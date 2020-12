Horóscopo del día miércoles 30 de diciembre de 2020

Aries: No tendrás sobresaltos en tu salud. Es estable, pero de cualquier manera no dejes de tener esos sanos hábitos alimenticios.

Amor: Es difícil que acontezcan hechos ingratos, peleas o distanciamientos. Igualmente, supera los rencores y olvida las penas de amor.

Riqueza: Tus colegas y socios te estimularán para dar el salto que necesitas para poder repuntar económicamente.

Bienestar: Recupera el tiempo perdido, tienes la energía y el conocimiento necesario para ponerte al paso y salir adelante. Empieza ahora mismo.

Tauro: Deberás darle prioridad a tu comunicación, así que ponte al día en tus llamadas. También deberás tomar una decisión en torno a tu trabajo.

Amor: Hay una relación que florece hacia un romance amistoso, te agradarán los consejos de amigos. Puedes gozar de la ternura y el afecto de otros.

Riqueza: Tu intuición te dice que hay maneras más interesantes de ganar dinero. Perfila tus ambiciones porque las ganancias te esperan.

Bienestar: No dejes pasar la oportunidad de encontrarte con esa persona que deseas ver. A veces las oportunidades en la vida pasan sólo una vez.

Géminis: Surgirán conflictos con tus compañeros y aunque, en general, serán superables, harán que te sientas incómodo en tu trabajo.

Amor: Surgirán desacuerdos explícitos o silencios incómodos en el seno de la pareja. Piensa bien antes de confesar tus miedos o dudas.

Riqueza: Los problemas económicos y laborales no te quitarán el sueño, así que si necesitas comprar alguna cosa, aprovecha ahora.

Bienestar: No seas avaro, intenta llevar una vida normal y sin ostentaciones si no quieres ganarte enemigos en tu círculo más íntimo.

Cáncer: La salud no te acompañará todo lo que quisieras, realmente no estarás enfermo, pero notarás que necesitas más energías.

Amor: Estarás equilibrado pero tu pareja será una pila de nervios. Tendrás la tarea de acompañar a quien quieres en momentos difíciles.

Riqueza: Tienes una gran intuición para los negocios y por eso todos querrán asociarse contigo. Huye de los que presumen ser amigos.

Bienestar: Intenta relajarte y contempla la posibilidad de practicar yoga, así te quitarás las ganas de comer a toda hora y conseguirás relajar tu cuerpo.

Leo: No dejes de lado las relaciones personales bajo ninguna circunstancia. Estas te pueden abrir un sin número de puertas.

Amor: Los roces y la rutina están comenzando a hacer mella en la pareja. Es necesario que busques formas de solucionar esto.

Riqueza: Sin sacrificio no hay beneficios. Recuérdate esto constantemente y procura tomar cada oportunidad que se te presente hoy.

Bienestar: No todos los momentos que pasarás con tus seres queridos representarán la alegría y felicidad absoluta, esto es parte natural de la vida. Acéptalo.

Virgo: El ritmo de vida desenfrenado y agotante que estás viviendo está comenzando a hacerse notar, sobre todo en tu trabajo.

Amor: No todas las parejas pueden ser categorizadas de igual manera. Deberás aprender que cada persona a tu lado es irrepetible.

Riqueza: Considera las posibilidades que te serán presentadas hoy para cambiar de trabajo. Recuerda que el que tienes no es seguro.

Bienestar: La sistematización en los errores son un claro indicio de que no estás prestando atención a las lecciones que te enseña la vida. Se más cuidadoso.

Libra: No permitas que tus sentimientos afecten la forma en la cual permites que te traten. Asegúrate de marcar los límites.

Amor: El perdón y la comprensión representan dos factores clave en una relación estable y saludable. Busca desarrollarlos.

Riqueza: No cedas ante la presión. Parte importante de un buen cargo laboral es aprender a tratar con las crisis. No desesperes.

Bienestar: Te será difícil aceptar ciertas verdades respecto a tu personalidad aunque sepas que son ciertas. Aprender a escuchar es la clave para madurar.

Escorpio: Ciertas discusiones recientes finalmente empiezan a hacerte reflexionar sobre ciertos comportamientos que requieren atención.

Amor: Hazte un momento para compartir una velada romántica con tu pareja. Nunca está de más un poco de romanticismo.

Riqueza: Hoy llegarás a la conclusión de que alguien cercano a ti ha estado jugando en tu contra. Se inteligente al mover tus cartas.

Bienestar: No tomes a la derrota como un aspecto negativo. Ella junto al triunfo son indicadores de cuan correctas fueron las acciones que los desencadenaron.

Sagitario: Tendrás acceso a cierta información que te será de gran ayuda en el desempeño de tus actividades cotidianas. Aprovéchala.

Amor: De a poco notarás como el vínculo con tu pareja se va haciendo más y más fuerte. Sigue manejándote como lo haces hasta ahora.

Riqueza: Aprovecha el día de hoy para buscar formas de armonizar tu lugar de trabajo. Esto puede marcar una diferencia notable.

Bienestar: La ausencia de un ser querido no es algo fácil de asumir. Sin importar la personalidad de cada uno, representa un proceso largo. No desesperes.

Capricornio: Quizás haya alguna celebración. Podrás hacer nuevos planes y, como menos, tendrás charlas fascinantes con amigos.

Amor: La imaginación es importante para rescatar el entusiasmo en el amor, sé creativo y original en la intimidad, te sorprenderás.

Riqueza: Tus proyectos innovadores despiertan interés en tus superiores. Pero recuerda que sólo el trabajo a conciencia dejará resultados.

Bienestar: Mantén un buen estado físico, pero incrementa un poco más el espiritual. La combinación te llevará a un gran equilibrio y a grandes emociones.

Acuario: Evita los comentarios que pueden provocar conflictos con alguien cuyo apoyo necesitarás. Si socavas a esa persona, lo lamentarás.

Amor: Hay una importante relación que hoy se profundiza y avanza para tu satisfacción, pero tienes que tomar una decisión importante.

Riqueza: Cuidado al transportar dinero, ya que tienes tendencia a la distracción. Tienes tantas cosas en la cabeza que puedes perder plata.

Bienestar: Ten tatuado en tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos, empleando tu talento en beneficio de los demás.

Piscis: Vivirás experiencias totalmente nuevas en tu ámbito laboral lo que te brindará más de una satisfacción. Tensiones en el hogar.

Amor: Te sentirás en comunión con tu pareja. Cada acción suya reforzará continuamente tus sentimientos de amor y cariño.

Riqueza: Mantente alejado de relaciones laborales que no tengan que ver estrictamente con tu desempeño laboral. Evita problemas.

Bienestar: No dejes que religión, raza o inclinaciones políticas afecten tu juicio sobre cualquier persona. Tomate el tiempo para conocerla antes de juzgarla.