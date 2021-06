Horóscopo del día martes 22 de junio de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Jornada tensa a nivel laboral. Caerás en cuenta de que todo no ha salido como lo tenías planeado. Concéntrate en arreglarlo.

Amor: No temas mostrar tu sentimentalismo frente a tu pareja. Con ella no hay lugar para falsas apariencias, confía en su amor.

Riqueza: Deberás aprender a socializar de mejor manera con tus pares laborales si pretendes desempe?arte con soltura.

Bienestar: Cuando experimentes la presión de la contrariedad en tu vida válete de los afectos que has creado para derrotarla. No huyas de ella, enfréntala.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Existen posibilidades de que surjan viajes a lugares donde quedarás maravillado. Comparte con tus seres queridos la incertidumbre.

Amor: Conocerás a una persona que te sorprenderá por su inteligencia y su frescura. Descubrirás que el amor a primera vista existe.

Riqueza: Es un buen momento para iniciar negocios con tu familia. Las relaciones están en su mejor momento, así que tenlo en cuenta.

Bienestar: Espera a que la tormenta pase para poder tomar una decisión que compromete a tu familia. Lo que resuelvas, hazlo con pleno consentimiento.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Te sentirás feliz y tranquilo. No dejes que nadie empa?e esta agradable y bien merecida sensación. Reencuentros agradables.

Amor: Favorable para relaciones amorosas. Tienes lo necesario para concretar vínculos sólidos, reencuentros y olvidar viejas rencillas.

Riqueza: Podrás trabajar cómodo y te adaptarás a cualquier tipo de dificultades. Reuniones sociales muy fructíferas en lo laboral.

Bienestar: Haz de tu vida una aventura y vive intensamente cada segundo, renuncia al hábito de sentirte prisionero de tus emociones y tus miedos.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Cada pareja se mueve y respira a un ritmo diferente. Pon todo de ti para lograr encontrar ese balance fundamental.

Amor: Vivirás momentos de tensión con tu pareja durante el día de hoy. Inseguridades de ella te provocarán frustraciones.

Riqueza: La jornada laboral iniciará desde muy temprano hoy para ti. Procura que el sue?o no te juegue una mala pasada.

Bienestar: El tiempo es la más grande cura para todo tipo de males que puedas experimentar. Lograrás superar las vicisitudes que la vida te plantee.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

No esperes a que tus amigos te apoyen en esta aventura a la que te quieres lanzar. Será mejor que tomes conciencia de los hechos.

Amor: Te presentarán a alguien que te cautivará desde el primer momento. Pero con el correr de los días perderá su encanto.

Riqueza: Si no muestras lo mejor de ti, lo más probable es que tus superiores te vean como uno más del montón. Tenlo en cuenta.

Bienestar: Hoy no esperes a que las cosas salgan según lo planeado porque algunos contratiempos pueden alterar tus planes.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No te comportes como ni?o caprichoso porque tus seres queridos se cansarán de ti. Actúa según tu edad.

Amor: No esperes a que tu pareja sea tu sirvienta. No tiene porque estar cumpliendo con todo lo que se te antoje a ti.

Riqueza: No te creas el due?o de la verdad porque puede que hoy te hagan ver que no existen las verdades absolutas.

Bienestar: Compórtate como la persona adulta que eres porque cuando te pones caprichoso y quejoso puedes resultar insoportable.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Vivirás una situación bastante particular con un extra?o en la jornada de hoy. El episodio te dejará pensativo un par de días.

Amor: Lo peor ya ha pasado. Lograrán reconciliarse luego de fuertes peleas y discusiones recientes. No des cabida a los egos.

Riqueza: Uno de tus subordinados cometerá un serio descuido en la jornada de hoy. Asegúrate de no juzgarlo muy severamente.

Bienestar: Una de las carencias que mayores problemas te puede traer es la de no saber comunicar fehacientemente tus deseos hacia la gente a tu cargo.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

La oportunidad de la infidelidad golpeará tu puerta el día de hoy. No uses tus problemas sentimentales como excusa.

Amor: Lograrás tomarte el tiempo necesario para aclarar tu mente hoy. Esto te ayudará a tomar determinaciones mejores.

Riqueza: Tu falta de tacto para dirigirte hacia tus subordinados te hará pasar por una situación tensa en la jornada de hoy. Cuidado.

Bienestar: La tensión y el nerviosismo simplemente te llevarán en curso de colisión con las desgracias y contrariedades. Mantén tu mente libre de ansiedades.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Será una buena etapa para conectarte con personas positivas. Le darás un adiós definitivo a las inseguridades que te paralizaban.

Amor: En el ámbito afectivo, concédete largos paseos con tu pareja, coméntale tus estados de ánimo y háblale de tus deseos.

Riqueza: Estás en un excelente período económico, sin embargo debes tomar precauciones por posibles inconvenientes con papeles.

Bienestar: Muchas palabras indican poca obra, elige a quien actúa en vez de hablar. Quizás el silencio es la mejor opción para el día de hoy.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Por momentos, sentirás que tocas el cielo con las manos y, en otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo.

Amor: A causa de fuertes disputas podrías perder personas de tu familia, importantes amistades o quizá tu pareja. Ten cuidado.

Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los desencuentros. Contarás con todos los recursos para concretar proyectos productivos.

Bienestar: A ser exitoso también se aprende, rodéate de gente a la que admires y de la que puedas aprender algo, y desecha a los que no tengan tus intereses.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Tendrás la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento que no es el indicado. Tómalo con calma.

Amor: Toma el toro por las astas, no dejes que la pareja se desgaste al punto de no tener retorno. Habla sinceramente con tu pareja.

Riqueza: Tus finanzas pasarán por un buen momento en este período. Lo mejor es que pienses en qué invertir tus ganancias.

Bienestar: Tienes buenas ideas en tu cabeza, pero lo importante es que puedas concretarlas. Ponte manos a la obra para hacerlo.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Serán momentos en los que plantearás cambios radicales. Buscarás nuevos horizontes y oportunidades profesionales.

Amor: No permitas que la soledad y la angustia ganen espacio en tu vida diaria. Lo mejor es que te interrelaciones con la gente.

Riqueza: Impónete en tu trabajo, hazte respetar y demuestra que no tolerarás más abusos por parte de colegas ni de superiores.

Bienestar: Te volverás más práctico, más tenaz y mucho más hábil. Saca provecho de estas ventajas para seguir adelante.