarios. Complicaciones jurídicas.

Bienestar: Usa la imaginación para enfrentar y compatibilizar entre tu vida familiar y laboral. Priorizar tus sentimientos te redituará más que el dinero.

Capricornio. Son de esperar más dificultades de las normales y es probable que los beneficios no sean los esperados. Busca estímulos para seguir adelante.

Amor: Una interferencia en el plano amoroso podría desestabilizarte. Apóyate en tus convicciones, escucha a aquellos en quienes confías.

Riqueza: Si estabas con poco trabajo, tendrás que ponerte en forma porque pasarás pronto del ocio a la acción. Prepárate.

Bienestar: No te preocupes por lo que digan los demás, no es tan importante aunque a ti te parezca lo contrario. Debes exponer tus ideas sin miedo.

Acuario. Ten una actitud racional que te haga sentirte dueño de tus sentimientos y emociones.

Amor: La estabilidad de hoy puede romperse en mil pedazos si haces críticas injustas. Si pretendes un cambio comienza por tu interior.

Riqueza: Realiza actos concretos que te acerquen a la meta. Supera los obstáculos que se te presenten, fortalece tu autoestima.

Bienestar: Abandona aquellos hábitos poco saludables que no te permiten tener una buena calidad de vida. Si no puedes solo, busca ayuda.

Piscis. No esperes milagros. Te darás cuenta de que las amarguras comienzan a alejarse y por fin podrás tener un espacio y una dimensión tuya.

Amor: Tu incomparable forma de ser enternecerá incluso a los menos sentimentales. Buen encuentro en la pareja y ganas de compartir.

Riqueza: Realista como nunca, hallarás una rápida respuesta a tus problemas económicos. Evita ponerte ansioso.

Bienestar: Recuéstate en tu sillón preferido, elige alguna bebida de tu agrado y escucha música que te permita relajarte durante al menos diez minutos.