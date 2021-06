Horóscopo del día martes 1 de junio de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tu pareja siente que no la incluyes en tu vida, que la haces a un lado para compartir más tiempo con tus amigos. Ten cuidado.

Bienestar: Hoy puede que te sientas más agotado de lo normal, debido a que tuviste algunos días intensos. Trata de relajarte más.

Hoy: No creas en todo lo que te dicen los demás, porque algunas personas sólo buscan adularte y ganarse tu confianza.

Riqueza: El horizonte laboral se presenta sin muchos movimientos. Será un tiempo de estabilidad y de hacer buena letra con tus jefes.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

No permitas que tu entorno condiciones tus capacidades solo por ser diferentes a aquellas que la sociedad interpreta como normales.

Amor: Muéstrate dispuesto a ayudar a tu pareja en cada dificultad que ella experimente. Hazle notar que estarás siempre ahí.

Hoy: Tu tendencia a abdicar todo antes de concluirlo volverá a hacerse notar en la jornada de hoy. Grandes problemas se avecinan.

Riqueza: El cansancio debido a tu ritmo acelerado de los últimos días esta comenzando a hacer estragos en tu rutina laboral. Descansa.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Sentirás la electricidad en el aire con tu pareja. Jornada adecuada para estar cada uno por su lado. Evita choques.

Hoy: Tendencia a excederte en tus palabras experimentarás durante la jornada de hoy. No permitas que esto te ponga en problemas.

Riqueza: Jornada más que adecuada para todo tipo de aprendizaje, capacitación o mejoramiento de tus habilidades en tu área de trabajo.

Bienestar: Mantén las aguas separadas. Deja tus preocupaciones laborales en la puerta de tu trabajo y desembarázate de ellas al llegar al hogar, y viceversa.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Mastica las palabras antes de dejarlas salir de tu boca, no cedas ante tus impulsos o correrás el riesgo de verte afectado por ellos.

Hoy: Es imposible volver el tiempo atrás y cambiar lo ocurrido. No pierdas tiempo pensando como serian las cosas de otra manera.

Amor: Sufrirás graves entredichos con el entorno familiar de tu pareja durante el día de hoy. Procura no sobre reaccionar.

Riqueza: No te dejes estar solo porque algunos de tus proyectos no han llegado a puerto seguro. Mantén tu voluntad de seguir.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy es un día ideal para dedicarte a la jardinería, a limpiar tu casa o a hacer algo relacionado con tu vivienda.

Riqueza: El ambiente laboral estará un poco denso debido a rumores y chismes que andan circulando. No hagas caso ni te involucres.

Hoy: Sé más intransigente con algunas personas que sólo quieren ser tus amigas por lo que tienes y no por lo que eres.

Amor: No te dejes chantajear por los caprichos y antojos de tu pareja. No es bueno que tú seas el que complazca en todo.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy estarás de tan buen humor que algunos problemas que antes te hubiesen hecho enfurecer, ahora los tomarás con más calma.

Hoy: Tu salud requerirá de tu atención ya que te aquejarán algunas molestias debido a los excesos en la comida o la bebida.

Amor: Sé tú quien ponga un poco de cordura a esta relación. No es aconsejable que ambos actúen de manera infantil, sin pensar en las consecuencias.

Riqueza: Período en el que darás más importancia al trabajo que a las relaciones sociales. No trates de evadirte de los problemas.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

La rutina y el ritmo acelerado de estos días no dejan tiempo para cultivar el amor. Asegúrate de darle su lugar en tu corazón.

Hoy: Deberás renunciar a parte de los compromisos que has decidido tomar. Te será imposible cumplir con todos, no seas obstinado.

Riqueza: Poco a poco lograrás integrarte a tu nuevo entorno laboral. Hazte notar con tus superiores en cada oportunidad que tengas.

Bienestar: Aprende a usar tu entorno para tu conveniencia propia. Utiliza cada actitud u objeto a tu alcance como una herramienta para alcanzar tus metas.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Atravesarás una etapa de soledad momentánea que te permitirá conocerte más a fondo, preparándote para un futuro en pareja.

Riqueza: Con mucho trabajo y esfuerzo has logrado alcanzar cada meta que te has propuesto. Disfruta de tu éxito, no lo dejes pasar.

Bienestar: La mediocridad no es una condición irreversible del carácter. Depende de cuanto esfuerzo estás dispuesto a entregar para alcanzar tus metas.

Hoy: Tu tendencia al aislamiento y a ensimismarte terminarán por afectar tu relación con tus nuevos pares laborales. Deja la timidez.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Que tus elecciones del pasado no afecten tu futuro. Aprende a dejar detrás de ti lo que ya fue, no le des lugar en el ahora.

Riqueza: Las condiciones climáticas de hoy tendrán un serio impacto en la forma en la que desarrollarás tu trabajo. Prudencia.

Bienestar: Organizarás reuniones con amigos durante el fin de semana. Aprovecha este momento para relajar las tensiones de una semana complicada.

Hoy: El destino dará un giro afortunado a tu favor durante la jornada de hoy. Utiliza tus encantos al máximo y verás resultados.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Trata de poner un poco de orden a tus asuntos sentimentales. Es momento de analizar si quieres seguir en este tipo de vínculo.

Riqueza: Te conviene mantener una relación armónica con tus jefes, porque ellos serán los que decidirán los beneficios para los empleados.

Bienestar: No verás con buenos ojos el hecho de que algunos familiares opinen tan libremente sobre tu vida. Márcales límites bien precisos.

Hoy: Tendrás que armarte de paciencia con las personas mayores. No esperes que ellos tengan el mismo ritmo que tienes tú.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Aprende a hacer más participe a tu pareja de tus sentimientos y emociones. Procura no aislarte en la relación.

Riqueza: Todo irá a pedir de boca en el día de hoy si te apegas a tu itinerario. Procura no improvisar o dejar factores sin cuidado.

Bienestar: Recuerda que hay tantas opiniones como personas en el mundo, y la tuya es solo una más entre las otras. Abre un poco tu mente a la variedad.

Hoy: Te librarás de un gran peso que oprimía tu pecho en la jornada de hoy. Esto abrirá un nuevo y mejor mundo ante tus ojos.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Sentirás la necesidad de darle lugar al amor en tu vida. Deja un poco de lado tu vida profesional y entrégate a la pasión.

Riqueza: Recuerda que en el mundo de los negocios lo más importante es la imagen que proyectas en tu entorno. Piénsalo detenidamente.

Bienestar: Usa tus victorias como combustible para continuar replanteándote tus metas a mediano y largo plazo. Pero no permitas que estas te vuelvan imprudente.

Hoy: Deberás replantearte tu manera de encarar los desafíos en tu vida profesional. De otra manera enfrentarás el fracaso.