Horóscopo del día martes 15 de septiembre de 2020

Aries: Te atreverás a realizar una locura que te saldrá redonda. Pero que no se te haga costumbre porque no siempre será así.

Amor: Deberás llevar a cabo ciertas elecciones que tienen que ver con la pareja. No des más vueltas, habla de frente.

Riqueza: Se te reconocerá por tus capacidades y no por tus ideas, así que ponte a trabajar si quieres hacer carrera.

Bienestar: Tanta atención en determinados aspectos de tu vida, no te dejará ver el conjunto. Ten una mirada general y no recortada.

Tauro: El día de hoy llegará un desconocido que traerá buenas noticias. Prepárate porque tu vida dará un giro inesperado.

Amor: Tendrás que luchar contra la tristeza del abandono del ser querido. Para poder volver a empezar, primero tienes que dejarte caer.

Riqueza: Te has equivocado tanto. Ahora estás pagando esas consecuencias al borde de la pobreza. Cumple con los compromisos.

Bienestar: Contarás en estos días con la energía para dar salida a esos temas que están atascados en el baúl de los recuerdos.

Géminis: Día propenso para los errores. Sé cuidadoso desde el momento en que te levantas de la cama hasta que vuelves por la noche.

Amor: Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas y amorosas, es una etapa muy prometedora en cuanto al amor se refiere.

Riqueza: Todavía tienes que vencer ciertos obstáculos en el trabajo. Cuida tus pertenencias de cerca porque estás propenso a pérdidas.

Bienestar: Los demás pueden recriminarte tu excesiva frialdad. Necesitas ayuda para aprender a darle salida a todas las emociones que guardas en tu interior.

Cáncer: Una gran sorpresa. Un amigo comprará billetes para un espectáculo que hace mucho tiempo deseabas ver.

Amor: Hay nube oscura en tu mundo sentimental. Busca innovarte y mejora la calidad de tus relaciones.

Riqueza: No te muestres hermético con tu pareja o tu familia respecto a tus problemas y preocupaciones económicas. Sé sincero.

Bienestar: Podrías aprovechar parte del día para la lectura o para hacer deportes. Una meditación será igualmente positiva.

Leo: Estarás frustrado durante todo el día por no encontrar inspiración. A este inconveniente se sumarán tensiones hogare?as.

Amor: Puedes darte el lujo de disfrutar del amor porque te lo has ganado. Tu constancia y naturalidad te han dado lo que hoy tienes.

Riqueza: Habilidad para tener una perspectiva amplia y para realizar el trabajo eficazmente son claves para progresar económicamente.

Bienestar: Puede haber dolor de cabeza o columna que pueden ser productos de la tensión y del estrés laboral. También propensión a inflamaciones intestinales.

Virgo: Las tensiones que imperarán durante la ma?ana, desaparecerán por la noche porque estarás en buena compa?ía.

Amor: Las pasiones procuran imponerse y dominarte, pero trata de controlar tus impulsos para no hacer sufrir a tu pareja.

Riqueza: Los compa?eros de trabajo te pueden ayudar mucho más de lo que tú crees a solucionar ese problema económico que te aqueja.

Bienestar: Deberás superar algunas pruebas con tus amigos ya que una persona intentará separarte de ellos. Demuestra que el vínculo es indestructible.

Libra: En la medida que apliques todo tu empe?o, lograrás revertir tu dolencia, sigue los consejos de tu médico. Cuídate de resfríos.

Amor: Tendrás una intimidad equilibrada y armónica que te permitirá alcanzar un óptimo status en tu relación, que continuará serena.

Riqueza: Lo que consigas será el resultado del esfuerzo, pues la fortuna no se presentará por un golpe de suerte. Ten paciencia.

Bienestar: Tu moral y bienestar general mejorarán si pones mayor atención a tu apariencia personal, empieza a vestir para triunfar y a cuidar tu imagen.

Escorpio: Pasarás un momento de desconsuelo debido a una toma de posición demasiado fuerte de tu pareja. Pide consejos a tus amigos.

Amor: Aún en las reuniones por video llamadas seguirás siendo el centro de atención, pues brillarás y se notará la simpatía que emana de ti.

Riqueza: Tus proyectos avanzarán a paso lento pero firme. No intentes apresurar los ritmos de las cosas porque arruinarás todo.

Bienestar: Presta más atención a tu alimentación. Evita los excesos en bebidas y comidas. También sería bueno que hagas actividad física.

Sagitario: Durante todo este día contarás con una gran inspiración y creatividad que te permitirá aportar nuevas ideas a tus proyectos.

Amor: Trata de escuchar lo que tu pareja tiene para decirte. Es consciente de sus errores y viene en son de paz, escúchala.

Riqueza: Aprovecha este día para negociar tu contrato, puesto que en este momento tienes una gran capacidad de diálogo.

Bienestar: Los consejos de tus amigos podrán ayudarte a superar este momento crucial por el que estás atravesando. Escucha lo que tengan para decirte.

Capricornio: Será un día que vivirás con intensidad. Tendrás momentos muy difíciles pero saldrás de los problemas con facilidad.

Amor: Sentirás consternación ante situaciones que se dan en tu vida afectiva. No te angusties, todo se acomodará con el tiempo.

Riqueza: Implementar metodología de trabajo aumentará la productividad. No abuses de tus facilidades para los negocios, actúa con cautela.

Bienestar: Un poco de meditación y relajación te ayudará a tener una vida más equilibrada. Cuidado con exigir por demás a tu cuerpo.

Acuario: Esta será una jornada de buenos momentos junto a seres queridos, pero procura no escuchar consejos durante la tarde.

Amor: Tu incapacidad para tener en cuenta los sentimientos de tu pareja te jugará en contra. Preocúpate más por lo que le pasa.

Riqueza: Utiliza tus sentimientos como energía para alcanzar cada meta que te propongas. Reconoce tus potencialidades y debilidades.

Bienestar: Luego de las tormentas viene la calma. Lo mejor será dejar viejas rencillas de lado y comenzar a sanar las heridas del alma.

Piscis: Te darás cuenta de muchos aspectos de tu personalidad. Y el curso de los acontecimientos pondrá en vilo tus principios.

Amor: Conflictos de pareja por mala comunicación. Si quieres que dure la relación, habla claro así no se siguen acumulando cosas.

Riqueza: Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar que te dejará muy bien posicionado económicamente. No lo arruines e inviértelo.

Bienestar: En esta etapa no se presentará ningún problema en particular que pueda afectar tu salud. Gozas de buena estrella.