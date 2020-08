Horóscopo del día sábado 15 de agosto de 2020

Aries: Te darán una mano en lo profesional que te catapultará hacia arriba. No desaproveches los acontecimientos del día de hoy.

Amor: Los a?os de relación te han hecho caer en un círculo vicioso de interminable rutina. Esto no es bueno para la pareja.

Riqueza: Tendrás potenciadas tus habilidades para la comunicación. Aprovéchalas para insertarte en los círculos internos laborales.

Bienestar: No puedes ir por el mundo sin tomar conciencia de tus actos. Piensa antes de actuar, cada acción que realizas tiene una consecuencia.

Tauro: Día de flaquezas y sentimientos encontrados. Te costará trabajo entender el porqué de estas emociones.

Amor: Te han dado un ultimátum. Necesitarás cambiar si pretendes continuar con tu pareja. Evalúa tus sentimientos hacia ella.

Riqueza: Te convertirás en el único sostén económico de tu familia. Por esto, necesitarás ver con más detalle tus inversiones.

Bienestar: Muéstrate positivo y cortés con las personas con las que interactúas y te sorprenderán los resultados. Es notable cómo cambiarán su actitud.

Géminis: Vivirás desencuentros con los que te rodean debido a tu estado de apatía y nerviosismo. Se acercan buenas noticias.

Amor: Sé precavido con las confidencialidades de tu pareja. No es de buen gusto compartir demasiados detalles con tus amigos.

Riqueza: Tu descuidada salud dará un grito de atención. No quedará otra más que escucharla y dejar exigencias laborales de lado.

Bienestar: Llegaste a un nivel de mecanización tal que ya no piensas en lo que haces. Tu trabajo comenzará a perder sentido si no pones más atención.

Cáncer: Te verás sumamente agotado durante la jornada ya que cada acto que emprendas representará un gran esfuerzo.

Amor: Modera tu temperamento en tu hogar y no dejes que las situaciones tensas quiebren tu autocontrol. Sé más paciente.

Riqueza: Avanzarás a grandes pasos en los proyectos que has iniciado recientemente. Estás pasando por una época de gran lucidez mental.

Bienestar: Abandona el pasado. Si no logras desprenderte de tus vivencias anteriores, te será imposible enfrentar el futuro.

Leo: Plantéale a tu pareja tus aflicciones recientes. No desesperes ante la presión de tus obligaciones, respira hondo y continúa.

Amor: Estás cansado y abrumado por las exigencias de una vida frenética de trabajo continuo. Busca refugio en los brazos de tu pareja.

Riqueza: Evalúa constantemente nuevas opciones laborales. De esa forma conseguirás el crecimiento y las metas que te planteaste.

Bienestar: Es de sabios replantearse ciertas ideas, no debes confiar en que eres due?o de verdades absolutas. En tu humildad encontrarás la razón para cambiar.

Virgo: Que tu día no pase sin formular algún tipo de meta o plan a futuro, porque contarás con una claridad mental envidiable.

Amor: No esperes perfección de la persona que tienes a tu lado. Recuerda que es tan humana como tú, aprende a perdonar sus errores.

Riqueza: Buen momento para el inicio de nuevos proyectos. Lo que hoy tomas como hobby podría convertirse en una buena oportunidad laboral.

Bienestar: Coloca tus responsabilidades al comienzo de tu lista de actividades para el día. Deberás aceptar que el tiempo para juegos ha terminado.

Libra: Tienes planes para nuevos horizontes laborales, pero mejor posponlos por ahora ya que es un mal período para ellos.

Amor: Sientes deseos de liberarte de presiones que te agobian, pero recuerda que para ser amado es necesario amar. No veas al amor como presión.

Riqueza: Recuerda siempre que la impresión que das al hacer un trabajo es casi tan importante como su contenido.

Bienestar: Deberás entender que las oportunidades que creas tú mismo conllevan a otras que se dan debido al destino. No esperes que todo venga solo.

Escorpio: Estarás inspirado en el día de hoy y serás un pedestal viviente en medio del caos laboral. Sé más confidente con tu pareja.

Amor: La persona que te cambiará la vida está más cerca con cada paso que das, sólo debes dejarte llevar. Permanece atento.

Riqueza: No des una imagen de algo que no eres. Aprende a ser más reservado y menos presuntuoso porque se acercan tiempos difíciles.

Bienestar: El exceso de entusiasmo y el deseo de perfección absoluta a la larga probarán ser una combinación negativa que llevará a frustraciones innecesarias.

Sagitario: En casa y en la familia las cosas están en orden. No necesitarás prestarle demasiada atención ni preocuparte por el momento.

Amor: Momento difícil para concretar en cuestiones amorosas. Las relaciones ocasionales y superficiales sólo te dejarán en soledad.

Riqueza: Un abanico de buenas oportunidades se abre ante los ojos del signo de Virgo. No lo dejes escapar, porque así asegurarás tu futuro.

Bienestar: No siempre bolsillo lleno es igual a corazón contento. Dedica parte de tu vida a hacer lo que deseas, sin preguntarte tanto si estás en lo correcto.

Capricornio: Disfrutarás de una excelente influencia, muy a propósito para asuntos que guarden conexión con bienes raíces o asuntos familiares.

Amor: Distanciamiento de la persona querida por motivos profesionales o compromisos. Las relaciones no funcionarán como debieran.

Riqueza: Estás bastante desconcertado ya que has buscado trabajo y no has obtenido respuesta aún, pero hoy tendrás una sorpresa.

Bienestar: Todos tenemos miedo antes de una batalla, lo importante es luchar igual. Recuerda que inteligencia es sinónimo de capacidad para adaptarse.

Acuario: Día inmejorable. Tendrás lo que pidas en amores, pero irás por más porque no te conformarás con nada.

Amor: Un pleito desagradable o una decisión espontánea aparece en la vida amorosa y el ambiente se vuelve electrificado.

Riqueza: Momento de perspectivas que te llenarán de energía. Tu actitud será de ambición, y esto te llevará a lograr tus objetivos.

Bienestar: Puede ser que no te estés sintiendo totalmente apreciado por el tipo de trabajo que realizas y la increíble energía que brindas al grupo. Cuídate.

Piscis: Te verás involucrado en problemas ajenos. Pon las cosas en claro para que los problemas que se avecinan no pasen a mayores.

Amor: Tu encanto natural se irá reforzando. Estás en el mejor momento para afianzar la relación con tu pareja o con tu familia.

Riqueza: Surgen importantes compras, créditos o préstamos. Pero se aconseja precaución con la firma de documentos y contratos.

Bienestar: Debes aprender a escuchar, a no interrumpir, a no acaparar las conversaciones. Aprenderías muchísimo y los demás te lo agradecerían.