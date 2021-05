Horóscopo del día martes 11 de mayo de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Vivirás buenos momentos en compañía de tu pareja y amigos durante la jornada de hoy. Aprovecha para distenderte.

Amor: No desaproveches la oportunidad de involucrarte en una relación pasajera que tocará tu puerta. Esta te abrirá los ojos.

Riqueza: El cansancio te jugará una mala pasada, pero contarás con todas las luces para realizar las actividades planeadas.

Bienestar: Disfruta de tus éxitos tanto como lloras por tus fracasos. De otra manera llegará un punto en el que simplemente carecerás de motivación.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Los intensos nervios sufridos en jornadas anteriores han afectado profundamente tu organismo. Deberás hacer una pausa.

Amor: Encontrarás una persona que será tan adecuada para ti que te hará entrar en pánico. No dejes pasar la oportunidad.

Riqueza: Deberás enfrentarte a una jornada de arduo trabajo en el día de hoy. Prepárate mentalmente para dar lo mejor de ti.

Bienestar: Todos eventualmente debemos enfrentar la perdida de algún ser querido. Lo importante para subsistir es guardar su recuerdo en nuestro corazón.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Te darás cuenta de que existen situaciones en las que las palabras no sirven y es necesario de marcadas acciones.

Amor: No le temas al compromiso en la pareja. Cuando de amor se trata, los sacrificios son espontáneos e indoloros.

Riqueza: Tendrás la chance de destacarte por sobre el resto en la jornada de hoy. Asegúrate de aprovecharla, pues no se repetirá.

Bienestar: Aprende a no tener un apego excesivo a las cosas materiales. Nunca sabes cuando la vida puede llegar a tener que alejarlas de ti.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Deberás buscar la manera de superar tu inverosímil miedo a la soledad. Ahórrate sufrimiento y dolor y enfréntalo.

Amor: Te verás sintiendo cosas que jamás habías sentido al estar cerca de una persona en particular. Dale la bienvenida al amor.

Riqueza: No pretendas que el cliente tenga la capacidad o instrucción que posees tu. Aprende a hablarle a su nivel.

Bienestar: Las fronteras y limitaciones a tus capacidades están impuestas por tu conciencia misma. Si te mentalizas correctamente el cielo es el límite.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Lograrás, mediante tus palabras y consejos, cambiar radicalmente la vida de una persona muy allegada a ti. Mantente alerta.

Amor: Entrarás en discusiones con una parte de el grupo familiar de tu pareja. Modérate para evitar consecuencias graves.

Riqueza: La motivación del personal a cargo es una ciencia aparte. Procura informarte correctamente al respecto en libros o seminarios.

Bienestar: Aprende a dedicarle el total de tu atención a la actividad que sea que estés desarrollando. De esta manera te garantizarás no perder tu tiempo.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Día decisivo para ciertas actividades que desarrollas. Deja el nerviosismo de lado, todo saldrá a pedir de boca.

Amor: Notarás como la relación en la que te encuentras actualmente crece fuerte y sólida. Disfruta del amor en tu vida.

Riqueza: Jornada francamente espectacular a nivel laboral. Todo se desarrollará en relación a tus planes y saldrá a pedir de boca.

Bienestar: No puedes contar todos los días con una energía irrefrenable. Toma las cosas con un poco más de calma en la jornada de hoy, con tiempo todo mejorará.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Deberás poner más atención en las actividades que desarrollas o tendrás una tendencia a equivocarte continuamente.

Amor: Los buenos gestos en la pareja ayudarán a limar asperezas que los pudieran estar afectando recientemente. No lo dudes.

Riqueza: Alcanzarás grandes logros en la jornada laboral del día de hoy. Esto paleará el mal momento a nivel emocional.

Bienestar: Si bien te puede llegar a ser imposible desarrollarte laboralmente en las disciplinas que amas, siempre puedes desarrollarlas en tu tiempo libre.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Encontrarás en las palabras de aliento de tus seres queridos un bálsamo para tu constante pesimismo. Aprovéchalo.

Amor: Aclara las condiciones bajo las cuales deseas formar la pareja desde un principio. Evita discusiones a posteriori.

Riqueza: Que los malos momentos que te tocan vivir en tu ambiente laboral no terminen por afectar tu salud. Mantén distancia.

Bienestar: Cuanto más lloras más lecciones te ense?a la vida. No le temas al dolor o los problemas, encierran una lección esperando a ser aprendida.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Las vicisitudes te vienen acompa?ando desde hace ya un largo tiempo. No pierdas las esperanzas, mejores tiempos se acercan.

Amor: Deberás aprender a discernir el amor de el acostumbramiento en una relación de larga data. No pierdas tu tiempo en vano.

Riqueza: Recuerda que el cliente tiene siempre la razón. Evita enfrentamientos y tensiones innecesarias por discusiones sin sentido.

Bienestar: No dejes pasar la oportunidad de vivir momentos junto a tus seres queridos. Existen ocasiones que se darán solo una vez, estate ahí para vivirlas.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Surgirá una idea que te rondará la cabeza por varios días. Considérala detenidamente, puede ser lo que necesitabas.

Amor: Buscarás comunicarte a un nivel diferente al físico. Surgirá el deseo de entablar una relación más allá de lo tangible.

Riqueza: Contarás con ese dinero extra tan ansiado para poder mejorar tu casa. Pero no te lo gastes todo en extravagancias.

Bienestar: No hay vergüenza en pedir ayuda, todos la necesitamos en algún momento. Sólo asegúrate de retribuir el favor en el momento que tengas oportunidad.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Vivirás horas de tensión en el hogar cuando tengas que recurrir a discusiones para hacerte entender con tus vecinos.

Amor: Aprovecha la jornada para realizar esa actividad que venías postergando con tu pareja. El panorama se ve favorable para el romance.

Riqueza: Existen ciertas cuestiones que no podrás seguir acallando por mucho más tiempo. Junta fuerza y soluciónalas de una vez.

Bienestar: Asegúrate que las lecciones que la vida te ense?a permanezcan contigo por siempre, pero que esto no limite tu capacidad de experimentar.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Deberás apegarte a un estricto itinerario durante la jornada de hoy si pretendes realizar todos tus planes. No improvises.

Amor: No te acostumbres a ser el que recibe todo en la relación. Debes poner de tu parte también, preocúpate más por tu pareja.

Riqueza: No permitas que tus pares laborales te saquen de tus casillas. Mantente sereno y pensante todo el tiempo.

Bienestar: Encontrarás la solución a tus más profundos problemas en las alas del amor. Debes darle el lugar que se merece en tu vida. Aprende a amar.