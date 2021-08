Horóscopo del día martes 10 de agosto de 2021

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: Procura invertir tu imaginación y tu capacidad inventiva en asuntos provechosos y positivos. Es sabio intentar hacer las cosas bien.

Amor: Los encuentros amorosos tendrán hoy todo el magnetismo y la originalidad que deseas. Disfrútalos intensa y placenteramente.

Riqueza: Vas a tener grandes oportunidades para mejorar tus ingresos y a la vez para tener tiempo de gastarlos en lo que te plazca.

Bienestar: La mente necesita el mismo cuidado que el cuerpo. No desatiendas dolores de cabeza y dale un respiro a tantas presiones.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: Buscarás liberarte rápidamente de tus obligaciones para llegar lo antes posible a tu hogar y disfrutar con tu pareja.

Amor: Muéstrate comprensivo con los sentimientos de tu pareja. No tiene nada de malo ser sensible, no todos poseen tu temple.

Riqueza: Existen situaciones en las que no te puedes permitir dudas o flaquezas. En ocasiones deberás dejar de lado tus principios.

Bienestar: Son las experiencias personales las que más profundo hacen nuestro aprendizaje. No subestimes el poder de la experiencia por sobre la inteligencia.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados.

Amor: La traición de un amigo te ha herido profundamente. No des tu brazo a torcer ni dejes que tu cariño ciegue tu juicio.

Riqueza: Tus recientes conocimientos adquiridos potenciarán tus habilidades más de lo que imaginabas. Se acercan tiempos de éxito.

Bienestar: El tiempo es algo que nos afecta a todos, no puedes estancarte en una etapa de tu vida sólo porque estás cómodo allí. Busca crecer como persona.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Sientes que recobras la seguridad y atraes la atención de la gente. Mejorarás las estrategias para captar más voluntades.

Amor: Tu actitud afectuosa y confiada te hace proclive a sufrir desengaños. Ten cuidado porque alguien puede abusar de tus buenas maneras.

Riqueza: Posibles dolores neurálgicos debido al exceso de trabajo. Trata de relajarte un poco o te saldrá más caro de lo pensado.

Bienestar: Deberás convencer a tus colaboradores de tomar nuevos desafíos. Debes defender las maneras que más te gustan para trabajar, sólo así vencerás.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Armonizarás tus ideas y desarrollarás los proyectos con actitud ganadora. Pero las acciones dispersas deben unificarse.

Amor: El deseo de proteger a los que amas puede ser excesivo cuando, por tu ánimo de cuidarlos, te quedas sin libertad y sin energías.

Riqueza: Estuviste bastante decepcionado con tu trabajo, pero gracias a un acontecimiento inesperado la situación se arregló.

Bienestar: Goza del encuentro con tus seres queridos y las amistades que te colman de cariño. Que no te importen las diferencias que encuentras con la gente.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Complicaciones en el trabajo, descubrirás que no eres entendido y que esto causa los problemas. Sé más claro en tu comunicación.

Amor: Compartirás una salida con tu pareja, que te permitirá respirar un poco de aire fresco fuera de la rutina diaria.

Riqueza: Tendrás buena estrella a la hora de encontrar los accesorios que estás buscando para tu hogar. Pero sé selectivo y no derroches.

Bienestar: Poco a poco te irás cargando con la experiencia que te permitirá hacer más fácil tu trabajo. Recuerda que todo aprendizaje lleva tiempo y dedicación.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Tu buen gusto y la presencia del buen ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.

Amor: Tendrás un día posiblemente tenso en el que puede haber pérdidas, separaciones o problemas emocionales.

Riqueza: Aprovecha parte del día para hacer planes. Escribe todo lo que deseas hacer profesionalmente y verás el futuro mucho más claro.

Bienestar: No te olvides de planificar unas vacaciones, tu salud va a necesitar un alto. Cuidado con los excesos que cometas.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Los sentimientos de culpa serán moneda corriente en estos días. Recordarás viejas acciones y querrás recompensarlas.

Amor: Tienes que poner orden en tu vida privada. Escapar de los problemas y dejarlos para más adelante no es la solución.

Riqueza: Los rumores podrían abundar, debes poner los pies en la tierra y concentrarte en lo que hagas y así evitarás errores.

Bienestar: Los problemas referentes a la salud tenderán a desaparecer. Aún así debes cuidar tu alimentación para que a la larga no te pase factura.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Un hermano, primo o amigo del alma te demostrará su lealtad. Deberás retribuirle de igual forma cuando te necesite.

Amor: Tu imaginación y realismo te proporcionarán una nueva forma de atracción con la que te dispondrás a conquistar el mundo.

Riqueza: Sé cordial y diplomático con tus compañeros de trabajo, pero no hagas alianzas porque más adelante podrían volverse en tu contra.

Bienestar: Los cambios siempre producen alteraciones, que no siempre son malas. A veces son muy buenas pero ocupan mucho tiempo y energía.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Corres el riesgo de caer en el caos. Tendrás mucha energía física, pero cuídate de exigir a tu cuerpo más de lo necesario.

Amor: Sostendrán discusiones a menudo. Cada uno reclama su territorio personal y la individualidad se impone, trata de ceder un poco.

Riqueza: Intenta concentrarte en los números porque se alterará tu orden de prioridades, aunque no será del todo claro el desencadenante.

Bienestar: Confía en tu constancia, esa es una gran virtud, por lo tanto no abandones el esfuerzo. Triunfarás en tus propósitos y en la vida.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Días de ansiedad ya que hay mucho por hacer y poco tiempo. Plantea prioridades y, con calma, haz lo que tienes que hacer.

Amor: Este día hace crecer los colmillos que aspiras a clavar en tu presa más codiciada, en tu amante más pasional. Ni lo dudes.

Riqueza: En la oficina se vivirán momentos muy tensos porque una gran suma de dinero faltará de su lugar y estarás injustamente involucrado.

Bienestar: Cuidado con las explosiones de tipo emocional que pudieran surgir en esta jornada. Retírate a tiempo del campo de batalla si quieres conservar la salud.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Pon en funcionamiento tu imaginación y premia tu esfuerzo con algo que quieres desde hace tiempo. Déjate ayudar por quienes te quieren.

Amor: Un detalle encantador hará el efecto deseado en tu relación de pareja. Ni tú mismo podrás creer en semejante gesto de tu parte.

Riqueza: Debes abandonar esa actitud ingenua, despreocupada y soñadora que has tomado en el último tiempo, porque no te lleva a tu objetivo.

Bienestar: Más que un paisaje necesitas un territorio. Uno que sea desafiante, libre de obstáculos y a conquistar, en el cual su energía se sienta fuerte.