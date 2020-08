Horóscopo del día martes 4 de agosto de 2020

Aries: El calendario pasa día tras día velozmente, piensa cómo hacerlo más placentero y fructífero. Haciendo el bien, es una de las maneras.

Amor: La comunicación no será demasiado buena con tu pareja y tendrás que fijar mucho tu atención para no cometer errores.

Riqueza: Un desbordante dinamismo productivo promoverá ascensos y mejorará el nivel de vida y de trabajo.

Bienestar: Deja que las cosas tomen su ritmo natural. Si intentas apresurarlas no podrás manejar la ansiedad que te caracteriza, mantén la calma.

Tauro: La confianza de tus amigos es tu mayor tesoro. Guardas con recelo los secretos y las confidencias de ellos, sin defraudarlos jamás.

Amor: La sinceridad no será lo que reine en tu pareja en estos días. Tómate un tiempo para pensar lo que quieres de esta relación.

Riqueza: Podrás llevar a cabo proyectos industriales de alta rentabilidad, pero ten cuidado de la gente con la que te rodeas.

Bienestar: Tienes los pies sobre la tierra. Tu intuición te permite evaluar las situaciones con lucidez y humanidad, y esa paz se nota en tu salud.

Géminis: No desperdicies el tiempo porque cada instante que pasa es una gota de la vida que nunca más volverá a caer.

Amor: Eres irresistible al encarar un romance. Tu actuación invade de tal forma que la sexualidad surge naturalmente fogosa.

Riqueza: Tu actividad laboral será muy productiva, lo mismo que la económica. Tendrás algún tipo de satisfacción extra.

Bienestar: Debes estar por encima de las cosas que no tienen importancia y ponen en riesgo tu paz interior. Darle a cada cosa el lugar que merece es de sabios.

Cáncer: Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir de este problema laboral.

Amor: Cierto malestar por problemas de familia que aún no se han resuelto. Pero si consigues solucionarlos, mantente a una distancia prudencial.

Riqueza: El campo de acción se amplía con chances de crecimiento. Las impresiones que percibes te convocan a encontrar precisiones.

Bienestar: El dinero llegará si sabes detenerte a tiempo en las situaciones confusas. Un salto oportuno evitará decisiones molestas.

Leo: Compartir es mejor que apropiarse, preguntar mejor que dominar, convencer mejor que someter. Grábate a fuego estas palabras.

Amor: La sexualidad gratificante hará que los malos momentos de la pareja sean menos importantes. Crea nuevas situaciones.

Riqueza: Entre tus superiores y tú hay una buena relación porque evitas asustarlos con alardes de ambición, sigue así.

Bienestar: Sentirás que te sobra energía para realizar esa operación que tienes demorada hace tiempo. Estás bien físicamente para hacerla.

Virgo: La madurez personal es tu mejor tarjeta de presentación. Paso a paso caminas hacia los puntos que te has marcado.

Amor: Sabes que el estado físico y la belleza son importantes para la seducción, pero tu romanticismo hace vibrar cualquier corazón.

Riqueza: Tendrás una magnífica actuación en el terreno de la ense?anza o investigación, porque tomas tu trabajo con gran seriedad.

Bienestar: Valerte de ti mismo es positivo si no descartas que también puedes contar con los demás. Tu energía está óptima para seguir avanzando.

Libra: Perderás completamente los estribos por incompetencias en la gente con la que te toca interactuar. Muestra tu enfado.

Amor: Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida.

Riqueza: Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con él porque te puede costar caro.

Bienestar: Recibe a los cambios con los brazos abiertos. Si bien esconden incertidumbre, necesariamente presentarán una experiencia de la cual aprender.

Escorpio: Caerás en cuenta lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte.

Amor: Valora las peque?eces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compa?ía que tienes.

Riqueza: Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar.

Bienestar: La risa y los buenos momentos son bálsamos para el alma. Ellos serán tu mejor recurso para alejar de tu mente nubes de sufrimiento.

Sagitario: Se ve que hoy estás lleno de energía. El ejercicio y ciertas sonrisas harán maravillas en tu cuerpo y alma, debes estar atento.

Amor: Reclamos que te acosan. Elige distanciarte y pensar en frío porque no querrás tomarte la vida afectiva con dramatismo, no lo mereces.

Riqueza: Las ocupaciones y los trabajos te impulsarán a llevar una vida retirada y solitaria. Busca conectarte con tu espíritu.

Bienestar: Si hablando la gente se entiende, recurre a tu buen humor y tu don de gente cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar.

Capricornio: Puedes hacer una pausa y esperar un cambio que está al llegar. En un momento determinado tendrás que intervenir y tomar decisiones.

Amor: Quizá existan diferencias y fuertes discusiones que se superarán con un poco de voluntad y actitud positiva.

Riqueza: La realización de cursos de preparación serán puntos muy importantes para la consecución de tus proyectos.

Bienestar: Todos necesitamos tener una dosis de sano egoísmo. Piensa en ti como si fueras lo más importante del mundo.

Acuario: Tu capacidad mental está a un alto nivel. Ni siquiera algo tan espontáneo como conquistar dejará de ser filtrado por tu razón.

Amor: La búsqueda de la felicidad es una constante en tu vida. Un gran amor es lo ideal y lo debes defender sin medir las consecuencias.

Riqueza: Tus proyectos empiezan a tomar impulso. No pierdas el rumbo y continúa por ese camino, te traerá grandes beneficios.

Bienestar: No hay medicamento para los dolores del alma. Sólo tú puedes darte el placer que necesita tu corazón. En principio intenta ver las cosas más claramente.

Piscis: El balance es positivo. La vida te sigue regalando luz y en ti esta la fuerza para organizarte y para aprender las peque?as lecciones.

Amor: Pasión, romanticismo y sexo sin límites, de eso te alimentas. Cada día tu imaginación crea materia para disfrutar.

Riqueza: Aunque te costará salir de esta etapa en la que tu economía no va como deseas, lo conseguirás, pero deberás desarrollar tu ingenio.

Bienestar: Tu piel te mostrará lo que hay en tu interior. Tendrás tendencia a manchas o acne, intenta con medicamentos naturales.