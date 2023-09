Horóscopo del día lunes 25 de septiembre de 2023

Aries

Las relaciones afectivas comienzan a cambiar y eso te sitúa ante una decisión complicada. Piensa bien qué es lo que te conviene y no dudes en dar el paso. Los progresos en tu vida se extienden de forma generalizada a todos los ámbitos y eso te llena de euforia, canaliza la energía hacia el asentamiento de lo conseguido. Los baños de mar pueden ser muy beneficiosos tanto para tu salud física como para tu relax emocional. Lo agradecerán especialmente tus articulaciones.

Tauro

No te dejes confundir ni abrumar por sensaciones hasta ahora desconocidas para ti, tómate tu tiempo para analizarlas e incorporarlas a tu funcionamiento normal. En el horizonte se vislumbra una separación emocional, a la par que un relanzamiento de una antigua relación. En todo caso, vienen momentos difíciles. La frialdad con la que te trata tu pareja obedece a una especie de castigo –consciente o inconsciente- por un comportamiento tuyo que no le ha gustado.

Géminis

Conseguirás resolver un dilema que te tenía muy preocupado en los últimos tiempos, aunque el descubrimiento de la solución no será de tu agrado. No te conformas con cualquier cosa y eso te lleva a buscar la perfección, descartando siempre otros valores que en ocasiones pueden ser más valiosos. Si tienes que firmar un contrato o tomar una decisión de alto nivel de responsabilidad, revisa tus actuaciones en el pasado. Sobre todo, debes ser coherente.

Cáncer

Trata de encontrar las palabras adecuadas para expresar tus sentimientos, no han de ser demasiado directas, pero tampoco tienen que dejar lugar a la duda. Si tienes la oportunidad de alejarte de todo y descansar al menos un par de días, no dudes en poner tierra de por medio. Necesitas que el oxígeno llegue a tu cerebro. Puedes sufrir fuertes pérdidas económicas si no andas con cautela. Guárdate especialmente de quienes te prometen grandes beneficios en muy poco tiempo.

Leo

Las relaciones afectivas comienzan a cambiar, pero eso no quiere decir que todo tenga que ser diferente. Acepta esos cambios y verás que todo se adapta a ellos perfectamente. Puede presentarse uno de estos días una extraña dificultad que necesite algún tipo de ayuda especial para encontrar la solución. Servirá para ocasiones futuras. En el terreno sentimental tratas de buscar la seguridad por encima de todo, y esa puede ser una conducta equivocada. Es mejor que te dejes guiar por el corazón.

Virgo

Concéntrate en tu media naranja, deja de lado los compromisos y comparte con ella momentos inolvidables. Te esperan momentos de placer muy intensos. Es muy probable que tus negocios no den en estos días los beneficios que tú habías esperado, pero es sólo algo temporal. No desesperes ni cierres vías. Tómate en serio tus sentimientos, son en realidad la esencia de tu existencia. Olvídate por un momento de tus grandes proyectos y préstale atención al amor.

Libra

Estas buscando un cambio, nuevas aventuras, pero lo mejor es que busques primero las respuestas en tu interior. No olvides que el trabajo es importante. Sufres una marcada tendencia al aislamiento, que nace de un fracaso reciente. Puede que la reflexión sea necesaria, pero también el contacto con los amigos. El equilibrio entre los buenos y los malos momentos está empezando a romperse en tu relación sentimental y ese debe ser un motivo crucial de reflexión.

Escorpio

Atraviesas por un excelente momento físico, pero eso no te tiene que llevar a realizar esfuerzos que no puedas asimilar. Se prudente con los retos. Ante un problema que afecta a la pareja, el peor error es echaros la culpa el uno al otro; la actitud acertada es buscar la solución más adecuada entre los dos. Aparecen espacios de oportunidad económica muy importantes en tu vida y no debes dudar en aprovecharlos. Leves molestias estomacales pueden agriarte un poco el día.

Sagitario

Estas en un momento muy adecuado para hacer proyectos a largo plazo con tu pareja. Podríais incluso hablar de matrimonio o de hijos. Es tiempo de compromisos. Afronta los problemas tú solo, no esperes a que los demás te saquen las castañas del fuego o a que llueva del cielo un golpe de suerte. Al final lo conseguirás. No hagas caso a las calumnias que lleguen a tus oídos en referencia a una persona a la tienes mucha estima. Ni siquiera te molestes en comprobarlas.

Capricornio

Aprender idiomas es una de tus asignaturas pendientes desde hace mucho tiempo, ahora que cuentas con mucho tiempo libre podrías lanzarte a ello. Aparecen en tu trabajo cambios, novedades que te interesarán mucho desde el principio. Es aconsejable que te adelantes a los demás para coger buena posición. No te dejes llevar por las prisas en ninguna de tus facetas vitales. Aparecen elementos que siembran dudas, y lo importante es despejarlas con calma.

Acuario

Tu pareja está cada vez más enamorada de ti y eso hace que ambos paséis momentos inolvidables. Haz un poco de deporte y come adecuadamente. Los límites que habéis marcado en la relación de pareja están empezando a quedarse desfasados. Posibilidades reales de que surja una oportunidad laboral. Es tiempo de recoger lo sembrado, de asentarte sobre lo construido y de tomarte un respiro antes de lanzarte de nuevo a la aventura y al riesgo. Descansa un poco.

Piscis

Intenta mimar a los tuyos para que no se aburran y busquen la diversión lejos de ti. Si quieres triunfar en el ámbito intelectual, tendrás que leer mucho más. Nuevas relaciones personales mejoran mucho tus posibilidades de conocer a la persona con la que compartir tu vida. Dedica tiempo a salir por la noche. Si no aceptas consejos, te verás abocado a inventar siempre nuevos caminos. Eso será muchas veces algo bueno, pero en general puede causarte cansancio.