Horóscopo del día miércoles 30 de marzo de 2022

Aries

Nacidos: del 21 de marzo al 20 de abril

Hoy: Disfrutarás de la familia y los amigos. En especial, los niños y jóvenes te revitalizarán. Minimiza a cero los riesgos de accidentes.

Amor: Conocerás a una nueva persona que te conquistará por su simpatía y su manera de actuar. Muéstrate tal cual eres.

Riqueza: Dificultades en sociedades, poca ayuda o apoyo por parte de otros y pocas oportunidades en cuanto a relaciones públicas.

Bienestar: No comas cosas de dudoso origen e higiene en la calle porque en estos días podrías enfermarte del estómago.

Tauro

Nacidos: del 21 de abril al 21 de mayo

Hoy: Tu calendario social empieza a llenarse y la vida se presenta agitada. Programa una visita a la peluquería o a una masajista.

Amor: Debido a la tensión reinante, más te vale aislarte que estar en tormentosa compańía. Te salvará la camaradería de tus amigos.

Riqueza: Eres práctico, concreto. Sé muy cuidadoso con el dinero ajeno y con el propio porque después no habrá vuelta atrás.

Bienestar: Es tiempo de hacer algo nuevo. No límites tu creatividad y expone todas aquellas ideas que tienes en mente. Tienes energía, así que ponte en acción.

Géminis

Nacidos: del 22 de mayo al 21 de junio

Hoy: Si eres casado, es un excelente momento para pensar en tener hijos. Los planetas de apoyarán en este nuevo proyecto.

Amor: Antes de tirarte a la pileta, en sentido metafórico, mira la cantidad de agua que hay. Así evitarás golpes inesperados y decepciones.

Riqueza: Tus delirios y tu exceso de confianza te llevarán a cometer errores importantes sin vuelta atrás. Piensa antes de actuar.

Bienestar: La falta de conducta en la alimentación te ocasionará trastornos de diversa índole. Intenta controlarte más.

Cáncer

Nacidos: del 22 de junio al 23 de julio

Hoy: Asesórate con gente idónea antes de firmar cualquier papel. Lee la letra chica porque allí está la clave de todo. Ten cuidado.

Amor: Lo que tú le das a tu pareja a ella no le alcanza. Es todo lo que puedes brindar, si ella no está conforme, no es tu problema.

Riqueza: Estarás bajo la influencia de personas manipuladoras. No caigas en su trampa y ten cuidado cómo actúas.

Bienestar: Ten cuidado de no caer en la injusticia y culpar de un hecho a alguien que no tiene nada que ver. No te apresures a juzgar.

Leo

Nacidos: del 24 de julio al 23 de agosto

Hoy: Tus decisiones en asuntos de familia, por más delicadas que sean, resultarán apropiadas para todos.

Amor: Te sientes atraído por personas que recién conoces y crees que cualquier ámbito es bueno para el flirteo. No tomes decisiones apresuradas.

Riqueza: Todavía tienes que vencer ciertos obstáculos en el trabajo. Y vigila tus pertenencias de cerca porque estás propenso a pérdidas.

Bienestar: Es importante mantener siempre la confianza en ti y atreverte a decir no cuando así lo decides. No dudes en poner límites cuando sea necesario.

Virgo

Nacidos: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Hoy: Deberás aceptar que eres el responsable por la reciente separación con tus seres queridos. Enfrenta tu responsabilidad.

Amor: Aprovecha la jornada para disfrutar de tu pareja. Organiza alguna actividad que sea del agrado de ambos.

Riqueza: Aprovecha la jornada para visitar ferias y mercados de pulgas. Ve tras esos artículos decorativos que tanto te gustan.

Bienestar: No puedes esperar que siempre las soluciones a tus problemas caigan del cielo. Hay ocasiones en las que uno debe buscar activamente su destino.

Libra

Nacidos: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Hoy: Recibirás algunas propuestas para tomarte unos días de descanso de la vida tan agitada que vienes llevando. Piensa en algo natural.

Amor: Ir hasta los límites, y más allá de ellos, es la receta que más te gusta con esta persona que has conocido y que sabe acompañarte.

Riqueza: Sentirás la tentación de malgastar tu dinero por una vez en tu vida. Si tienes un resto no tiene nada de malo, date el gusto.

Bienestar: Hoy deberías aprovechar la energía del día para hacer meditación y planificar. Escribe tus planes y, por qué no, tus sueños más profundos.

Escorpio

Nacidos: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Hoy: Pasarás de ser el consejero de todos a ser tratado como el rey de la casa. A gusto entre los amigos y la familia. Grata sorpresa.

Amor: Tu sensibilidad te permitirá comprender y anticipar los problemas de tu pareja, así que tendrás la ocasión para darle consejos.

Riqueza: Día para ir de compras pero no para adquisiciones importantes. Presta atención a tus cuentas, no seas tan confiado.

Bienestar: Trata de buscar un espacio para la diversión aún desde tu casa. Una película, un libro o una videollamada con tus amigos te ayudarán a distraerte.

Sagitario

Nacidos: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy: Sentirás que se flexibiliza tu manera de pensar sobre ciertas cosas que tienen que ver con los asuntos de la amistad y de la familia.

Amor: En caso de sinsabores, el amor será tu refugio. Los amigos y la familia, tu motivación. Estarás bien contenido.

Riqueza: El dinero toma importancia hoy y tal vez haya algunos cambios en la economía personal. Trata de ser medido y todo saldrá bien.

Bienestar: Las certezas no pueden transformarse en una fe ciega. Si no escuchas otras opiniones, puedes perder importantes puntos de apoyo.

Capricornio

Nacidos: del 23 de diciembre al 20 de enero

Hoy: Te verás involucrado en complejas determinaciones en el día de hoy. Debes meditar las consecuencias de tus acciones.

Amor: Tu mirada sobre la vida atrae a las personas, aunque no sea tu objetivo. Te encontrarás en varios problemas para decidir con quién quedarte.

Riqueza: Deberás tomar una decisión importante en tu trabajo. Puede que haya una ruptura en los niveles superiores y debas elegir.

Bienestar: Es momento de dedicar tiempo a las actividades artísticas como el cine, el teatro, la danza o un concierto. Sal y diviértete.

Acuario

Nacidos: del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy: En paz con tu pareja y el mundo. Disfruta en buena compańía, compartir alegrías y también preocupaciones te unirá más a tu entorno.

Amor: Bueno para el amor, siempre que tengas tiempo para estar a solas con tu pareja. Gran creatividad en los aspectos amatorios.

Riqueza: Tu intuición y astucia para los negocios hacen que puedas dedicarte a más de una tarea al mismo tiempo.

Bienestar: Es recomendable realizarse un chequeo del corazón y controlar la presión arterial con el fin de prevenir cualquier irregularidad.

Piscis

Nacidos: del 20 de febrero al 20 de marzo

Hoy: Vas a sentirte atrapado entre sentimientos conflictivos. Tienes dos impulsos encontrados, pero la razón saldrá triunfante.

Amor: Gran atracción. Te puedes permitir ciertas licencias en el trato con el sexo opuesto. Todo se te está permitido.

Riqueza: Gran prosperidad. Podrás lanzar proyectos al futuro y cosecharás tu siembra en los siguientes ańos.

Bienestar: Tu salud ha mejorado y ya te sientes muy bien. Cuídate de los cambios de clima. Consume alimentos energizantes. Descansa y toma sol.