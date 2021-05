Horóscopo del día lunes 31 de mayo de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Toma en cuenta las opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo importante. No las descartes por más superficiales que te parezcan.

Amor: El amor es o blanco o negro, no hay grises. No vale la pena estar con alguien por el simple hecho de no estar solo, decídete.

Riqueza: Has vivido una racha de fracasos en tus últimos proyectos, lo que habla de que deberías rodearte de otro tipo de gente.

Bienestar: Tu estómago pide a gritos una dieta liviana y rica en verduras, escúchalo. Complementa la dieta con ejercicios físicos.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tendrás serios problemas para hacer entender tus ideas en la jornada de hoy. No dejes que esto te afecte demasiado.

Amor: Deja tu orgullo de lado y demuéstrale a tu pareja que has madurado. Pedir disculpas por un error no es humillarse.

Riqueza: Te espera una jornada de idas y venidas frenéticas en el día de hoy. No dejes que la tensión que esto generará te afecte.

Bienestar: Se comenzarán a dar situaciones que habías estado esperando durante largo tiempo, no te dejes intimidar por ellas. Sácales el mayor provecho posible.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

A partir de una salida que realizarás se despertarán en ti proyectos que no imaginabas. No los reprimas y deja fluir tus pensamientos.

Amor: Tendrás varias propuestas para salir. Intenta elegir a la persona con la que puedas encontrar placer y buenas conversaciones.

Riqueza: Será dura la batalla en pro de objetivos concretos. Quizás hoy no cuentes con el temperamento adecuado para salir de esto.

Bienestar: Evita cometer excesos en el comer o beber y presta atención a tus sue?os, quizá recibas mensajes importantes por medio del inconsciente.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

El buen aspecto de la Luna con Saturno te va a mantener muy optimista. Los cambios de vivienda podrían estar a la orden del día.

Amor: Tu pareja derribará muros invisibles y propiciará el camino hacia una instancia revitalizadora que llevará tu amor a lo alto.

Riqueza: Será estupendo ver cómo todo lo que tocas sale bien. No te pares ante nada y recuerda que tú también puedes estar donde quieres.

Bienestar: Vigila tus pies porque tendrás tendencia a sentirlos cansados e hinchados. Intenta mejorarlos con algún masaje o un ba?o caliente.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Todos te reconocen por tu buen humor y tu permanente estado jovial. No permitas que hoy logren sacarte de las casillas.

Amor: Sientes que diste todo lo que podías dar, pero del otro lado no sucedió lo mismo. Habla con tu pareja, de manera sincera.

Riqueza: Por suerte, esta vez conseguiste quien pudiera salvarte de no terminar en la calle. Que te sirva como lección.

Bienestar: Salir a correr es bueno para tu cuerpo y tu mente, pero no así como tú lo haces. Cuida un poco más tu garganta o terminarás en cama.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No podrás mantener mucho tiempo más la mascara que te has puesto a los ojos de personas importantes para ti.

Amor: Es hora de que presentes a tu familia esa persona con la que desde hace tiempo mantienes una relación a escondidas.

Riqueza: Deberás reformularte la manera en la que te desenvuelves a nivel laboral. Intenta optimizar tus tiempos.

Bienestar: No te dejes llevar por el calor del momento a la hora de enfrentar una situación. Siempre razona en detenimiento antes de tomar un curso de acción.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Las oportunidades de mejorar están a tu alcance. Mira con optimismo hacia el futuro y encontrarás el punto adónde llegar.

Amor: Hoy sentirás el deseo de dar a tu pareja el apoyo y la solidaridad que necesita. Es importante que se sienta reconfortada con tu amor.

Riqueza: Un día perfecto para ponerte las pilas y buscar un cambio laboral. No tendrás problemas, serás hábil y tendrás mucha capacidad.

Bienestar: En tu cara se podrán visualizar los problemas que has sufrido durante el día. Regálate una mascarilla o un ba?o facial con vitamina C.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Los proyectos grupales en función de la beneficencia tendrán un éxito absoluto. Serás reconocido por eso y te sentirás feliz.

Amor: Los enfrentamientos afectivos desencadenan angustias que deberás sobrellevar con equilibrio. Luego de la tormenta llega la paz.

Riqueza: Los gastos inesperados, pero también las inversiones rentables, formarán parte de este día. Son los efectos de Marte en tu signo.

Bienestar: Amas la buena vida, te gusta tu casa cálida, comer bien y cultivar la tierra. Entonces, date un gusto cada tanto.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Ten mucho cuidado con las propuestas que te hagan tus colegas. Analízalas bien, porque no todos vienen con buenas intenciones.

Amor: No presiones a tu pareja para que cumpla tus fantasías. Para ello deberás trabajar e ir paso a paso, y así lo lograrás.

Riqueza: Las ofertas son varias pero sólo una es viable. Analízalas bien y decide con la cabeza y no con el corazón, no te equivoques.

Bienestar: Deja de sentir culpa por cada cosa que haces, de lo contrario nunca podrás disfrutar ni de las cosas simples de la vida. Abre tu mente.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

En la jornada de hoy deberás dejar caer la mascara detrás de la que te ocultabas a ojos de personas queridas. Afróntalo.

Amor: Un tercero pondrá en tela de juicio la conducta de tu pareja. No permitas que la opinión de allegados estropee tu relación.

Riqueza: No permitas que el atravesar una etapa de poco ejercicio mental entumezca tu mente. Continúa desarrollándote profesionalmente.

Bienestar: Ten fe en tus habilidades, no dejes que eventos negativos en tu vida alteren tu capacidad de enfrentar las pruebas que ella ponga en tu camino.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Revisa tu agenda y verás que hay algunas llamadas que llevas tiempo posponiendo. Es momento de poner en orden ciertas cosas.

Amor: Estás óptimo para relacionarte con nuevos romances y formalizar uniones. Un contacto laboral puede llegar a ser un intenso amor.

Riqueza: Buen momento para los asuntos económicos. Tu capacidad ha demostrado que eres apto para estar en altos niveles de la compa?ía.

Bienestar: Una Luna inquieta te provocará para moverte y hacer cosas diferentes. Te sentirás lleno de vitalidad y energía para cualquier plan que te propongan.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Sabemos que tu trabajo es importante, pero deberías poner en la balanza de tu vida cuáles son tus prioridades en estos momentos.

Amor: Invita a salir a esa persona que te tiene encantada. Aunque se cambien los roles, él sabrá interpretarlo y entrará en el juego.

Riqueza: Concéntrate en el trabajo bien hecho y nadie te podrá negar los resultados. Momento económico inseguro, donde no conviene arriesgar nada.

Bienestar: Si te sientes algo más cansado de lo normal, no estaría de más que te tomarás algún que otro complejo vitamínico.