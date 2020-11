Horóscopo del día martes 3 de noviembre de 2020

Aries: Tómate un momento para reflexionar sobre ciertas cuestiones importantes para ti. Esto te abrirá los ojos a la hora de decidir.

Amor: No permitas que los sentimientos del momento nublen tu visión a futuro en la pareja. Procura meditar antes de decidir.

Riqueza: No permitas que el caos que se desatará en tu ambiente laboral afecte tu concentración o rendimiento. Abstráete completamente.

Bienestar: No permitas que la duda te invada luego de haber tomado una determinación sobre el destino de una relación que sabes no es para ti.

Tauro: No tendrás mayores sobresaltos o complicaciones durante el día de hoy. Todo irá sobre ruedas y de acuerdo a lo esperado.

Amor: Las dudas te carcomerán durante toda la jornada de hoy, cuestionando las recientes determinaciones tomadas sin pensar.

Riqueza: Recientes eventos imprevistos han estado quitándote tiempo de descanso provocando alteraciones en tu ritmo laboral. Tómalo con calma.

Bienestar: No desaproveches toda oportunidad que se presente para mejorar tu economía en el hogar. El esfuerzo que debas invertir valdrá la pena.

Géminis: Más motivos para buscar en ti la forma de cambiar algunas actitudes aparecerán en la jornada de hoy. Medítalo en detalle.

Amor: La inseguridad y los celos infundados invadirán tu corazón durante la jornada de hoy. Busca ahuyentarlos con el diálogo.

Riqueza: Tus principios morales serán puestos a prueba por tus pares laborales en la jornada de hoy. Apégate a tus enseñanzas.

Bienestar: No caigas en el profundo error de subestimar las situaciones que debas atravesar en la vida. Asegúrate de dar lo mejor de ti a todo momento.

Cáncer: Mantén en mente que no eres el centro del universo. Deshazte de esa actitud egocéntrica que te mantiene a la defensiva.

Amor: A veces, las acciones con las que queremos erradicar el dolor de nuestras vidas, solo nos llevan a más miseria. Medítalo.

Riqueza: No te permitas dudar de tus capacidades solo porque recientes proyectos no han salido como lo esperabas.

Bienestar: Tener una autoestima alta no es sinónimo de egocentrismo. Es importante mantener alta la confianza que tengas en tus capacidades y virtudes.

Leo: Estás atravesando un período de grandes cambios, pero tienes la energía necesaria para enfrentarlos poniéndoles el pecho.

Amor: Asegúrate de tener buena presencia al momento de asistir a un evento, porque todos los ojos estarán puestos en ti.

Riqueza: El trabajo te insumirá muchas horas y no te dejará tiempo para el ocio. Hazte un hueco en tu agenda y dedícatelo a ti.

Bienestar: Eres apuesto, inteligente, carismático, simpático y sensual, pero tu elevada autoestima es lo que echa por tierra la demás cualidades.

Virgo: Existen situaciones en las que tu capacidad de razonamiento se vuelve irrelevante y es necesario actuar. Cuidado.

Amor: Las recientes tensiones han deteriorado notablemente la comunicación en la pareja. Procura solucionar este inconveniente.

Riqueza: Tu jornada laboral parecerá eterna en el día de hoy. No dejes que la desesperación te afecte demasiado.

Bienestar: No puedes ocupar la violencia como primera alternativa a la hora de enfrentar una discusión o altercado. Busca dialogar antes de hacerlo.

Libra: No podrás continuar con ciertas actividades que sabes terminarán por afectar negativamente la salud de la pareja.

Amor: Llegarás a la conclusión de que tus sentimientos hacia tu pareja ya no son lo que fueron antes. Busca reafirmar los vínculos.

Riqueza: La suerte estará de tu lado en el día de hoy. Lograrás salir airoso de ciertas situaciones tensas en el ambiente laboral.

Bienestar: No puedes permitir que tus subordinados hagan lo que les plazca en su lugar de trabajo, sobre todo siendo tú responsable por ellos. Reacciona.

Escorpio: Día de revelaciones, algunas buenas y otras no. Alegrías de índole laboral te ayudarán a superar este mal momento sentimental.

Amor: Tendrás que tomar una decisión clave para el futuro de tu pareja. Deberás determinar si ella importa más que el trabajo.

Riqueza: No permitas que nada te distraiga de tus metas u objetivos. Mantén los ojos en tu destino en todo momento.

Bienestar: Existen tantas cosas a las que renuncias cuando no das cabida al amor que hacen que la vida finalmente pierda brillo y se vuelva un paraje desolador.

Sagitario: Se acabará la fortuna con la que contaste anteriormente y llegará el momento de enfrentar las consecuencias de tus actos.

Amor: No dejes que te apene dar demostraciones de afecto a tu pareja. Esto es vital para fortalecer el vínculo entre ustedes.

Riqueza: Se te presentará la oportunidad de cambiar de rubro laboral. Evalúa detenidamente los pros y contras de esta decisión.

Bienestar: No permitas que la irá momentánea de discusiones se apodere de ti y ponga palabras en tu boca. Evita arrepentimientos tardíos e inútiles.

Capricornio: Buscarás hacerte entender sin éxito en ciertas conversaciones con tus familiares. Procura abrir tu mente a sus consejos.

Amor: No puedes pretender que tu pareja sea una copia exacta de tu personalidad. Debes aprender a aceptarla con sus características.

Riqueza: No todo lo que se inicia puede llegar a buen puerto. El fracaso es una posibilidad factible en todo proyecto.

Bienestar: Recuerda que el futuro esta en tus manos. Solo tu eres el verdadero artífice de tu destino. No hay nada que no puedas alcanzar si te lo propones.

Acuario: Día de revelaciones personales y redescubrimientos. Le pondrás un alto a aquellas actitudes que frenaban tu progreso.

Amor: Parte importante de la pareja es poder negociar ciertas actitudes que se sabe no aportan nada positivo a la unión.

Riqueza: Aparenta toda la serenidad que puedas en lo laboral. No permitas que te saquen de quicio, muéstrate cordial y atento.

Bienestar: Encontrarás el éxito solo cuando te propongas dar todo lo que tienes para alcanzarlo. Solo la dedicación hace a los ganadores lo que son.

Piscis: Serás la fuente de consuelo de un familiar cercano que contará con un grave dilema. Procura dar lo mejor de ti para ayudarlo.

Amor: Deberás mostrar cuanto has madurado para poder ganarte una segunda oportunidad con tu pareja. Pon todo de ti mismo.

Riqueza: Asegúrate de concretar todas las actividades agendadas para la jornada de hoy, pues tendrás serios retrasos hacia la noche.

Bienestar: El tiempo es nuestro único aliado y nuestro mayor enemigo. De una forma otra asegúrate de aprovecharlo de la mejor manera posible.