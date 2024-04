Horóscopo del día miércoles 3 de abril de 2024

Aries. Comprometete en dar y recibir. En la retroalimentación ves lo que necesitas hacer y terminar hoy, no pierdas la visión del mañana.

Amor: La pareja resultará un firme sostén en buenos y malos momentos, más si hay conflictos de familia. Incómodos silencios.

Riqueza: Tu habilidad para realizar el trabajo eficazmente y para pensar soluciones de manera creativa te llevarán al éxito.

Bienestar: Evitá hacer demasiadas cosas a la vez porque terminarás con los cables cruzados. Ensayá nuevos deportes y terapias alternativas.

Tauro. Organizate bien para que el tiempo te rinda y para descansar. Así podrás tener suficiente energía y rendir más y mejor.

Amor: A mayor transparencia, mayor tranquilidad para tu pareja y para vos mismo. Harás bien en conciliar y en acortar las distancias.

Riqueza: Podés experimentar estrés debido a demoras y soluciones que no llegan. Para la próxima debés ser más precavido.

Bienestar: Deberás trabajar más tu autoestima con el fin de que aprendas a valorarte en la justa medida. Los extremos son malos, deberás verte tal cual eres.

Géminis. Preparate para ajustar tus planes más de una vez. Podés tener que replantear algo que creías que habías dado por terminado.

Amor: Tu carácter apasionado y el deseo de establecer una relación más estable te permitirán conseguir algo perdurable a nivel pareja.

Riqueza: Buen momento para avanzar sin miedo en el plano laboral. Estudiá bien lo que deseas y encaminate hacia el logro de tus objetivos.

Bienestar: Independientemente de lo que digan los demás, sabés lo que más te conviene para tu vida y debés seguir tus intuiciones.

Cáncer. Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprendé a escuchar a tu cuerpo con más atención o estos aumentarán.

Amor: Verás la soledad en tu vida hoy. Te darás cuenta que no sirve de nada lo material sin nadie con quien compartirlo.

Riqueza: Nuevas ideas rondarán tu cabeza, no las descartes de inmediato, pueden representar la base de cambios más adelante.

Bienestar: No permitas que utilicen tus necesidades para presionarte o desvalorizarte. Imponete si la ocasión así lo requiere, demostrá tu personalidad.

Leo. No desistas de proyectos si algo no resulta como lo habías planeado, alejate de personas pesimistas que te tratan de desalentar.

Amor: Evitando decirse lo que cada uno piensa y ocultándose secretos, la relación no avanza. Es más, va directo al fracaso.

Riqueza: Si la falta de dinero te intranquiliza, intentá vivir con lo mínimo. Conflictos con la autoridad y el entorno, mantené la diplomacia.

Bienestar: Mejor callá a tiempo, ya que las falsas interpretaciones estarán a la orden del día y pueden perjudicarte bastante.

Virgo. Notarás avances y estás en condiciones de ser vos mismo, no una copia de otra persona. Las imitaciones siempre son malas.

Amor: Echarás mano de todos tus recursos para seducir. Sos inteligente, alegre, afectuoso y sabés cómo enternecer el corazón ajeno.

Riqueza: En buena parte de tus negocios te irá bien, mejor de lo que imaginás. Pero, a un paso del éxito, un revés te hará retroceder.

Bienestar: Decí con claridad qué te molesta y así evitarás acumular rencor por cuestiones que generalmente los demás ignoran. No se puede adivinar lo que sentís.

Libra. Tomate vacaciones porque esa oficina es un volcán en erupción, y cuando vuelvas seguramente todo estará más tranquilo.

Amor: No idealices a tu pareja. Poné los pies sobre la tierra y actuá con sentido común frente a las situaciones compartidas.

Riqueza: Puesto que te has dejado llevar por las circunstancias y no te has detenido a evaluarlas, estarás a la espera de la fortuna.

Bienestar: Son momentos para cuidar tu reputación profesional, demasiada espiritualidad en la carrera puede tambalear puestos de autoridad. Respetá la jerarquía.

Escorpio. Tu potente personalidad impone la atención de quienes te rodean, tanto por el porte real como por tu aire de superioridad.

Amor: Un viaje en perspectiva te dará la oportunidad para un nuevo encuentro o para revivir una antigua llama, preparate.

Riqueza: No enseñes tus secretos, guardaá siempre un as bajo la manga porque tus colegas querrán desplazarte.

Bienestar: Hay opciones que adoptar que no se pueden tomar en soledad. Ha llegado la hora de reanudar negociaciones, abrir el debate y poner fin a las hostilidades.

Sagitario. Los pensamientos que se te vengan de repente podrían ser reveladores para continuar con tu plan de vida. Dale crédito incluso a lo que parezca descabellado.

Amor: En el hogar que has formado, se destacarán en estos días la armonía y la cooperación, y sentirás un clima de cordialidad hermoso.

Riqueza: No pares de invertir en la perfección y en el progreso individual. Reciclate porque es una inversión a un futuro redituable.

Bienestar: El Sol y la Luna propician un poquito de tensión. Tené a mano un poco de aceite esencial y dejate llevar por las sensaciones.

Capricornio. No dejes postergado o al azar ningún compromiso u obligación. Mantenté al día y lograrás evitar problemas futuros.

Amor: Jornada complicada para la pareja, evitá caer en las discusiones constantes sobre quién tiene razón. Dejalas pasar.

Riqueza: La vida se mueve en etapas. Debés aprender que algunas son mejores que otras, no des lugar a la desesperanza.

Bienestar: Mantené tu conciencia limpia y dá lo mejor de vos en cada ocasión, así no deberás temerle a nada en el mundo. Solo así alcanzarás la tranquilidad.

Acuario. Tu necesidad de tener todo bajo control te hará comenzar a actuar como un tonto. Aceptá que solamente sos humano.

Amor: Deberás despojarte completamente de todo tipo de inmadurez si pretendés que el amor de tu vida no pase de largo.

Riqueza: Sufrirás de una repentina dificultad para concentrarte a nivel laboral. No debés desesperar, procurá avanzar despacio.

Bienestar: La sabiduría proviene exclusivamente de la experiencia acumulada. Y la única manera de alcanzarla reside en aprender de nuestras vivencias.

Piscis. El caos y la transición aún no terminan, la vida es cíclica. Recordá que todo cambia y lo mejor es adaptarse a las modificaciones.

Amor: Necesitás aprender a dar y recibir en una unión sexual. No seas intolerante a cualquier oposición a tus fantasías sexuales.

Riqueza: Agotado, nervioso, con miedo de que no alcance el dinero, no darás abasto con los reclamos afectivos de tu gente.

Bienestar: Tu frase de cabecera, puedo solo y puedo con todo, hoy podría resultarte un tanto agotadora. No somos una isla, todos necesitamos a alguien.