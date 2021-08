Horóscopo del día miércoles 25 de agosto de 2021

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: Las relaciones con socios atravesarán un ciclo caliente. Deja la puerta abierta al diálogo y planifica una estrategia.

Amor: El amor llega de la mano de la estabilidad. Serás buscado para dar consejos, salir de fiestas y contagiar alegría.

Riqueza: Si eres estudiante y no trabajas, tus padres te darán una suma de dinero. Ten cuidado y piensa bien en qué lo vas a invertir.

Bienestar: Combina energía y contundencia, así conseguirás que los esfuerzos de todos fluyan hacia un punto común y logres el éxito seguro.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: Las oportunidades de mejorar están a tu alcance. Mira con optimismo hacia el futuro y encontrarás el punto adónde llegar.

Amor: Hoy sentirás el deseo de dar a tu pareja el apoyo y la solidaridad que necesita. Es importante que se sienta reconfortada con tu amor.

Riqueza: Un día perfecto para ponerte las pilas y buscar un cambio laboral. No tendrás problemas, serás hábil y tendrás mucha capacidad.

Bienestar: En tu cara se podrán visualizar los problemas que has sufrido durante el día. Regálate una mascarilla o un baño facial con vitamina C.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Cada persona debe crear su mundo ideal. El tiempo te dirá si supiste elegir adecuadamente y si encontraste la magia necesaria.

Amor: Se pueden prever horas de dicha para todos aquellos que formalicen sus relaciones amorosas y de largo plazo.

Riqueza: Debes moldear tu fortuna con acciones coherentes y evitando altercados y decisiones atropelladas.

Bienestar: Enfrenta uno a uno los problemas domésticos, familiares y laborales con humor y sabiduría. Es la mejor manera de verlos.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Se agranda la familia ya que, alguien que no esperabas, traerá la noticia y espera ser recibido con bombos y platillos. No lo defraudes.

Amor: Las buenas relaciones con el sexo opuesto amortiguarán las vicisitudes provocadas por algunos conflictos profesionales.

Riqueza: Se generarán momentos acertados para progresar a través de ráfagas afortunadas en los afectos y las finanzas.

Bienestar: Este día será el más difícil de tu vida, con sabiduría, buenos amigos, consejos y mucha humildad pasarás esta prueba con integridad.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Actúa con integridad y firmeza, que todo saldrá bien. Necesitarás de todo tu poder de concentración y creatividad para sostener tus ideas.

Amor: Los sentimientos serán adversos y a veces impulsivos. Sin embargo, con un poco de tu dulzura, la pareja podrá consolidarse.

Riqueza: Serás promovido a una posición superior en tu trabajo y, por supuesto, la remuneración será mucho mayor.

Bienestar: La vida en familia te encanta, puedes pasar horas disfrutando de una reunión con los tuyos. Eres venerado por tu gran corazón.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Contarás hoy con determinación, fuerza de voluntad y justicia. Podrás llegar a tus metas y sentirte realizado.

Amor: Hay riesgos de traición en el amor. Quizá has desatendido a tu pareja y ahora pagues las consecuencias, pero todo puede ser reparable.

Riqueza: No busques en el juego la salida que debería darte el trabajo. El riesgo es muy grande y podrías perjudicarte aún más.

Bienestar: Tu inestabilidad hace que no puedas estar cinco minutos en el mismo lugar. No planificas ni evalúas ideas, por eso quedas siempre insatisfecho.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Algunas de tus reacciones serán tan precisas que provocarás un cambio permanente para bien. Obtendrás el respeto de tus pares.

Amor: Tranquilízate y cambia de actitud. La posibilidad de una nueva relación amorosa no se encuentra tan lejos, es cuestión de saber mirar.

Riqueza: Actúa desde la seguridad de que los cambios suponen progreso para tus intereses, así se beneficiará tu vida y la de los tuyos.

Bienestar: A veces te remites al azar y a las premoniciones ante las dificultades para resolver los problemas. En tu interior está la clave de tus desvelos.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Hoy estarás muy sensible a los comentarios de la gente, tus respuestas serán cortantes y rápidas. No te eches atrás.

Amor: Recuerda que a veces tus ganas de libertad no siempre dan los mejores resultados. Acepta algunas condiciones de tu pareja.

Riqueza: Tus proyectos de trabajo se afianzarán y recibirás un gran apoyo, sobre todo si se relacionan con cuestiones artísticas.

Bienestar: Si estás esperando resultado de algún examen físico, resultará favorable, pero igual no dejes de visitar a un médico. Cuida tu salud.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Estás en buena forma y rodeado de quienes más quieres. Una reunión familiar te dará la ocasión para dejar a un lado un conflicto.

Amor: Estabilízate emocionalmente, es un buen periodo para clarificar el destino de tu vida afectiva y alejar los fantasmas que te acechan.

Riqueza: Propensión a las discusiones y exageraciones en el ámbito laboral, lo que afectará tu situación económica. Mejor, trata de controlarte.

Bienestar: Personas inútiles te están afectando. Mantente ocupado en los asuntos que tienes entre manos y verás que esas tensiones desaparecerán.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Día positivo para estar solo, ya que te sentirás apático, malhumorado y ensimismado. Reduce al mínimo los roces con tu entorno.

Amor: Las salidas son muy buenas para conocer gente nueva, trata de ser más social porque al amor no lo encontrarás encerrándote en tu casa.

Riqueza: No confíes en que tienes tu puesto asegurado. Tampoco dejes que tu rendimiento laboral decaiga, porque podrías estar en problemas.

Bienestar: Debes aprender a valorar el dinero. Si bien no debe ser el eje de tu existencia, es el motor que te permitirá satisfacer tus necesidades terrenales.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: Pondrás en acción los mecanismos movilizadores del ingenio y muchos planes comenzarán a plasmarse.

Amor: No te angusties si aún no has encontrado el amor que complete tu alma. Lo bueno es que sepas esperar al amor que deseas sentir.

Riqueza: A través de una racha de compensaciones y florecientes proyectos comerciales podrás eliminar deudas y estabilizarte.

Bienestar: Utiliza tu creatividad. Sal con tus amistades a eventos artísticos como el cine, el teatro o la danza. También la vida social estará bien espectada.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Te has levantado con un tema fijo en la mente. No lo dejes pasar un día más y decídete a hablar con la persona que corresponde.

Amor: La exaltación llega a su máximo esplendor y todo es espectacular, vibrante y magnífico. La pareja atraviesa por sus mejores momentos.

Riqueza: Si tienes alguna entrevista de trabajo, desarrollarás tus mejores capacidades de convicción. Tendrás buenos resultados.

Bienestar: Cuidado, para equilibrar esta energía deberás hacer deporte y tratar de no entrar en discusiones. La armonía debe ser tanto interna como externa.