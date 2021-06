Horóscopo del día miércoles 16 de junio de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Estarás sin tiempo ni ganas para divertirte. Tantas responsabilidades alterarán tu eterno buen humor. No te dejes avasallar.

Amor: Tus convicciones de tener siempre la razón pueden hacerte vivir momentos de inestabilidad en tu relación. Coherencia.

Riqueza: Inspiración para orientar grandes proyectos. Excelente para comprar, vender, tratar con abogados, firmar papeles y viajar.

Bienestar: Debes cuidarte de los conflictos con figuras de autoridad. Aprende a manejar tus impulsos, agudiza tu intelecto, sé más racional y menos emocional.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Tendrás que sacar lo mejor de ti para que tus colegas se intimiden contigo. No dejes que traten de superarte o pisotearte.

Amor: Es tiempo de que incluyas a tu pareja en tus planes ya que la relación está cada día más sólida y no hay nubarrones en el horizonte.

Riqueza: Serás de los pocos que logrará sobresalir en el trabajo. Te sentirás satisfecho con los logros conseguidos. Bien merecido.

Bienestar: Escucharás un secreto que roza tu círculo más íntimo. Trata de ser discreto y no estar desparramándolo por cualquier parte.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy será una jornada llena de problemas y contratiempos. Pero recuerda que al mal tiempo, lo mejor es tener buena cara.

Amor: No bastará con que llenes a tu pareja de regalitos y flores. Lo que hiciste merece una disculpa sincera y de corazón.

Riqueza: Este será un período fructífero en lo que respecta a lo económico. Podrás expandirte y obtener buenos dividendos.

Bienestar: Hoy no tendrás ganas de hacer nada, ni siquiera las tareas cotidianas. Pero tendrás que sacar voluntad de algún lado y cumplir.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Tu cuerpo te hará entender que es la hora de buscar un reemplazo para tus obligaciones, al menos temporalmente.

Amor: No podrás desarrollar una relación duradera si no te das la oportunidad de mostrarte tal cual eres. Medítalo.

Riqueza: Mantén todo aquello que no tiene que ver con tu trabajo fuera de tu mente cuando desarrolles tus actividades laborales.

Bienestar: No te permitas ser manipulado por aquellos que conocen tus debilidades. Utiliza tu voluntad para superarlas y lograr salir adelante tú mismo.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Serás impactado por ciertos pensamientos que abrirán usa serie de puertas para ti que antes permanecían cerradas. Aprovéchalo.

Amor: En el dialogo reside la capacidad de la pareja de proyectarse a futuro. Desarróllalo a su máxima expresión.

Riqueza: Lograrás mejores resultados a nivel laboral si puede llegar a tomar cari?o a el trabajo que desarrollas.

Bienestar: Las decepciones que nos tocan vivir nos marcan a todos de una forma u otra. Esta en nosotros el perder la esperanza y desfallecer o seguir adelante.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Los trámites no serán tu fuerte el día de hoy, ya que sufrirás demoras, los embates propios de la burocracia y algunos percances con empleados.

Amor: Modérate al momento de expresar las críticas hacia los familiares de tu pareja. Recuerda que tú la elegiste a ella, no a su familia.

Riqueza: Tendrás que gastar un poco menos de lo que gastas normalmente porque se avecinan tiempos de vacas flacas. Hazte una reserva.

Bienestar: Hoy será un día para el recuerdo porque te sucederá algo que te resultará extra?o y llamativo. Quedarás sorprendido por un buen tiempo.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Tu vida social pasará en estos días por su mejor momento. Tus amistades pedirán cita con tiempo para poder tener una comida contigo.

Amor: El plano afectivo no se quedará atrás. También tendrá cosas que reclamarte, pero eso podrás solucionarlo con un poco de cari?o.

Riqueza: Tienes que ser paciente. Controla tu carácter y concentra las energías en trabajar para forjarte un futuro mejor.

Bienestar: Te encantará, y revitalizará tu cuerpo y tu mente, conversar con tus amigos y sacar toda tu expresividad interna.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

No responderás de la manera que lo haces habitualmente. Lo mejor será que le pidas perdón, pero de manera sincera.

Amor: Tu pareja espera que seas más romántico con ella, incentívala con nuevas ideas y proposiciones. Que no se vuelva una amistad.

Riqueza: Etapa en la que tendrás que decidir si continuar con el negocio que tienes o dar un giro y comenzar una nueva actividad.

Bienestar: Te pedirán un consejo respecto a temas hogare?os, pero no sabrás qué responder. Asume la falencia y sigue adelante.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Tu inspiración no funcionará bien el día de hoy porque tú estarás en un lugar y tu mente andará vagando por quién sabe dónde.

Amor: Tienes que mostrarte más comprensivo con tu pareja porque no está pasando por un buen momento. Sé un apoyo para ella.

Riqueza: En el trabajo o en el estudio las cosas marcharán de las mil maravillas ya que has trabajado de manera correcta y con esfuerzo.

Bienestar: No es momento de estar presumiendo lo que tienes delante de personas que tienen menos que tú. Sé más humilde.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Tu orden y dedicación a la claridad te abrirán algunas puertas, puedes esperar a recibir propuestas misteriosas e inesperadas.

Amor: Búsqueda de más independencia por parte de tu pareja. Deberás aprender a aceptar los derechos propios y del otro a la libertad.

Riqueza: Realiza tus obligaciones en tiempo y forma. Encontrarás más respaldo y te será más fácil escalar posiciones.

Bienestar: Tienes que atender con gran cuidado a todo lo relacionado con tu ejercicio físico. Debes ser constante, pues tu salud necesita atención.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

La unión con tus seres más queridos te dará fuerzas. A falta de recursos buena resultará la imaginación. Confía en tus instintos.

Amor: Necesitas transformar tus relaciones afectivas, finalizar con las que ya no te satisfacen y conocer personas que te movilicen.

Riqueza: Aunque tengas las mejores ideas y motives a tu grupo, no obtendrás demasiados beneficios económicos a corto plazo.

Bienestar: Si tú haces una elección y la has analizado muy bien, no pienses en otras alternativas que pudieran resultar mejor porque te estarías boicoteando.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Sé más preciso al momento de pedir las cosas puedes generar un sinfín de frustraciones si no eres claro. Mantén la calma.

Amor: Tienes que ser más firme con tus familiares y amigos. No puedes dejar que se sigan entrometiendo en tu vida privada.

Riqueza: Te sacarán de tu rutina en tu trabajo y no sabrás qué hacer ni por dónde comenzar. Asume que eres un animal de costumbres.

Bienestar: Hoy no podrás hacer todo lo que tú quieras porque alguien te tendrá de acá para allá. No permitas que te dominen a su antojo.