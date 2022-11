Horóscopo del día miércoles 23 de Noviembre de 2022

ARIES

HOY: Hoy caerás en cuenta de que parte importante de una vida sentimental plena es compartir las desventuras con la persona que amas.

AMOR: Aprovecha el fin de semana para realizar con tu pareja aquellos arreglos en el hogar que te viene pidiendo hace tiempo.

RIQUEZA: Hoy sentirás el cansancio de la semana caer sobre tus hombros. No te permitas flaquear y termina con tu trabajo de este día.

BIENESTAR: No siempre atravesarás situaciones de dicha en la vida. Lo importante es saber que se puede contar con alguien para enfrentar las vicisitudes.

TAURO

HOY: Deberás entender que el mundo no está únicamente para que satisfagas tus necesidades. Despierta a la realidad.

AMOR: Dedica este día para pasarlo con la familia de tu pareja como ella lo desea. Le demostrarás de esta manera cuanto la amas.

RIQUEZA: Recubrirás con sorpresa que aquella actividad que tienes como hobby podría darte un buen rédito económico.

BIENESTAR: No temas pedir ayuda a tus seres queridos cuando notes que la carga que lleves en tus hombros se torne muy pesada. Que el orgullo no estorbe.

GÉMINIS

HOY: No es un buen día para todo lo referido a compra o venta de inmuebles. Espera unos días que la situación cambiará.

AMOR: Una salida al cine o un paseo a la luz de la luna son buenas alternativas para reconquistar a tu pareja. Tenlas en cuenta.

RIQUEZA: Ten cuidado con la letra chica a la hora de firmar cualquier papel. Ante la duda, busca el asesoramiento de un profesional.

BIENESTAR: Período excelente para dedicarte a tu cuerpo y tu salud. Empieza por una buena alimentación, deportes y un cambio de look.

CANCER

HOY: Recibirás una noticia que significará un golpe a tu orgullo. No te pongas mal, es algo pasajero por lo que no vale la pena sufrir.

AMOR: Nadie daba crédito a que ustedes llegarían hasta donde están hoy, a punto de casarse y pensando en la paternidad.

RIQUEZA: Este es un período favorable para las inversiones. Aparecerán muchas propuestas económicas, pero sólo un par serán viables.

BIENESTAR: No sientas piedad de ti mismo. Si te caíste, levántate y comienza de nuevo. Nunca olvides que no está muerto quien pelea.

LEO

HOY: No tendrás el valor suficiente para darle a alguien cercano una noticia que no será de su agrado. No dejes pasar el tiempo.

AMOR: No sientas culpa por haber terminado con tu pareja. La relación no daba para más y era necesario que uno tomara la decisión.

RIQUEZA: Tendrás que saber detectar las oportunidades laborales. No aparecerán con frecuencia, pero debes estar atento por si acaso.

BIENESTAR: Si no confías en ti mismo, es muy difícil que alguien lo haga. Analiza qué pasa en tu interior y aprende a seguir tus pálpitos.

VIRGO

HOY: Todo se dará para que puedas tener un fin de semana perfecto en compañía de tus seres queridos. Descansa la mente.

AMOR: No pretendas que sea siempre tu pareja la que busque un acercamiento. Deja el orgullo de lado y demuéstrale tu amor.

RIQUEZA: Ese negocio que tenías entre manos se pospondrá unos días. No te desanimes vientos favorables soplarán para ti.

BIENESTAR: Existen situaciones en las que lo mejor es dejar que el tiempo se encarga de resolver. Asegúrate de hacer todo lo que este a tu alcance y relájate.

LIBRA

HOY: Se comenzarán a alejar inconvenientes que asolarán la integridad de la pareja en jornadas anteriores. Comienza a relajarte.

AMOR: Durante el día de hoy procura un acercamiento con tu pareja. Las cosas estarán dadas para limar viejas asperezas.

RIQUEZA: Disfruta de la tranquilidad de tu hogar realizando aquella reparación que tienes olvidada. No la postergues más.

BIENESTAR: Que tu impaciencia no arruine la única posibilidad que tienes de ponerle fin a ciertos problemas que has estado teniendo. Deja que el agua corra.

ESCORPIO

HOY: Tendrás la chance de compartir un grato momento junto a tus seres queridos en la jornada de hoy. Aprovéchala.

AMOR: Deja el orgullo de lado y propicia un acercamiento con tu pareja. Se avecinan tiempos de armonía y ternura en la relación.

RIQUEZA: Busca un tiempo durante la jornada de hoy para revisar las actividades de la semana. Que el trabajo no te tome por sorpresa.

BIENESTAR: Recuerda que todos eventualmente recibiremos una retribución por nuestra forma de actuar. Siempre ten en cuenta los sentimientos ajenos.

SAGITARIO

HOY: Deberás aceptar que has sido tú el responsable por la reciente separación con tus seres queridos. Enfrenta tus culpas.

AMOR: Aprovecha la jornada para disfrutar de tu pareja. Organiza alguna actividad juntos que sea del agrado de ambos.

RIQUEZA: Aprovecha la jornada para visitar ferias y mercados de pulgas. Ve tras esos artículos decorativos que tanto te gustan.

BIENESTAR: No puedes esperar que siempre las soluciones a tus problemas caigan del cielo. Hay ocasiones en las que uno debe buscar activamente su destino.

CAPRICORNIO

HOY: Dedícate a poner en orden las cosas de tu casa. La desorganización está haciendo estragos y es hora de terminar con el caos.

AMOR: Tu pareja y tú superaron varias crisis y ahora se abre un abanico de posibilidades para la relación. Planifiquen a largo plazo.

RIQUEZA: Este es un buen momento para establecer nuevos contactos. Ellos te ayudarán a superar tus dificultades económicas.

BIENESTAR: La única manera de progresar en la vida es apartándote de la mediocridad. Aléjate de aquellas personas que no te aportan nada.

ACUARIO

HOY: Hoy estarás todo el tiempo a la defensiva. Relájate, que nadie pretende atacarte. El peligro está dentro de tu entorno familiar.

AMOR: Nuevas posibilidades se abren para la pareja. Las crisis que superaron fueron importantes, pero ahora reina la calma.

RIQUEZA: Deja de lado las preocupaciones económicas y ocúpate de pasar más tiempo con tu familia. No todo es trabajo en la vida.

BIENESTAR: Ante los grandes cambios, es normal que sientas dudas y temores. Lo mejor es aceptarlos con valentía y enfrentar los problemas que surjan.

PISCIS

HOY: Hoy puede ser un gran día, depende de cómo lo enfrentes. Por lo pronto, hay pronóstico de tormentas en el hogar.

AMOR: Lo que te moleste de tu pareja no debes dejarlo pasar. Habla con ella de manera sincera y exprésale tus sentimientos.

RIQUEZA: No dejes nada librado al azar. Si no estás pendiente de todo, lo más probable es que se filtren los errores y todo fracase.

BIENESTAR: Emplea de manera saludable tu tiempo libre. Viajar con amigos, visitar a tu familia o simplemente dedicarte a descansar son buenas opciones.