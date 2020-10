Horóscopo del día miércoles 21 de octubre de 2020

Aries: Diseñarás proyectos que tendrán un impacto sobre la forma en que vives. Habla con las personas a las que afectan directamente.

Amor: Si crees que ya no hay romanticismo, invierte tiempo y busca nuevas ideas sobre cómo llenar de pasión tu relación.

Riqueza: Sacarás adelante los proyectos que se presenten, los exámenes o los trabajos que tengas que entregar. Los astros están de tu lado.

Bienestar: Evita malos entendidos con los vecinos, ya que un problema podría llegar a multiplicarse de forma desproporcionada. Será mejor mantenerse al margen.

Tauro: Buen momento para plantear cambios en el hogar. Realizar reformas superficiales hará que te renueves y te sientas pleno cada vez que entres en tu hogar.

Amor: Invierte tiempo y atenciones para esa persona que quieres. Las relaciones no funcionan por sí solas, pon empe?o en salir adelante.

Riqueza: Es posible que un talento creativo se convierta en un proyecto rentable. Al principio, tal vez los costos sean mayores que los ingresos.

Bienestar: Confía en tu sexto sentido sobre en quién puedes confiar y en quién no. No te dejes enga?ar por falsos amigos que se aprovechan de ti.

Géminis: Comienza una nueva etapa en tu vida. Los cambios del entorno te afectarán aunque no quieras. Abre tu mente y tu corazón.

Amor: Sentirás que te controlan todo el tiempo. Debes tomarlo con calma y dejarle ver a los demás que no hay de qué preocuparse.

Riqueza: Tu impulsividad podría jugarte una mala pasada. Si no estás seguro del paso a dar consulta con un especialista.

Bienestar: Aprovecha las energías de este día para pensar en los cambios que quieres hacer en tu vida, y en la manera en la que quieres hacerlos.

Cáncer: Extrañarás especialmente a tus seres queridos. Sucederá algo en el ámbito íntimo que te afectará más de lo que imaginabas.

Amor: Tendrás un día feliz, siempre y cuando compartas tus alegrías con alguien. Si te han herido, acepta las disculpas y no condenes.

Riqueza: Si quieres cambiar algún aspecto de tu vida tendrás muchas facilidades. Oportunidad para ponerse al día con la tecnología.

Bienestar: Podrás disfrutar de los placeres de la vida. Prepara una comida especial que te haga sentir una persona VIP.

Leo: No comentes tus dudas con personas que no conoces demasiado. Resérvate los detalles de tu vida privada para ti mismo.

Amor: No dudes en escaparte unos días con la persona que amas, será esencial para suavizar esas asperezas que hoy los separan.

Riqueza: Si alguien trata de perjudicarte en el trabajo no servirá hacerte el distraído. Hazle frente a la situación, no temas.

Bienestar: En materia legal, decide de inmediato, el tiempo jugará en tu contra. No olvides consultar a un profesional sin importar lo que cueste.

Virgo: Tu solidaridad resultará conmovedora ante personas que te creían indiferente o frívolo. Florecen nuevas relaciones.

Amor: Toma distancia y piensa qué es lo que estás necesitando. Quizás salves la relación y puedas renovar el compromiso.

Riqueza: De cada diez proyectos solo tres serán redituables. No desperdicies tu energía en todos ellos, concéntrate en los posibles.

Bienestar: Llama a los amigos y pide sostén en este trance. Diles que no a los mezquinos intereses de los individuos, trabaja en grupo.

Libra: Será necesario que flexibilices tus ideas para que el placer se instale en tu vida cotidiana en todos los ámbitos de tu vida.

Amor: Conocerás a alguien con mucha personalidad que te enseñará a aplacar tus celos, posesión, control y caprichos.

Riqueza: Se genera un clima espeso, turbio, en el que intentan dejarte fuera de interesantes proyectos. No actúes con ingenuidad.

Bienestar: Aunque no eres un orador profesional tienes el carisma suficiente como para convencer a todos e imponerte. Anímate, no temas.

Escorpio: No te creas la gran persona como para juzgar a quien tienes alrededor. Baja tu nivel de exigencia y haz uso de la tolerancia.

Amor: La relación con tu pareja pasa por un mal momento. Haz lo necesario para revertir esta situación. No dejes pasar más el tiempo.

Riqueza: Se acelerarán tus proyectos económicos y tus asuntos laborales. Deberás estar preparado para afrontar nuevos desafíos.

Bienestar: Presta atención a cómo te expresas e intenta mantener una comunicación fluida. Te ayudará para emprender esos proyectos que tienes guardados.

Sagitario: Todo vale cuando se trata de ser feliz. Insistirás con alcanzar tus objetivos y con un poco de esfuerzo lo lograrás.

Amor: La intimidad es un refugio para mostrarte sin inhibiciones. La intensidad y complicidad se juegan a todo o nada en la pareja.

Riqueza: No confundas la estabilidad con inmovilidad. Probablemente creas que tu economía esta estancada. Haz tu jugada.

Bienestar: Es momento de relajarte. Busca una buena comedia en televisión. Cambiar tu foco de atención te permitirá disminuir el agotamiento y estrés cotidiano.

Capricornio: Brusco cambio de opinión que permite lograr un inusual consenso te llena de satisfacciones y te acerca a tus objetivos.

Amor: El amor se vuelve crítico, las peleas pueden llevar a un punto sin retorno. No te enredes con personas muy diferentes a ti.

Riqueza: Deja que tu socio o tu pareja se encarguen de los tratos comerciales y ocúpate exclusivamente de la parte financiera.

Bienestar: Tomar decisiones, si bien no siempre es fácil, te brinda la enorme tranquilidad de no seguir las directivas impuestas por terceros.

Acuario: La inestabilidad laboral que estás viviendo no favorecerá a tu vida cotidiana. Sé precavido, ahorra cuanto puedas para evitar pasar privaciones a futuro.

Amor: Las cosas con tu pareja parecerán estar bien, pero tu las verás de manera diferente. Buen momento de aclarar las cosas.

Riqueza: Tendrás tu revancha, pero aún no es tu momento. Intuición y determinación serán tus fuertes para lograr el éxito financiero.

Bienestar: Tiendes a vivir con mucha tensión provocándote dolores de cabeza. Te preocupas mucho por los demás. Cuida que no bajen tus defensas.

Piscis: Tu positivismo atraerá nuevas amistades. La filosofía que aplicas a tus quehaceres diarios te simplificará la vida. Satisfacciones.

Amor: Confusión. Etapa en la que no tendrás claro tus sentimientos. Mezclarás sentimientos de amistad con amor. Usa la coherencia.

Riqueza: El clima laboral no será tan grato como deseas. Evita mezclarte con personas que quieren lastimarte con mentiras sobre ti.

Bienestar: La calma extrema por la que pasas no ayudará en tus emprendimientos. Ve lento pero seguro, si la base es fuerte el resto se sostiene solo.