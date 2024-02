Horóscopo del día miércoles 7 de febrero de 2024

Aries. Nada resultará fácil en esta etapa. Se complican tus vínculos, tus reacciones se ponen bastante violentas. Apela a la tranquilidad.

Amor: Dejaste atrás dudas y celos hacia tu pareja. De nuevo vivirán momentos especiales, sin problemas de por medio.

Riqueza: Sin problemas con los que dan las órdenes. Conserva un perfil bajo y deja en claro que estás haciendo el esfuerzo de negociar.

Bienestar: No te muevas a ciegas, la información será la base de tu éxito. Deberás analizar qué estás dispuesto a sacrificar para tenerla.

Tauro. Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad.

Amor: Tu energía vital y sexual se encontrarán en óptimas condiciones. Pero ten cuidado y evita los excesos.

Riqueza: Un día tranquilo, trabajo no faltará y remuneración tampoco. Es posible que te atrasen un pago pero lo vas a poder cobrar.

Bienestar: El estudio de lo oculto te abrirá amplios canales de conocimiento adicional, los mismos que podrás aplicar en tus actividades profesionales con éxito.

Géminis. Estás en gran armonía con todo tu entorno. Tienes encanto, sensibilidad, discreción, buen humor, más atractivo imposible.

Amor: Podrías estar totalmente dedicado a tomar una decisión importante en relación a tu vida. Noche especial para el amor.

Riqueza: Superarás la inestabilidad, la competencia y la escasez de efectivo. Ideal para viajar y comerciar, incluso Internet mediante.

Bienestar: Tómate el tiempo necesario para realizarte chequeos médicos, visitas al dentista, programar un régimen de comidas y hacer ejercicios.

Cáncer. La pasión será un arma con la que defiendas tu territorio. No te importará protagonizar alguna polémica. Que no se metan contigo.

Amor: No te dejes llevar por esos celos sin sentido, porque tu pareja no tiene ojos para otra persona que no seas tú.

Riqueza: Recibirás finalmente el reconocimiento a tu labor en el trabajo y es muy probable que te ofrezcan una mejora salarial.

Bienestar: Puede que sientas algunas molestias en las articulaciones. Evita hacer exceso de esfuerzo físico y tómate un tiempo para descansar.

Leo. El hecho de que hoy seas tu peor censor no implica el derecho a ser también el censor de los demás. La libertad es un valor intrínseco.

Amor: Compartir con amigos es lindo, pero recuerda que la pareja necesita los momentos íntimos en soledad para crecer y fortalecerse.

Riqueza: Los asuntos de los que esperabas grandes beneficios podrían dar poco de sí. Rebaja tus expectativas o te frustrarás.

Bienestar: Cuida tus vías respiratorias. Intenta tomarte un tiempo para estar al aire libre y respirar un poco de naturaleza, será óptimo para tu cuerpo.

Virgo. Una secuencia de afortunados imprevistos permitirá que cumplas anhelados sueños. Agradece a las manos amigas.

Amor: Día difícil, descubrirás probables engaños en tu pareja. Tendrás inconstancia en lo que hagas y tendencia a las rupturas.

Riqueza: Debes tener cuidado al conducir y concentrarte en el trabajo, pues tenderás a cometer errores graves por distracción.

Bienestar: Quizás la terquedad frente a una situación te haga cometer un error a nivel laboral. Permite que los demás expongan su punto de vista, aprenderás mucho.

Libra. Se abre un abanico de buenas noticias, contactos y pequeños viajes. Estarás dispuesto a participar en grupos de trabajo.

Amor: Podrías sentir atracción física por un amigo/a y empezar una relación abierta. Te liberas de prejuicios y te dejas sentir.

Riqueza: Días poco afortunados en materia de negocios. Mantén un bajo perfil y no discutas con quienes tienen poder sobre ti.

Bienestar: Cuando te anuncien buenas noticias, pensarás que es demasiado bueno para ser cierto. No viene al caso hurgar demasiado porque no hay nada escondido.

Escorpio. Sorprenderás con una actitud más enérgica. Dulce lucha. Harás valer tus derechos sin necesidad de levantar la voz.

Amor: Lo adecuado será repartirte entre tus afectos, sin descuidar a nadie ni descuidarte a ti mismo. Dedica tiempo a la intimidad.

Riqueza: Tu situación económica es favorable mientras que la de los demás es más estrecha. Si tienes la manera de ayudar, hazlo.

Bienestar: Por tu personalidad, necesitas también de tu propio espacio para gozar de la soledad. No permitas que te agobien y te asfixien.

Sagitario. Si te sigues guiando por las apariencias, sufrirás grandes desengaños. No todo es lo que parece por fuera.

Amor: Tal vez sientas confusión, engaño o desilusión de la persona que has conocido hace poco. Necesitas poner los pies sobre la tierra.

Riqueza: Este será un buen momento para conseguir mejoras en el trabajo. Además tendrás buena suerte en las inversiones que realices.

Bienestar: Tus hábitos de vida te pueden ayudar a soportar las tensiones que conllevan tantos cambios y replanteos. No te abandones.

Capricornio. Has tenido demasiadas actitudes descorteses con este amor. No lo olvidará tan fácilmente, pero todavía estas a tiempo de disculparte.

Amor: En el amor, tu afán de libertad va a chocar con los deseos de otras personas. Deben conversar sobre los planes a futuro.

Riqueza: Aunque lentamente, el progreso parece venir. Podrías recibir ganancias y mejoras salariales en el trabajo.

Bienestar: Te va a preocupar la salud de un familiar muy querido al que vas a tener que acompañar a un centro médico. Le dará mucho valor tu actitud y tu ayuda.

Acuario. Mantendrás una actitud conciliadora que servirá para ganar terreno frente a los otros y podrás alcanzar metas excepcionales.

Amor: Tendrás un día posiblemente tenso en el que puede haber pérdidas, separaciones o problemas emocionales. Piensa lo que dices.

Riqueza: Fija tu atención en lo que haces en el trabajo, pues por descuidos tal vez tengas accidentes, pierdas cosas o te equivoques.

Bienestar: Evita riesgos y toma precauciones a la hora de realizarte cualquier intervención quirúrgica. No es buen momento de hacerse retoques.

Piscis. La rigidez de tu carácter y los planteos individualistas te dificultarán el desarrollo de algunas ideas y planes comerciales.

Amor: Puede ser un día satisfactorio y pleno en el amor, siempre y cuando no discutas ni hables del pasado que tanto te duele.

Riqueza: Los viajes no se llevarán a cabo, pero si se realizan posiblemente no tengan los resultados esperados.

Bienestar: Sentirás ansiedad, pero con intensificar tu ejercicio o la práctica de algún deporte podrás dominarla. Debes ocuparte con actividades no estresantes.