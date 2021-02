Horóscopo del día martes 16 de febrero de 2021

Aries: Comienzas el día con el pie derecho, con un espíritu optimista que desde muy dentro de ti dice que las cosas van por buen camino.

Amor: Ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con la personas que amas, no escuches a los otros.

Riqueza: El beneficio personal vendrá más de la buena voluntad de los demás y no de la propia o de la lucha de poder.

Bienestar: Dale vida a tu imaginación y sorpréndete del potencial creativo que tienes. Retoma o termina tus proyectos. Genera aliados importantes.

Tauro: Deberás atender cuestiones que hacen al movimiento de tus papeles. Podrías encontrar alguna sorpresa desagradable.

Amor: Inspiración y un cambio en tu relación con gente del pasado. No permitas que critiquen a tu pareja, debilitarás el vínculo.

Riqueza: Deberás recurrir a todo tu sentido del humor para cortar el mal clima que te circunda. Evita discutir y perder los estribos.

Bienestar: Una vez que tengas al alcance de tu mano a tu dulce presa sal a ganar su corazón. Tu actitud de valentía y arrojo la deslumbrará y caerá a tus pies.

Géminis: El destino te pondrá a prueba tanto en temas afectivos como económicos. No te asustará moverte en terreno peligroso. Resiste.

Amor: La clave del amor está en sentirlo sin buscarle razones desde la lógica y darle tiempo para que crezca libre y sin presiones.

Riqueza: Baja tu marcha, estás al límite de tus posibilidades. Si sigues así pueden complicarse tus planes y perder aliados importantes.

Bienestar: Muchas cosas pueden desestabilizarte y el punto es no permitirlo y estar firme con tus ideas y convicciones. Elige libremente.

Cáncer: Hoy tendrás una actitud positiva ante todo tipo de problema. Tu intuición te ayudará a resolver situaciones impensadas.

Amor: Llegará a tu vida una persona que no se parecerá en nada a ti. Logrará sacarte de la rutina con su alegría y entusiasmo.

Riqueza: Se refuerza tu forma de conseguir dinero. El estar fuerte económicamente te dará seguridad y eso será muy importante para ti.

Bienestar: El bienestar también viene de la mano del descanso y el relax. Busca realizar actividades recreativas pero que no te consuman mucha energía.

Leo: Recuperado en salud tanto física como emocional. Desarrollas mayor resistencia a enfermedades o problemas físicos que te aquejan.

Amor: Lánzate a la conquista amorosa, no temas, tendrás resultados más que placenteros. No te comprometas con lo que no puedes cumplir.

Riqueza: Todo lo que esté relacionado con los bancos o con hacienda vas a tener que atenderlo. Problemas legales en puerta.

Bienestar: Libérate de las inhibiciones que te impiden disfrutar de tu relación. Pon toda la carne al asador y saca provecho a cada momento.

Virgo: La suerte podría ahora sonreírte, pero debes tener cuidado con los excesos de cualquier tipo. Una situación que no terminarás de entender ocupará tu mente.

Amor: En el amor tendrás una actitud comprensiva viendo el mejor lado de las cosas. Afrontarás tus vivencias sentimentales.

Riqueza: Serás el digno representante de tu empresa. Tus dotes para relacionarte y para saber vender estarán al máximo nivel este día.

Bienestar: Tu bienestar lo encontrarás en las cosas más pequeñas como una cena en familia o una buena película. La soledad no será tu aliada.

Libra: Comprende la necesidad de convivir más cercanamente junto a tus amigos y familia. No dejes que te invada la rutina diaria.

Amor: Por celos, tu pareja dirá cosas hirientes. Calma. No juegues con fuego, esa persona sumisa puede responder de manera feroz.

Riqueza: Estás destinado a mejorar la suerte de los amigos y de otras personas privadas de fortuna, pero no prometas lo que no puedas cumplir.

Bienestar: Replantea el origen de alguno de tus problemas. Es muy posible que sean menos importantes o dramáticos de lo que parecen ser.

Escorpio: Tu confianza en ti mismo es elevada porque la suerte está de tu parte en los asuntos amorosos y laborales. Aprovecha.

Amor: Tu corazón alojará los sentimientos más variados y tu sed de aventuras no tendrá freno. Cuida que no te descubran. Sé sigiloso.

Riqueza: Mantén el control de tus negocios aún cuando hayas logrado expandirte. Sólo tú sabes dónde debe estar cada cosa.

Bienestar: Dedícate a tu cuerpo y a tu salud. Genera un cambio de alimentación, una nueva rutina de ejercicios y una moderna imagen personal.

Sagitario: Si tienes problemas con alguien de tu entorno estás en condiciones de un acercamiento cálido y de limar las asperezas existentes.

Amor: Viejos amores serán la causa de una pelea durísima con tu pareja. Mantén la objetividad y la calma, no dejes salir tu ira.

Riqueza: Mantén un perfil bajo y no gastes dinero innecesariamente. No dejes pasar una oportunidad y mantén abiertos los ojos.

Bienestar: Si te sientes mal por algo ocurrido en el pasado, sólo estás desperdiciando tu energía. Sentir culpa sólo frena tu expansión y crecimiento.

Capricornio: Se acercan momentos de planes para realizar viajes al exterior o cambios en el ámbito laboral. Analízalos y no apresures decisiones.

Amor: Una antigua herida que creías cerrada vuelve a lastimarte. Para lograr afianzar tu relación es necesario que hagas el duelo.

Riqueza: Recuerda que en pocas semanas tendrá lugar un hecho decisivo para tu economía. No es momento para cambiar de trabajo.

Bienestar: Te impones por tu personalidad y descubres la personalidad de los otros a través de una mirada profunda y escrutadora, esa tu herramienta más poderosa.

Acuario: Comparte momentos más placenteros con tus seres queridos, importa más la calidad que la cantidad de tiempo que pasas con ellos.

Amor: Piensa antes de actuar, la aparición de amores pasajeros podrían apartar tu interés de las verdaderas responsabilidades.

Riqueza: Para prosperar usa los recursos que tienes a tu alcance, busca datos, descubre tu talento y capacidad para desarrollarte.

Bienestar: Tendrás que evitar considerarte un escalón más arriba de las personas con las cuales tienes algo que ver, obtendrás mucho más a tu favor.

Piscis: Vibraciones positivas aumentarán tu atracción y simpatía, alejando las depresiones, nostalgias y malas influencias.

Amor: Quizás una distancia sea prudente. Deberás tomar esa decisión solo y ser fuerte ya que encontrarás resistencia del otro lado.

Riqueza: Negociarás con inteligencia, clase y la suficiente flexibilidad como para hacer concesiones que no te perjudicarán.

Bienestar: Debes mostrarte más firme y seguro con quienes estén a tus ordenes. Si no llevan a cabo tus pedidos tendrás que probar con otros artilugios.