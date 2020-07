Horóscopo del día sábado 11 de julio de 2020

Aries: Tu mente estará algo confusa. Será un día más apropiado para la poesía que para planes prácticos, relájate y disfruta el día.

Amor: Enfrentas un período de transición en la pareja. Respeta las dificultades que tienen los demás para cambiar.

Riqueza: Vivirás limitaciones económicas y esto te causará molestias por especulaciones financieras y compromisos de pago.

Bienestar: Deberás establecer hábitos más sanos dejando atrás los hábitos nocivos como el fumar o los excesos de grasas y dulces. Mejora tu calidad de vida.

Tauro: Recuperas tus fuerzas y tus ganas de ponerle energía a la vida. Adiós a la pena y el olvido, lo que no mata te fortalece.

Amor: Podrías sentir atracción física por un amigo y empezar una relación abierta. Te liberas de prejuicios y te dejas sentir.

Riqueza: Pon los problemas a un lado y concéntrate en cuestiones profesionales. Tendrás la ocasión de lanzar un proyecto importante.

Bienestar: Cuida tu piel, no es conveniente que estás cerca de animales porque podrías contagiarte alguna enfermedad de la piel.

Géminis: Hoy necesitas ayuda de otros. Puede que no te agrade pedir favores, pero no vaciles a la hora de recurrir a tus amigos.

Amor: Nostalgia por amores del pasado. También puede haber un reencuentro con una relación anterior.

Riqueza: Gracias a tu convicción irás consiguiendo tus objetivos sin hacer demasiados esfuerzos. No dudes en proponer tus ideas.

Bienestar: Deberás cuidar tus cuerdas vocales, garganta y prestar atención a posibles desarreglos hormonales. Cuídate de los cambios de clima.

Cáncer: Es un momento para descansar y recuperarte de los esfuerzos recientes destinados a cambiar. No te desvincules de todo.

Amor: Si no sabes cómo decir lo que sientes trata de relajarte y hablar con claridad de tus emociones. Serán muy valoradas.

Riqueza: Puede ser que experimentes luchas de poder en el trabajo que te complicarán la vida, pero podrás con ellas.

Bienestar: Debes alejarte de la rutina, trata de iniciar actividades físicas en tu hogar, o realiza algo divertido. No es recomendable estar tanto tiempo sentado.

Leo: Tendrás que poseer una actitud más fuerte de lo normal, ya que te será útil para conseguir lo que quieres obtener.

Amor: Posible discusión en la pareja, es momento de relajarse y dejar pasar las cosas para un momento más oportuno. Ten serenidad.

Riqueza: Se aproxima un momento en que la rentabilidad de tu actividad se verá en un creciente ascenso. Evita excesos de gastos.

Bienestar: No te olvides de tomar en cuenta el clima y la temperatura si realizas algún tipo de actividad, aún dentro de tu hogar.

Virgo: No es momento para darte por vencido, pon un poco de esfuerzo y podrás salir airoso de esa situación difícil.

Amor: Cuidado con los malentendidos, por más peque?a que sea la disputa trata de no perder la razón diciendo cosas inapropiadas.

Riqueza: Estás pasando por un período de mucha suerte en tu labor diaria. Los beneficios no tardarán en verse y serán excelentes.

Bienestar: Tiendes a estar algo nervioso por las circunstancias que le rodean. Los ejercicios harán que te sientas liberado de las tensiones.

Libra: A toda máquina en el trabajo. Te tratarán bien, pero descansar te resultará imposible. Busca algún hobby para descargar tensiones.

Amor: Tu relación está en crisis. Sería bueno que te pongas en el lugar del otro y analices si lo que estás dando es suficiente.

Riqueza: Confía en tu instinto si surge una oportunidad para comprarte un terreno, porque será un seguro para el futuro.

Bienestar: Presta una especial atención a tus nervios. La relajación y la práctica de un deporte te pueden ayudar sobremanera.

Escorpio: Espléndido y decidido, en ningún momento quedarás a merced de los demás. Aprovecha para hacer algo que te entusiasme.

Amor: Llamarás la atención de quien tanto te gusta, aunque tendrás que esperar para establecer un contacto estable. Ten paciencia.

Riqueza: Es posible que hoy no dejes títere con cabeza. Está bien revolver todo y sacar conclusiones pero que impere la buena cabeza.

Bienestar: Deberás tener cuidado hoy con los excesos de cualquier tipo. Los astros no están positivos con respecto a tu salud.

Sagitario: Planetas a contramano. Tendrás ambición de sobra, pero poca fortuna a la hora de avanzar. Que no te desanime la derrota.

Amor: Lejos de antiguos arrebatos, usarás la cabeza aunque el corazón se resista. Deberás tomar algunas decisiones complicadas.

Riqueza: Aunque los planes de dinero pueden retrasarse, el proyecto general va bien y los resultados te sorprenderán agradablemente.

Bienestar: No te enceguezcas en un determinado proyecto. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas.

Capricornio: No es momento para que te distraigas pensando en lo que sería, trata de poner atención que las cosas tomarán su rumbo.

Amor: Las relaciones con tu ideal se encuentran muy unidas y con posibilidades de conquistar compensaciones alentadoras.

Riqueza: Aunque suene complicado deberás intentar que te paguen en su trabajo lo que te mereces. Habla con respeto, no te extralimites.

Bienestar: La salud es algo que se ha tornado en una preocupación, pero vas a encontrar la solución a ese problema que lleva tiempo sin resolverse.

Acuario: Estarás con poca paciencia durante todo el día, trata de no discutir por cualquier inconveniente que se produzca.

Amor: Si todavía no encontraste a tu ideal, no te des por vencido, porque aún tienes oportunidades de encontrar lo que buscas.

Riqueza: En cuanto a las metas profesionales tienes poco tiempo para lidiar con ellas. Trata en lo posible de no decaer.

Bienestar: Si no tienes que trabajar hoy, podrías decidir hacer alguna actividad diferente, como cocinar o una videollamada con familiares.

Piscis: Si estás realizando una tarea que no te agrada, tendrás que buscar esa ocupación que te hace feliz. Esfuérzate un poco.

Amor: Los sentimientos pueden estar un poco desencontrados, trata de aclarar tus pensamientos y si no puedes busca consejo de amigos.

Riqueza: Si se presenta esa oportunidad que tanto has deseado en el trabajo no la desperdicies, rendirá frutos en poco tiempo.

Bienestar: Trata de relajarte de tus actividades cotidianas y realiza alguna actividad que te dé un respiro de tu trabajo y así empezar mejor los próximos días.