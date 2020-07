Horóscopo del día martes 14 de julio de 2020

Aries: Saca a relucir la solidaridad que hay en ti. Hoy, busca ropa que ya no uses y repártela entre quienes más la necesitan.

Amor: Evita que los celos te jueguen una mala pasada. Piensa dos veces antes de hacer comentarios irónicos que ofusquen a tu pareja.

Riqueza: Surgen nuevas gestiones y negocios importantes. No realices cambios radicales, simplemente mejora lo que tienes.

Bienestar: Las terapias alternativas te ayudarán en este cambio interior que estás buscando. Infórmate y practica alguna disciplina oriental, te hará bien.

Tauro: Tus relaciones sociales experimentarán un gran giro, aunque se manifestarán de muy diferentes formas.

Amor: Situación oportuna para complacer con una cena romántica y una noche tranquila a la persona que te atrae.

Riqueza: En este período podrías recibir dinero, sin embargo, tal vez no será bajo las mejores circunstancias.

Bienestar: Para que tu organismo marche bien debes dormir las horas que corresponden, sólo así podrás realmente descansar física y mentalmente.

Géminis: Se aproxima una etapa en que debes aprovechar para desarrollar tus asuntos. Lograrás obtener muy buenos beneficios.

Amor: Las salidas de recreo con amistades estimularán encuentros románticos en lugares que antes no tenías en cuenta.

Riqueza: El conocimiento que tienes a tu disposición realzará tu autoestima y reputación. Gracias a esto mejorará tu situación laboral.

Bienestar: Trata de descansar un poco más y así relajarte del estrés diario de tu trabajo. Renueva en lo posible tu interés por la vida sana.

Cáncer: Época muy propicia para el desarrollo de las ideas, proyectos y todo aquello que te ponga en contacto con otras personas.

Amor: Sentirás que tu pareja es una persona que tiende a colgarse de ti, y esto te produce una sensación de no poder avanzar.

Riqueza: Posiblemente sientes que tu falta de decisión en los asuntos de trabajo te decepciona. Hazle caso a tus presentimientos.

Bienestar: Sentirás que vuelves a recuperar las fuerzas y la energía. No te vendría mal tomar algún suplemento de vitaminas y minerales.

Leo: Nada ni nadie detendrá tu marcha. Hoy intentarán ponerte palos en la rueda pero tu capacidad de adaptación te llevará a la meta.

Amor: Es momento de cerrar círculos. Esa historia inconclusa merece un final, ya que tu pareja no soportará convivir con el pasado.

Riqueza: Los consejos de un familiar te servirán para poder poner en orden tus asuntos financieros. Escucha más a tus mayores.

Bienestar: Cierto clima de tensión y traiciones se respira en tu trabajo. Lo mejor será tomar distancia de algunos colegas y acercarte más a otros.

Virgo: Trata de ser más espontáneo en tus quehaceres diarios, llegó el momento de darte esos gustos que tenías postergados.

Amor: Vivirás momentos de grandes ilusiones en tus relaciones afectivas. Luego de las tormentas viene la calma.

Riqueza: No esperes demasiado de tus compa?eros de trabajo, ya que pueden fallarte a la hora en que los necesites.

Bienestar: No siempre serás capaz de moderarte y respetar un estilo de vida medido. Cada tanto te dejarás llevar por exageraciones que no te benefician.

Libra: Es un período no muy favorable, si algo te molesta da media vuelta y trata de continuar con otras cosas. Relájate y no discutas.

Amor: Trata de no iniciar un romance que sabes que no te llevará a ningún lado porque te sientes en soledad. Hay que saber esperar.

Riqueza: En el ámbito laboral, ten cuidado, tu pareces ser verdaderamente muy pretencioso y no te resultarán bien las cosas.

Bienestar: Una disputa podría causarte algún dolor de cabeza, u otros malestares, pero no será nada serio y será fácilmente resuelta y olvidada.

Escorpio: Si miras a tu alrededor, hoy descubrirás nuevas oportunidades, sólo tendrás que poner más atención en las personas próximas.

Amor: Deberás ser más coherente, porque de nada sirve prometerle la luna a tu pareja y después no cumplir con tu palabra.

Riqueza: Cuídate de los chismes en tu lugar de trabajo. Podrías terminar involucrado en un rumor que no te favorecerá para nada.

Bienestar: Situaciones de gran tensión se vivirán en el seno familiar cuando un pariente lance una noticia. Trata de mediar y no de arrojar más le?a al fuego.

Sagitario: Armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad, disfrútalo.

Amor: Crees que en materia de amor lo conoces todo, pero llegará alguien que hará que tu estructura de pensamientos se venga abajo.

Riqueza: No permitas que los demás se inmiscuyan en tus proyectos. Trata de mantener reserva si quieres que los negocios prosperen.

Bienestar: Si quieres que tu hogar se vea más cálido y armónico, prueba con encender algún sahumerio de sándalo. Necesitas renovar energías.

Capricornio: Ahora hay muchas cosas a tu favor, pero piensa que todo puede cambiar si no estás atento. Mantén el buen talante.

Amor: Tu pareja te contará un secreto de su pasado y tú no sabrás cómo reaccionar. Escucha a tu corazón y no juzgues a tu pareja.

Riqueza: Los gastos se han incrementado en este último tiempo. Si no quieres terminar en bancarrota, deja de comprar compulsivamente.

Bienestar: Grandes cambios están por llegar. Vale la pena dejar de lado los temores y lanzarse a la aventura, recuerda que quien no arriesga no gana.

Acuario: No firmes ningún papel que no leas detenidamente ya que podrían intentar enga?arte. Hoy confía sólo en quienes más te quieren.

Amor: Aunque se hayan suavizado los problemas, especialmente con los amigos, la relación no augura buen panorama.

Riqueza: Dispones de sagacidad para acometer los asuntos relacionados con tu vida. La razón está al servicio de tus intereses.

Bienestar: Tu bienestar lo encontrarás en las cosas más peque?as, en la familia, una cena, una película. La soledad será tu aliada.

Piscis: No te será difícil sobrellevar las cuestiones que hacen referencia a los sentimientos. Tienes buenas intenciones y eso importa.

Amor: Las tormentas ya pasaron y ahora sale el sol. Es tiempo de aclarar el panorama escuchando lo que dicta el corazón.

Riqueza: Día critico para todo tipo de inicio de compromisos, contratos e inversiones. La fortuna estará de tu lado en esta jornada.

Bienestar: Mantén intacta la alegría de vivir que te caracteriza. Es lo que atrae a la gente hacia ti y te hace que generes un entorno tan bueno.