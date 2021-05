Horóscopo del día miércoles 26 de mayo de 2021

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Sentirás que es el momento indicado para intentar una aproximación a amigos cercanos de quienes te alejaras recientemente.

Amor: No temas pedir disculpas a tu pareja, la soberbia no es una buena consejera en lo que al amor se refiere. Medítalo.

Riqueza: No podrás postergar más tiempo ciertas responsabilidades que tienes en el tintero. Afronta tus obligaciones.

Bienestar: Quien olvida su pasado está condenado a repetirlo indefectiblemente. Mantén las ense?anzas que la vida te ha dado siempre contigo.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te verás completamente superado por ciertos eventos que te tocará vivir en el día de hoy. No pierdas tu acostumbrado temple.

Amor: Procura aprender de los errores de tu pasado en lo que al manejo de una relación se refiere. No repitas errores.

Riqueza: Las cosas parecerán empeorar de manera continua y constante durante la evolución del día a nivel laboral. Paciencia.

Bienestar: No puedes permitirte perder el control de tus actos en ningún momento, más allá de las situaciones que debas enfrentar en la vida.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

La jornada de hoy la vivirás de manera vertiginosa. A pesar de esto lograrás salir airoso de toda situación que enfrentes.

Amor: Todas las tensiones parecerán desvanecerse de manera mágica al iniciar el fin de semana. Busca dejar el orgullo de lado.

Riqueza: Procura terminar con todos los compromisos destinados al día de hoy, pues hacia la noche surgirán imprevistos.

Bienestar: Acostúmbrate al hecho de que no puedes tener cada aspecto de una situación bajo un estricto control. Existen cosas que trascenderán tus capacidades.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Se ampliará tu horizonte, podrás ver nuevas y mejores formas de ganarte la vida y te sentirás mucho más feliz.

Amor: Hay mil formas de seducción y la camaradería es una de ellas, así que deja de lado tus ideas raras sobre el amor.

Riqueza: La armonía en el resto de los aspectos de tu vida te ayudará a concentrarte más en lo que respecta a lo laboral.

Bienestar: Una buena salida para los problemas del día, puedes hallarla en un buen libro. Es cuestión de concentrarte un rato en otra ficción.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Tu capacidad de adecuación te ayudará a aceptar y acatar las órdenes que han sido dadas en tu vida. Ten paciencia.

Amor: Necesitas replantear tus relaciones afectivas. No te precipites y déjate aconsejar por una persona cercana, un pariente o un amigo.

Riqueza: Si el ingenio espontáneo de tu signo se une al empuje de Marte, podrías mejorar tu nivel de vida notablemente.

Bienestar: Tu postura mental está en óptimas condiciones. Estás preparado y tienes la capacidad de escuchar tu corazón sin perturbarte en el intento.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No creas que hoy el mundo está contra ti. Tu estado anímico y tu energía tienen una gran influencia en el resultado de las cosas.

Amor: Tu hermetismo en cuanto a los problemas laborales o familiares hace que tu pareja se sienta desplazada. Cuéntale qué te pasa.

Riqueza: El día se presenta con buenas perspectivas en lo referente a compra y venta de inmuebles o en lo relacionado a juegos de azar.

Bienestar: No veas sólo los errores en los demás. Aprende a aceptar a cada uno como es, de lo contrario te quedarás solo, sin amigos.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No te permitas ceder ante la presión de una realidad complicada y tajante. Mantente sereno, y calmo, las cosas mejorarán.

Amor: Vivirás una jornada de continua reconciliación con tu pareja. Esto será la compresa fría que tanto necesitaban. Disfrútalo.

Riqueza: Se presentará la oportunidad de ayudar en gran manera a un par laboral. No la desaproveches, te será útil más adelante.

Bienestar: Es muy importante poner cuidado en la imagen que uno proyecta hacia el mundo. Muchas puertas se abrirán o cerrarán en función a esto.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

La hipocresía ha sido tu aliada por un largo tiempo, pero ha demostrado llevarte a la miseria y soledad. Cambios se acercan.

Amor: La soledad no siempre es mala compa?ía. No te permitas recaer en amores pasados solamente para estar con alguien.

Riqueza: Tomarás las riendas de tu destino. Le darás más importancia a la planificación de tus metas profesionales.

Bienestar: Tomar la determinación de cambiar de trabajo nunca es sencillo, sobre todo si tienes un presupuesto apretado. Cubre todos los aspectos posibles.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Lograrás evolucionar a nivel intelectual y emocional en la jornada de hoy. Replantéate ciertas actitudes hacia la vida.

Amor: Sentirás como la relación junto a tu pareja evoluciona favorablemente con cada día que transcurre. Disfruta este momento.

Riqueza: Deberás poner toda tu atención en tus actividades laborales de hoy pero lograrás culminarlas todas sin mayores inconvenientes.

Bienestar: Las tensiones de una realidad tajante y despiadada pueden hacernos actuar de manera tonta a veces, magnificando situaciones mundanas.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Se aproximan buenos momentos a nivel laboral si te lo propones. Jornada propicia para alterar la rutina de la pareja.

Amor: No juegues con los sue?os e ilusiones de los que te rodean solamente para satisfacer tus necesidades y deseos. Debes madurar de una vez.

Riqueza: No te permitas aflojar el ritmo de trabajo que estas llevando actualmente. Sacrifícate un poco más y lograrás maravillas.

Bienestar: Aprenderás de la peor forma que no debes dar tu confianza despreocupadamente. Que esta lección de la vida te acompa?e por el resto de tus días.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Tu buen gusto se notará en tu porte y en tu vestir. Tendrás una etapa de verdaderos éxitos sociales obtenidos por mérito propio.

Amor: Si estás acostumbrado a dar órdenes en el trabajo, cambia de frecuencia en tu casa, tu pareja te lo agradecerá.

Riqueza: Tendrás que hacer malabares para no salir afectado negativamente con la firma de un contrato o negocio que estás por cerrar.

Bienestar: Estarás pleno en tu salud física, espiritual y mental. Dedicarás más tiempo a los amigos, la familia y los problemas de la comunidad.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Tu cuerpo pedirá a gritos alguna forma de descargar las tensiones negativas acumuladas recientemente. Trata de relajarte.

Amor: El fin de semana abrirá nuevos horizontes a nivel sentimental para ti. Lograrás dejar de lado discusiones y pleitos.

Riqueza: Notarás un significativo incremento en tu eficiencia a nivel laboral ahora que tu ambiente es menos tenso. Aprovéchalo.

Bienestar: No dejes que las presiones que recibes durante toda tu jornada laboral te sigan al hogar. Asegúrate de dejarlas en la puerta de salida del trabajo.