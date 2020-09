Horóscopo del día lunes 28 de septiembre de 2020

Aries

Tus dotes para la comunicación van a influir positivamente en tu vida laboral Aries. En el trabajo tendrás cien ojos, estarás en todo y darás lo mejor de ti. Estás gastando mucho últimamente y no sabes en qué, ten más cuidado. Deberías evitar acciones imprudentes para que te salga bien el trabajo. Tu relación con una persona del signo Virgo puede darte muchas alegrías en los siguientes días. En el amor toma tus decisiones en frío y acertarás en todo lo que dispongas este día. Trata de enfrentar los problemas cotidianos de una forma más prudente y madura. Posiblemente tengas noticias de un amigo que llevas un tiempo sin ver. Aprovecha este día para apartar todo lo que te puede haber causado preocupaciones. Evita discutir con personas que se enfadan fácilmente, podría causarte problemas de salud. Día ideal para trabajar desde casa con el ordenador, teléfono o hacer bricolaje.

Tauro

Deberías hacer cambios en previsión de tus gastos fijos Tauro, puedes ahorrar más. A partir de mañana los cambios en la economía te estarán animando mucho. Estás en un momento en el que tus finanzas no están muy boyantes, pero enseguida cambiará. No te obsesiones demasiado por los asuntos económicos, al final te va a ir bien. Ahora debes tomar tú tus propias decisiones, con independencia de los demás. Por fin podrás reunirte hoy con personas a las que aprecias de verdad. No permitas que terceras personas traten de organizar tu vida a su conveniencia. La vida te puede sorprender con algunas novedades en el plano del amor. Procura mantener la calma y no alterarte por todo, eso sólo te perjudica. Debes acostumbrarte a dar a cada cosa su tiempo, verás como tu salud en general funciona mejor. Tómate tu descanso más en serio, es necesario para que te encuentres bien.

Géminis

Vas a tener que gastar dinero para asuntos del trabajo Géminis, pero te compensará. Tendrás una noticia que supondrá un avance profesional importante. Tu economía va a mejorar, pero no actúes impulsivamente, espera un poco. Tienes un día muy bueno con amigos o para conocer gente nueva, pero piensa que te mueves en arenas movedizas y no sabes muy bien cómo vas a salir, ten calma. Empezarás una etapa de asentamiento que te servirá para centrar tu vida. Vas a estar fuerte, optimista y con mucha energía positiva, te irá bien. Ayuda a tu organismo a estar en buena forma con un poco de ejercicio regular y te aseguras una buena salud. Organízate, resuelve los asuntos uno a uno y te evitarás muchos agobios. Estarás relajado y con tranquilidad, la serenidad te vendrá bien, te recuperarás.

Cáncer

No gastes mucho porque es posible que te surja un gasto nuevo para la casa Cáncer. Uniendo suerte y sentido común tendrás un gran éxito en el trabajo, adelante. Puedes alcanzar todas las metas que te propongas en el trabajo, estás de suerte, por fin van a reconocer tu valía y estarás con mucha satisfacción, disfrútalo. Pronto tendrás invitaciones que debes aprovechar, te divertirás mucho. Necesitas tener más sinceridad contigo y con los demás, no te engañes. Deberías ocuparte de algo importante que estás dejando un poco de lado. En el amor tienes un momento muy favorable para fortalecer todo tipo de relaciones. No debes enfrentarte a los problemas con nerviosismo, con calma te irá mejor. Tienes ganas de hacer muchas cosas a la vez, no pararás, pero no te excedas. Cuida tu salud y recargarás tus baterías, no te sometas a sobreesfuerzos.

Leo

Necesitas un poco más de comunicación en el trabajo Leo, así mejorará todo. Tu lealtad en el trabajo te hará ganar el afecto de tus jefes, sigue así. No fuerces las cosas en el terreno laboral, paciencia, los resultados llegarán. Tu atractivo está en alza y tendrás éxito en lo social y en el amor. Lo pasarás en grande haciendo algunos cambios o mejoras en tu hogar. Algunos cambios y novedades que vendrán harán que tu entusiasmo aumente. Esta temporada lograrás cambiar todo lo que no te gusta si te lo propones. Estás muy bien de salud, pero mejor aún en cuanto a tu estado de ánimo. Protégete bien del tiempo, no te conviene nada el frío en éstos días, estás sensible a los cambios bruscos de temperatura. Controla la dieta, sobre todo para evitar elevar el colesterol, las grasas no te convienen nada.

Virgo

A nivel laboral tienes algunos obstáculos Virgo, pero con calma los superarás. Tienes una etapa muy dinámica y creativa en el trabajo, sácale provecho. Tus jefes te van a felicitar por el trabajo que has hecho, te irá muy bien. Aunque no te está resultando fácil desenvolverte profesionalmente, paciencia, es temporal. En el amor tienes que hablar las cosas a tiempo para que no se conviertan en problemas. Conseguirás hacer que un amigo se sienta mejor y eso también te alegrará a ti. Te llegará una información que te levantará el ánimo, serán buenas noticias. Anímicamente te sientes exultante y con mucha energía, te lo pasarás muy bien. Estás bien, pero descansa cuanto puedas y sigue cuidándote, te repondrás fácilmente. En la salud te encuentras bien, aunque tendrás algunas molestias leves que pasarán pronto. Te conviene depurar tu organismo con una comida sana y ligera, te sentará bien.

Libra

Algún conocido puede introducirte en una nueva empresa Libra, considera la oferta. Si quieres un trabajo por tu cuenta este es un buen momento para decidirte. No dejarás de tener ideas nuevas y muy válidas en el trabajo, aplícalas. Conocerás a gente nueva, pero recuerda que las amistades se hacen poco a poco. Te podría venir bien aislarte para meditar sobre algunos temas importantes, entre ellos el amor. Te apetece mucho viajar y proyectar cosas nuevas, si puedes debes hacerlo. Te animarás y recuperarás la vitalidad perdida, lo vas a pasar muy bien. Salir un poco de los lugares habituales te ayudaría bastante a despejarte. Anímate a hacer deporte y te sentirás mucho mejor, te proporcionará salud y vitalidad. Tienes el humor cambiante por culpa del cansancio, tómate las cosas con calma.

Escorpio

Podrás tener suerte e incluso puede que te llegue algún dinero extra Escorpio. Si quieres ahorrar no debes hacer tantos gastos superfluos, tómatelo en serio. Te va bien con el dinero, pero debes evitar los gastos desmesurados de momento. Aunque tengas dinero, no te pases de gastos, debes tener más previsión. No dejes de pedir ayuda a los que te quieren sinceramente. No te fallarán. No estás muy alegre, intenta ver el lado positivo de lo que te rodea. Tendrás buenos momentos y disfrutarás mucho con lo que realices estos días. En el amor, si tienes pareja, tu relación atravesará un momento excelente, disfrútalo. Estás cuidando mucho de tu físico y los resultados empezarán a ser visibles. Necesitas alicientes nuevos en tu vida para animarte, y puedes encontrarlos. Te sientes con ánimo y estarás de buen humor, te lo pasarás bien este día.

Sagitario

Tu dinero bien invertido te puede dar beneficios a corto o medio plazo Sagitario. Podrías recibir una buena oferta laboral, valórala en sentido positivo. Se te van a abrir nuevas puertas y oportunidades en el trabajo, aprovecha. En el amor si no tienes pareja es un buen momento para conocer a alguien interesante, pero si tienes pareja responderá con cariño a todas tus atenciones, te sentirás feliz. Procura ser más realista, no veas fantasmas o problemas donde no los hay. Habrá cambios con los que no contabas y eso te disgusta, pero debes aceptarlos. Físicamente te vas a ver muy bien a poco que te cuides, no dejes de hacerlo. Si eres más constante en lo que se refiere a tu forma física, tendrás resultados. No permitas que tu vida se reduzca al trabajo, atiende tus necesidades. Deberías mantener un horario regular en tus comidas y otros aspectos de salud.

Capricornio

No es un buen momento para pedir un préstamo Capricornio, espera un poco y ahorra. Alguien de tu entorno va a echarte una mano en el trabajo, no te agobies. Ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Los astros te van a favorecer mucho en el amor estos días, debes aprovecharlo. Hoy tendrás mucha positividad tanto para ti como para los demás, te irá muy bien. Espera un poco antes de hacer reformas en tu hogar, no es el mejor momento. De salud te sentirás bien, hoy te has levantado con mucha energía y lo vas a notar. Tendrás mucha positividad tanto para ti como para los demás, te irá muy bien. Anímicamente te sientes exultante y con mucha energía, disfruta el día plenamente y con convicción.

Acuario

Te estás exigiendo mucho en el trabajo Acuario, pero al final te saldrá todo muy bien. Laboralmente te merecerías algo mejor de lo que tienes, pero llegará con el tiempo. Entras en una buena racha para los negocios, si lo estabas pensando anímate. Tu vida sentimental pronto dará un giro positivo y te sentirás muy bien. Te sientes con cierto aburrimiento, necesitas salir de la rutina, busca cosas nuevas. Después de lo pasado, sabrás disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida y lo pasarás muy bien. En la salud te sientes con algo de cansancio pero no te preocupes, pasará algo que te animará. Estás bien, pero ten cuidado con los golpes, mira por donde pisas. Te animarás y recuperarás la vitalidad perdida, estás en una buena racha. Te cuidarás mucho este día y los resultados serán visibles muy pronto.

Piscis

Mantén firme tu posición en el trabajo Piscis, llevas razón y terminarán reconociéndolo. Si intercambias más tus puntos de vista con otros en el trabajo te irá mejor. Darás el cien por ciencomo en ti es habitual, y eso tendrá su recompensa pronto. Conseguirás romper con la rutina, tendrás grandes ideas que debes aprovechar. Si alguien te causa algún problema es mejor que lo ignores, no vale la pena. Salir un poco al aire libre te ayudará a despejarte y a pensar con claridad. Serás muy popular sobre todo si te decides a cambiar de ambiente estos días. Tienes que descansar más para que tu organismo se equilibre y esté bien del todo. Has estado algo con desánimo pero ahora empiezas a remontar y a estar bien. Físicamente te encuentras con un poco de cansancio, necesitas descansar un poco más.