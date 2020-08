Horóscopo del día sábado 1 de agosto de 2020

Aries: Busca desahogar tus penas de amor de forma positiva. Intenta escribir, componer o realizar alguna actividad que te guste.

Bienestar: Buscarás explicación a ciertas actitudes de ensa?amiento contigo por parte de terceros. Lamentablemente este interrogante no siempre tiene respuesta.

Hoy: Evita tomar decisiones importantes el día de hoy y aléjate de discusiones y ambientes negativos. Cuida tus intereses.

Riqueza: Condúcete con cuidado en tu ambiente laboral, las prisas y descuidos pueden llevarte a situaciones complicadas.

Tauro: Existen ocasiones en las que lo mejor es dejar ir a aquellos que amamos, sabiendo que un mejor futuro los aguarda lejos nuestro.

Amor: Día apropiado para compartir decisiones en pareja. Aprovecha la jornada de hoy para relajar un poco las tensiones.

Hoy: Hoy pasarás por un replanteo completo en el ámbito laboral. Surgirán decisiones difíciles de tomar. Procura ser cauto al hacerlo.

Riqueza: Hoy reunirás el coraje necesario para pedir aquel aumento que desde hace tiempo mereces. Muévete con confianza.

Géminis: Día sin grandes contratiempos. Pasarás momentos sin mayores complicaciones durante la jornada de hoy con tu pareja.

Hoy: Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas aún dentro de tu hogar y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo. Aprovéchalo.

Riqueza: No le temas a las criticas constructivas de tus pares laborales. Acéptalas y permítete mejorar en tu forma de trabajar.

Bienestar: No tiene caso vivir atrapado en un momento en particular de tu vida. Busca dejar atrás al pasado y mirar con esperanzas hacia el futuro.

Cáncer: Recuerda que solo tu eres el responsable de las situaciones en las que te involucras. Busca ganar control de tu destino por ti mismo.

Hoy: La autoestima y confianza en ti mismo no se gana de un día para otro. Necesitas replantearte ciertas actitudes para conseguirlo.

Amor: Hoy lograrás dar por terminada esa relación que tantos conflictos te ha traído por tanto tiempo. Disfruta de tu libertad.

Riqueza: No te puedes permitir depender fuertemente de los demás para llevar a cabo tus actividades. Aprende a manejarte solo.

Leo: Los errores del pasados debes procurar dejarlos detrás. No gastes energías en pensar como hubiera sido el no cometerlos. Vive tu presente.

Riqueza: Hoy deberás probar que eres capaz de jugar en equipo en tu trabajo. Deberás dejar de lado viejas costumbres.

Hoy: Sufrirás una serie de contratiempos a nivel laboral debido a ineficiencias e incompetencias de tus pares.

Amor: No te escondas detrás de una pared de soberbia para evitar afrontar tu realidad amorosa. Acepta que tienes un problema.

Virgo: Hacer alguna actividad física te puede traer la relajación que necesitas. Anímate a probar técnicas distintas a las habituales.

Hoy: Hoy estarás más creativo e ingenioso que nunca. Avanzarás en tu proyecto personal a pasos agigantados.

Amor: Si alguien pone a prueba tus sentimientos, se quedará sorprendido de la lealtad y la sinceridad con la que puedes manifestarte.

Riqueza: Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos, pon mucho entusiasmo en tu trabajo y profesión.

Libra: Hoy será muy fácil seducirte porque no vas a delimitar con claridad las fronteras inviolables de tu yo.

Hoy: Siempre encuentras las respuestas que necesitas, pues tienes madurez emocional para aceptar la verdad. Es una se?al de crecimiento.

Riqueza: La suerte te acompa?ará durante los próximos días y sentirás tu buena fortuna, que repercutirá en tus estudios y/o trabajo.

Bienestar: Es recomendable que descanses más. No puedes pretender hacer tú todo el trabajo. Es recomendable que delegues más en tus colaboradores.

Escorpio: Tu energía vital y sexual se encontrarán en óptimas condiciones. Pero ten cuidado y evita los excesos.

Riqueza: Un día tranquilo, trabajo no faltará y remuneración tampoco. Es posible que te atrasen un pago pero lo vas a poder cobrar.

Bienestar: El estudio de lo oculto te abrirá amplios canales de conocimiento adicional, los mismos que podrás aplicar en tus actividades profesionales con éxito.

Hoy: Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad.

Sagitario: Debes aprender a ser prudente y paciente. Ahora es el momento para hacer planes a largo plazo en el amor.

Riqueza: Confórmate con lo que ganas y piensa que hay mucha gente peor que tú. No es momento para pedir aumentos y exigir por las malas.

Bienestar: Antes de tomar alguna medicina debes recordar que hay infusiones naturales y terapias de relajación que son realmente efectivas.

Hoy: La gente que te rodea puede mostrarse reacia a las novedades. Deberás impulsar tú todos los cambios si quieres que todo mejore.

Capricornio: Existe una unión muy fuerte con tu pareja. No te angusties por discusiones menores, ustedes pueden aguantar peque?as diferencias.

Riqueza: Las discusiones y la violencia no te traerán nada bueno. Debes concentrar energías en lo que haces o será un día de errores.

Bienestar: No dudes en hacer las consultas pertinentes sobre ese malestar en la espalda que tienes. Sólo las peque?as molestias son pasajeras.

Hoy: Tendrás unos días en que te costará mucho sentarte a estudiar y concentrarte. Tienes muchas cosas en la cabeza.

Acuario: En general, será un día de pocos movimientos. No obstante, podrías tropezar con la agresividad de tu pareja, mejor esquívala.

Riqueza: Ten cuidado con cualquier asunto legal o firma de contratos, porque no será un buen momento para ello.

Bienestar: Peque?os dolores articulares te hacen pensar que los a?os no pasan sin sentido y que tienes algo de reuma. Momento de hacer ejercicio.

Hoy: La capacidad de destacarse llevará al éxito a los más reflexivos. A los demás se les presentarán momentos difíciles.

Piscis: La tendencia sigue siendo mantener relaciones irregulares, parece que tu independencia está por encima del compromiso.

Riqueza: Si te quedas pensando en temas que nada tienen que ver con tus prioridades, puedes afectar negativamente al resultado de tus tareas.

Bienestar: Dale más importancia a tu propia filosofía que a lo que creen los demás. Sigue tus propias reglas y no las que te imponga la sociedad.

Hoy: El fluir de los asuntos será más lento de lo habitual. La virtud de la paciencia te ayudará a salir airoso de todo.